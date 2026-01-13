Συνθήκες παγετού ανάγκασαν το προσωπικό να κλείσει σήμερα τουλάχιστον μέχρι τις 11 π.μ. (12:00 ώρα Ελλάδας) το Διεθνές Αεροδρόμιο της Βιέννης στην Αυστρία και να περιορίσει τις πτήσεις στο Αεροδρόμιο Βάτσλαβ Χάβελ της Πράγας στην Τσεχία, ανακοινώθηκε από τα δύο αεροδρόμια.

Ένα παχύ στρώμα πάγου σχηματίσθηκε στους διαδρόμους προσαπογείωσης στη Βιέννη και συνέχισε να σχηματίζεται μετά τις προσπάθειες για τον καθαρισμό του, δήλωσε εκπρόσωπος. Οι πτήσεις εκτράπηκαν προς άλλα αεροδρόμια, πρόσθεσε.

❌🛫 Der Viennaairport ist wegen des Glatteises aktuell gesperrt. Ein dicker Eispanzer ❄️ hat sich auf dem Vorfeld und den Rollwegen gebildet, sodass kein sicherer Flugbetrieb stattfinden kann.

👉 https://t.co/UnUeYmlek1 #Glatteis #Eisregen #Wien #Flughafen pic.twitter.com/AxdibwyA7v — WetterOnline Austria (@WetterOnline_AT) January 13, 2026

Παγωμένη βροχή ανάγκασε εξάλλου το Αεροδρόμιο της Πράγας σε «πολύ περιορισμένη λειτουργία», σύμφωνα με μήνυμα στο λογαριασμό του στο X.

Καθυστερήσεις αναμένονται σε όλη τη διάρκεια της ημέρας και οι αφίξεις περιορίζονται, καθώς το προσωπικό εργάζεται για τον καθαρισμό του κύριου διαδρόμου προσαπογείωσης από τον πάγο, πρόσθεσε.

Caution! ⚠️⚠️⚠️

It's extremely icy in Vienna 🇦🇹 today! Freezing rain is turning the whole city into an ice rink ‼️‼️‼️ pic.twitter.com/HpOvGhaX62 — Michaela (@austria63amy) January 13, 2026

Έκλεισε το αεροδρόμιο της Μπρατισλάβας λόγω των καιρικών συνθηκών

Το αεροδρόμιο της Μπρατισλάβας στη Σλοβακία έκλεισε σήμερα λόγω των καιρικών συνθηκών μέχρι τις 11:15 (τοπική ώρα, 12:15 ώρα Ελλάδας), ανακοίνωσε το αεροδρόμιο μέσω του λογαριασμού του στο Facebook.

Ever seen how airplanes wings are being de-iced? I saw this for the first time this morning at Munich Airport and I was fascinated!

The bright orange anti-icing fluid spraying everywhere looks like something out of a sci-fi movie.

It's excruciatingly cold this winter in many… pic.twitter.com/zvG3NX1ddo — iPOD (@OluWasEdAgO) January 12, 2026

(Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ)