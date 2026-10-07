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Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς δήλωσε σε αποκλειστική συνέντευξή του στο Reuters πως το Ιράν πρέπει να προβεί σε «ουσιώδη» μείωση των δυνατοτήτων του στον εμπλουτισμό ουρανίου για να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις των ΗΠΑ και να λάβει τέλος ο επτά μηνών πόλεμος.

Ο Βανς, ο οποίος ανέκαθεν είχε επιφυλακτική στάση όσον αφορά στην εμπλοκή των ΗΠΑ σε πολέμους στο εξωτερικό, έχει σημαντικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις για τερματισμό της σύγκρουσης και ήταν ένας από τους διαμεσολαβητές της κατάπαυσης πυρός τον Ιούνιο που αργότερα κατέρρευσε. Ο πόλεμος έχει συγκλονίσει τις διεθνείς αγορές ενέργειας και έχει εξελιχθεί σε πολιτικό πρόβλημα για τον πρόεδρο Τραμπ και τους Ρεπουμπλικανούς εν όψει των ενδιάμεσων εκλογών τον Νοέμβριο.

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Ο Βανς είπε τη Δευτέρα μετά από προεκλογικό ταξίδι στην Αλάσκα πως οποιαδήποτε συμφωνία θα προϋπέθετε μείωση των δυνατοτήτων εμπλουτισμού του Ιράν αντί για διαβεβαιώσεις για μελλοντικές υποχωρήσεις. «Αν δεν θέλεις πυρηνικό όπλο, γιατί χρειάζεσαι πυρηνικό καύσιμο εμπλουτισμού 60%; Και αν θες να δείξεις δέσμευση στη κατασκευή πυρηνικού όπλου, μη παράγεις καύσιμο υψηλού εμπλουτισμού. Αυτό είναι ένα πολύ βασικό ζήτημα ορίων» είπε.

«Νομίζω πως αν θέλουν να δείξουν δέσμευση πως δεν θα φτιάξουν πυρηνικό όπλο, θα έπρεπε να κάνουν κάτι ουσιώδες όσον αφορά στις δυνατότητες εμπλοτισμού τους» πρόσθεσε.

Τα «αιτήματα και οι ιδέες» της Ουάσινγκτον για το πυρηνικό πρόγραμμα του είναι σε αντίθεση με τις απαιτήσεις της Τεχεράνης, είπε την Τετάρτη ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος.

Ο Βανς είπε πως οι ΗΠΑ παραμένουν ανοιχτές σε συμφωνία, μα θα χρειάζονταν χειροπιαστές παραχωρήσεις από το Ιράν στο θέμα του πυρηνικού προγράμματος. «Δεν θα ανταλλάξουμε λόγια με ενέργειες» είπε σχετικά.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Αμερικανός αντιπρόεδρος τόνισε ότι η Ουάσινγκτον δεν είναι σίγουρη για το ποιος αποφάσεις στην Τεχεράνη. Όπως είπε, οι ΗΠΑ ήταν σε συνομιλίες με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν και τον υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αρακτσί, μα ήταν ασαφές πόσο εξουσία έχουν στα αλήθεια μέσα στις δομές εξουσίας του Ιράν. «Ένα από τα πράγματα που καταλάβαμε είναι πως δεν είναι εντελώς ξεκάθαρο πώς λαμβάνει αποφάσεις η χώρα τους» είπε ο Βανς. Υπενθυμίζεται πως ο Τραμπ είπε την Τρίτη ότι το μεγαλύτερο πρόβλημά του είναι ότι ουδείς γνωρίζει ποιος κυβερνά το Ιράν.

Εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών είπε την Κυριακή πως οι Αμερικανοί αξιωματούχοι ξέρουν πολύ καλά ποιοι είναι οι Ιρανοί ομόλογοί τους και πώς λειτουργεί το σύστημα λήψης αποφάσεων του Ιράν. «Το πρόβλημα είναι ακριβώς το αντίθετο: Έγκειται στις αντιφατικές θέσεις και τα ανάμεικτα μηνύματα από Αμερικανούς αξιωματούχους» είπε ο Εσμαήλ Μπαγκέι σε συνέντευξη Τύπου.

Ο Βανς είπε στο Reuters ότι είχε κατ’ιδίαν συζητήσεις με στρατιωτικούς διοικητές και απέρριψε τους προβληματισμούς περί ελλείψεων σε αποθέματα πυρομαχικών για κρίσιμα οπλικά συστήματα. Όπως ανέφερε, αν και οι Ιρανοί είναι σε θέση να χτυπούν περιοδικά εμπορικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ, είναι σε μεγάλο βαθμό ανίκανοι να εμποδίσουν τις εξαγωγές ενέργειας μέσω της εν λόγω θαλάσσιας οδού.

Με πληροφορίες από Reuters