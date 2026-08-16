Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην ανατολική Ουγγαρία με αποτέλεσμα δώδεκα άτομα να χάσουν τη ζωή τους και πολλοί να τραυματιστούν.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το πολωνικό λεωφορείο έπεσε σε χαντάκι και ανατράπηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα κοντά στην πόλη Μεζοκερέστες στην ανατολική Ουγγαρία, ανέφερε η αστυνομία, προσθέτοντας πως το λεωφορείο κατευθυνόταν προς την πόλη Νιρέγκχαζα στον αυτοκινητόδρομο όταν συνέβη το δυστύχημα.
Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων MTI μετέδωσε ότι στο λεωφορείο επέβαιναν 57 επιβάτες και δύο οδηγοί.
Προκαταρκτικές πληροφορίες αναφέρουν πως ο οδηγός είναι πιθανόν να αποκοιμήθηκε στο τιμόνι, ανέφερε η αστυνομία στον ιστότοπό της.
Δώδεκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν κατά το δυστύχημα, ανέφερε η αστυνομία, προσθέτοντας ότι ο οδηγός συνελήφθη. Οι τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο.
Το τραγικό δυστύχημα γνωστοποίησε και ο Ούγγρος πρωθυπουργός Πίτερ Μαγιάρ σε ανάρτηση στο Facebook