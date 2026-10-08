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Η Συρία εξετάζει το ενδεχόμενο να στείλει στρατιωτική βοήθεια στη Σαουδική Αραβία εν μέσω της κλιμάκωσης του πολέμου με τους Χούθι της Υεμένης, ανέφεραν στο Reuters ένας Αμερικανός αξιωματούχος και ένας Σύριος στρατιωτικός αξιωματούχος.

Οι επιλογές που εξετάζονται περιλαμβάνουν την παροχή αμυντικής βοήθειας για την προστασία του βασιλείου από επιθέσεις ή ανάπτυξη δυνάμεων σε επιθετικό ρόλο προς συνδρομή των υποστηριζόμενων από τη Σαουδική Αραβία κυβερνητικών δυνάμεων της Υεμένης απέναντι στους Χούθι, σύμφωνα με τις συγκεκριμένες πηγές.

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Ο Αμερικανός αξιωματούχος είπε πως η Σαουδική Αραβία ζήτησε η Συρία να στείλει δυνάμεις να πολεμήσουν τους Χούθι, κάτι που αρνήθηκε ο Αχμάντ Ζαϊντάν, σύμβουλος επικοινωνίας του Σύρου προέδρου.

Σύρος διπλωμάτης είπε ότι η Συρία συμπαραστέκεται στη Σαουδική Αραβία απέναντι στις επιθέσεις των Χούθι μα η κύρια εστίαση της κυβέρνησης ήταν σε προτεραιότητες στο εσωτερικό, όπως η ανάκαμψη της χώρας μετά τον πολυετή εμφύλιο.

«Αν η Σαουδική Αραβία ζητήσει στρατιωτική συνεργασία ή ανταλλαγή τεχνογνωσίας, αυτό θα γινόταν μόνο μέσω επίσημων καναλιών και εντός του πλαισίου των διμερών συμφωνιών που διέπουν τις σχέσεις μεταξύ των δύο αδελφικών χωρών μας» ανέφερε ο διπλωμάτης.

Η Σαουδική Αραβία ζητά γενικότερα βοήθεια για αμυντικούς και επιθετικούς σκοπούς στον πόλεμο κατά των Χούθι, μετά από εβδομάδες επιθέσεων με πυραύλους και drones εναντίον της. Στην Υεμένη κατά των Χούθι πολεμούν κυβερνητικές δυνάμεις με σαουδαραβική υποστήριξη από αέρος.

Ο πρόεδρος της Συρίας, Αχμέντ αλ Σαράα, επισκέφθηκε το Ριάντι την Τρίτη και συνάντησε τον πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν. Μεταξύ άλλων, συζητήθηκε και το ενδεχόμενο συριακής στρατιωτικής βοήθειας, είπε ο Αμερικανός αξιωματούχος.

Εμπειροπόλεμοι Σύροι μαχητές που είχαν πολεμήσει κατά του προέδρου Άσαντ κατά τον εμφύλιο τα τελευταία χρόνια στρατολογούνται ως μισθοφόροι σε άλλες συγκρούσεις, όπως στη Λιβύη και στην Ουκρανία. Ωστόσο πλέον υπάρχουν ρίσκα για τη Δαμασκό, καθώς οι δυνάμεις που αποτελούσαν τη συριακή αντιπολίτευση υπάγονται πλέον στην κυβέρνηση, που προσπαθεί να αποφύγει την εμπλοκή σε συγκρούσεις προκειμένου να εστιάσει στην ανοικοδόμηση της χώρας μετά τον 14ετή εμφύλιο πόλεμο.

Με πληροφορίες από Reuters