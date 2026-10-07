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H Jaguar Land Rover αποκάλυψε το ηλεκτροκίνητο Jaguar Type 01 στη Νέα Υόρκη, με στόχο το αμερικανικό κοινό.

Σύμφωνα με την εταιρεία το ηλεκτροκίνητο, τετραθέσιο Type 01 έχει τιμή έναρξης τα 130.500 δολάρια και σηματοδοτεί την «αρχή μιας νέας γενιάς οχημάτων Jaguar και μια νέα εποχή αλλαγών». Η υψηλή τιμή του αποτελεί μεγάλο στοίχημα για την εταιρεία στις ΗΠΑ, όπου τα ηλεκτροκίνητα είναι λιγότερο δημοφιλή από ό,τι στην Ευρώπη. Ωστόσο η Jaguar Land Rover θέλει να ενισχύσει τη θέση της στην αμερικανική αγορά αυτοκινήτων λόγω της πίεσης που υπάρχει πλέον από τα κινεζικά αυτοκίνητα, τους δασμούς και τις «αναταράξεις» από τον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν.

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Ο σχεδιασμός του Type 01 παραπέμπει σε σπορ αυτοκίνητα της δεκαετίας του 1960. To Type 01 έρχεται μετά την παρουσίαση του Jaguar Type 00 το 2024, στο πλαίσιο του «brand relaunch» της εταιρείας- μια κίνηση που είχε δεχτεί επικρίσεις.

Η εταιρεία είχε δεχτεί επίσης μια κυβερνοεπίθεση που την ανάγκασε να παύσει την παραγωγή πέρυσι. Ως εκ τούτου, ανακοίνωσε τον προηγούμενο μήνα ότι θα μειώσει κατά 10% το προσωπικό της μέσω εθελούσιας αποχώρησης μέσα στα επόμενα δύο χρόνια. Ακόμη, στο πλαίσιο των αλλαγών, επιθυμεί να κάνει πλήρη στροφή στα ηλεκτροκίνητα, αν και κάποια στελέχη του χώρου της αυτοκινητοβιομηχανίας εκφράζουν αμφιβολίες ως προς το αν οι πλούσιοι πελάτες θέλουν όντως ηλεκτροκίνητα.