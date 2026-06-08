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Ο όγκος εγκεφάλου αποτελεί μια ανώμαλη ανάπτυξη κυττάρων που εμφανίζεται είτε στον ίδιο τον εγκέφαλο είτε στους ιστούς που τον περιβάλλουν. Ανάλογα με την προέλευσή τους, οι όγκοι διακρίνονται σε πρωτοπαθείς, όταν αναπτύσσονται στον εγκέφαλο, και δευτεροπαθείς ή μεταστατικούς, όταν προέρχονται από καρκίνο άλλου οργάνου. Παράλληλα, μπορεί να είναι καλοήθεις ή κακοήθεις, με διαφορετική βιολογική συμπεριφορά και θεραπευτική αντιμετώπιση.

Όπως εξηγεί ο νευροχειρουργός και διευθυντής Νευροχειρουργικού Τμήματος της Κλινικής Σπονδυλικής Στήλης και Μεγάλων Αρθρώσεων του Metropolitan General, Ευστάθιος Σαμαράς, οι καλοήθεις όγκοι συνήθως αναπτύσσονται με αργό ρυθμό, ενώ οι κακοήθεις χαρακτηρίζονται από ταχύτερη εξέλιξη και δυνατότητα διήθησης των γειτονικών ιστών. Η κλινική εικόνα, η νευρολογική σημειολογία και η θεραπευτική στρατηγική εξαρτώνται κυρίως από τη θέση του όγκου και τον ρυθμό ανάπτυξής του. Ακόμη και ένας καλοήθης όγκος μπορεί να απαιτήσει χειρουργική αφαίρεση, εφόσον ασκεί πίεση σε κρίσιμες περιοχές του εγκεφάλου και επηρεάζει σημαντικές λειτουργίες.

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Οι συχνότεροι τύποι όγκων

Στους πιο συχνούς καλοήθεις όγκους του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος περιλαμβάνονται τα μηνιγγιώματα, τα σβαννώματα ή νευρινώματα, τα αδενώματα της υπόφυσης, τα κρανιοφαρυγγιώματα, τα χορδώματα, οι δερμοειδείς και επιδερμοειδείς κύστεις, οι κολλοειδείς κύστεις της τρίτης κοιλίας του εγκεφάλου και τα αιμαγγειοβλαστώματα.

Από τους κακοήθεις πρωτοπαθείς όγκους, συχνότερα εμφανίζονται τα γλοιώματα και τα μυελοβλαστώματα.

Παράγοντες κινδύνου

Οι ακριβείς αιτίες εμφάνισης ενός όγκου εγκεφάλου δεν είναι πάντοτε γνωστές. Ωστόσο, ορισμένοι παράγοντες φαίνεται να αυξάνουν τον κίνδυνο ανάπτυξής του, όπως η κληρονομικότητα σε σπάνια γενετικά σύνδρομα, μεταξύ των οποίων η νευροϊνωμάτωση, καθώς και η έκθεση σε ιονίζουσα ακτινοβολία. Παρά ταύτα, η πλειονότητα των περιστατικών εμφανίζεται χωρίς σαφή αιτιολογική συσχέτιση, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα σημαντική την έγκαιρη αναγνώριση των συμπτωμάτων.

Τα συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοούνται

Η συμπτωματολογία διαφέρει ανάλογα με το μέγεθος και τη θέση του όγκου. Τα συνηθέστερα προειδοποιητικά σημάδια περιλαμβάνουν:

Επίμονους πονοκεφάλους που επιδεινώνονται σταδιακά

Ζάλη και διαταραχές ισορροπίας

Προβλήματα όρασης

Επιληπτικές κρίσεις

Αδυναμία ή μούδιασμα σε κάποιο άκρο

Διαταραχές μνήμης, συγκέντρωσης ή συμπεριφοράς

Οι ειδικοί τονίζουν ότι κάθε νέο ή παρατεταμένο σύμπτωμα που επηρεάζει την καθημερινότητα πρέπει να αξιολογείται άμεσα από γιατρό.

Πώς γίνεται η διάγνωση

Η διάγνωση ενός όγκου εγκεφάλου βασίζεται σε μια σειρά εξειδικευμένων εξετάσεων. Αρχικά πραγματοποιείται λεπτομερής λήψη ιατρικού ιστορικού και πλήρης νευρολογική εξέταση. Ακολουθούν απεικονιστικές εξετάσεις, όπως η μαγνητική και η αξονική τομογραφία, οι οποίες επιτρέπουν την ακριβή εντόπιση και εκτίμηση του όγκου.

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Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να απαιτηθούν πιο εξειδικευμένες διαγνωστικές μέθοδοι, όπως η μαγνητική φασματοσκοπία ή το PET Scan, ενώ όταν κρίνεται αναγκαίο διενεργείται βιοψία για την ακριβή ιστολογική ταυτοποίηση της βλάβης. Η σωστή διάγνωση αποτελεί το θεμέλιο για τον σχεδιασμό της κατάλληλης θεραπείας.

Οι διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές

Η θεραπεία εξατομικεύεται ανάλογα με το είδος, το μέγεθος και τη θέση του όγκου, αλλά και τη γενική κατάσταση του ασθενούς.

Η χειρουργική αφαίρεση αποτελεί συχνά την πρώτη επιλογή, όταν αυτή είναι τεχνικά εφικτή και ασφαλής. Σε πολλές περιπτώσεις, όπως στα μηνιγγιώματα και σε ορισμένα γλοιώματα, η πλήρης ή μερική εκτομή μπορεί να μειώσει την πίεση στον εγκέφαλο, να βελτιώσει τα συμπτώματα και να συμβάλει καθοριστικά στην πρόγνωση.

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Μετά τη χειρουργική επέμβαση, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του όγκου, μπορεί να ακολουθήσει ακτινοθεραπεία ή χημειοθεραπεία με στόχο την καταστροφή ή τον περιορισμό της ανάπτυξης των καρκινικών κυττάρων.

Σημαντικό ρόλο στη σύγχρονη αντιμετώπιση διαδραματίζουν και οι τεχνολογίες ακτινοχειρουργικής, όπως το Gamma Knife και το CyberKnife, οι οποίες επιτρέπουν την εξαιρετικά στοχευμένη ακτινοβόληση δυσπρόσιτων περιοχών χωρίς ανοιχτό χειρουργείο. Παράλληλα, σε επιλεγμένες περιπτώσεις μπορούν να αξιοποιηθούν στοχευμένες θεραπείες και ανοσοθεραπευτικά σχήματα.

Ανάρρωση και παρακολούθηση μετά το χειρουργείο

Ο χρόνος νοσηλείας και αποκατάστασης διαφέρει από ασθενή σε ασθενή και εξαρτάται από την έκταση της επέμβασης και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε περίπτωσης. Σύμφωνα με τον κ. Σαμαρά, στη μεγάλη πλειονότητα των περιστατικών η νοσηλεία διαρκεί τρεις έως τέσσερις ημέρες, ενώ η επιστροφή στις φυσιολογικές δραστηριότητες επιτυγχάνεται συνήθως μέσα στον πρώτο μετεγχειρητικό μήνα.

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Η μετεγχειρητική παρακολούθηση είναι εξίσου σημαντική και περιλαμβάνει τακτικούς ιατρικούς ελέγχους και επαναλαμβανόμενες απεικονιστικές εξετάσεις, κυρίως μαγνητικές τομογραφίες. Με τον τρόπο αυτό αξιολογείται η πορεία της ανάρρωσης και εντοπίζεται έγκαιρα τυχόν υποτροπή της νόσου.

Ο ρόλος της σύγχρονης νευροχειρουργικής

Η αντιμετώπιση ενός όγκου εγκεφάλου αποτελεί μια σύνθετη ιατρική πρόκληση που απαιτεί τη συνεργασία πολλών ειδικοτήτων, μεταξύ των οποίων νευροχειρουργοί, ογκολόγοι, ακτινοθεραπευτές, νευρολόγοι και εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό.

Η αξιοποίηση προηγμένων τεχνολογιών, όπως η νευροπλοήγηση, τα σύγχρονα χειρουργικά μικροσκόπια και η διεγχειρητική νευροπαρακολούθηση, έχει βελτιώσει σημαντικά την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των επεμβάσεων, συμβάλλοντας στην επίτευξη καλύτερων θεραπευτικών αποτελεσμάτων και υψηλότερης ποιότητας ζωής για τους ασθενείς.

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