Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην ανατολική Ουγγαρία με αποτέλεσμα δώδεκα άτομα να χάσουν τη ζωή τους και πολλοί να τραυματιστούν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πολωνικό λεωφορείο έπεσε σε χαντάκι και ανατράπηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα κοντά στην πόλη Μεζοκερέστες στην ανατολική Ουγγαρία, ανέφερε η αστυνομία, προσθέτοντας πως το λεωφορείο κατευθυνόταν προς την πόλη Νιρέγκχαζα στον αυτοκινητόδρομο όταν συνέβη το δυστύχημα.

Advertisement

Advertisement

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων MTI μετέδωσε ότι στο λεωφορείο επέβαιναν 57 επιβάτες και δύο οδηγοί.

🇭🇺🇵🇱 A horrific bus crash in Hungary has left 12 people dead after a Polish tourist bus carrying 57 passengers veered off the M3 motorway and overturned into a ditch.



The crash happened near Mezőkeresztes in northeastern Hungary, roughly 150 km from Budapest.



Hungarian police… August 16, 2026

Προκαταρκτικές πληροφορίες αναφέρουν πως ο οδηγός είναι πιθανόν να αποκοιμήθηκε στο τιμόνι, ανέφερε η αστυνομία στον ιστότοπό της.

Δώδεκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν κατά το δυστύχημα, ανέφερε η αστυνομία, προσθέτοντας ότι ο οδηγός συνελήφθη. Οι τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο.

Το τραγικό δυστύχημα γνωστοποίησε και ο Ούγγρος πρωθυπουργός Πίτερ Μαγιάρ σε ανάρτηση στο Facebook