Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η παγκόσμια ενεργειακή αγορά αντιμετωπίζει έντονη αβεβαιότητα λόγω των πολεμικών συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή και των επιθέσεων σε κρίσιμες υποδομές.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε συμφωνία για αύξηση των εισαγωγών ρωσικού ντίζελ, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και την ανησυχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ουάσιγκτον και Κιέβου αφορά τα ουκρανικά πλήγματα σε ρωσικά διυλιστήρια, τα οποία επηρεάζουν τις διεθνείς τιμές καυσίμων.

Στην Ελλάδα, η κυβέρνηση σχεδιάζει στοχευμένες επιδοτήσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης, προσπαθώντας να περιορίσει τις επιπτώσεις του υψηλού κόστους στα νοικοκυριά.

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Η παγκόσμια ενεργειακή αγορά βρίσκεται σε μια νέα φάση μεγάλης αβεβαιότητας. Οι πολεμικές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή, η διατάραξη της ναυσιπλοΐας, οι επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές και η συμφωνία του Ντόναλντ Τραμπ με τη Ρωσία του Βλαντίμιρ Πούτιν έχουν δημιουργήσει ένα εκρηκτικό μείγμα. Η Ευρώπη ανησυχεί για το κόστος του χειμώνα, ενώ στην Ελλάδα οι τιμές καυσίμων και θέρμανσης πιέζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Η συμφωνία Τραμπ–Πούτιν για το ρωσικό ντίζελ

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Στις 9 Οκτωβρίου ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε συμφωνία για πρόσθετες ποσότητες ρωσικού ντίζελ και προσωρινή χαλάρωση σχετικών αμερικανικών κυρώσεων. Σύμφωνα με το CBS και το Associated Press, η αρχική ποσότητα υπερβαίνει τους 300.000 τόνους, με 500.000 τόνους τον Νοέμβριο, άλλο ένα εκατομμύριο αμέσως μετά και επιπλέον τρία εκατομμύρια τόνους σε επόμενο στάδιο, ανάλογα με την κατάσταση των ρωσικών διυλιστηρίων. Στόχος της Ουάσιγκτον είναι να ανακουφίσει την αγορά ντίζελ, καθώς πλησιάζουν οι αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές. Η συμφωνία δεν συνιστά συνολική ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία.

Ο Τραμπ ζητά νέο πρόεδρο στην Ουκρανία και επιτίθεται στον Ζελένσκι

Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμάκωσε την αντιπαράθεσή του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. «Νομίζω ότι ήρθε η ώρα η Ουκρανία να αποκτήσει νέο πρόεδρο», είπε σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο. Υποστήριξε ότι ο Ουκρανός πρόεδρος θα μπορούσε να έχει καταλήξει επανειλημμένα σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, αλλά δεν το έκανε.

Η οργή του Τραμπ συνδέεται άμεσα με τα ουκρανικά πλήγματα κατά ρωσικών διυλιστηρίων. Όπως ανέφερε, είχε ζητήσει από το Κίεβο να μη χτυπά αυτές τις εγκαταστάσεις, επειδή προκαλείται διεθνές πρόβλημα στην τροφοδοσία ντίζελ. Κατηγόρησε τον Ζελένσκι ότι επιβαρύνει τους Αμερικανούς αγρότες και κτηνοτρόφους με υψηλότερο κόστος καυσίμων και απαίτησε να σταματήσουν οι επιθέσεις. Το Axios μετέδωσε, επικαλούμενο Αμερικανό αξιωματούχο με άμεση γνώση, ότι είχαν προηγηθεί έξι αμερικανικά αιτήματα για διακοπή των πληγμάτων.

Η ουκρανική πλευρά απαντά ότι τα ρωσικά διυλιστήρια αποτελούν κρίσιμο τμήμα της πολεμικής οικονομίας της Μόσχας. Ο υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σίμπιχα τόνισε ότι οι Ουκρανοί πολίτες έχουν το δικαίωμα να αποφασίζουν για την ηγεσία τους. Ο Ζελένσκι κατήγγειλε ότι η άρση περιορισμών στις εξαγωγές ντίζελ ενισχύει τα ρωσικά έσοδα και τη δυνατότητα συνέχισης του πολέμου. Οι δηλώσεις Τραμπ είναι πολιτική τοποθέτηση και όχι διαπιστωμένο γεγονός ότι ο Ζελένσκι ευθύνεται για το σύνολο της παγκόσμιας αύξησης τιμών.

Σαουδική Αραβία: Επιθέσεις και κίνδυνος για τις εγκαταστάσεις

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Οι επιθέσεις των Χούθι στην περιοχή της Σαουδικής Αραβίας αυξάνουν την αβεβαιότητα. Οι πυραυλικές επιθέσεις στο αεροδρόμιο του Ριάντ προκάλεσαν θύματα και ζημιές, με νεότερους απολογισμούς των αρχών να αναφέρουν περισσότερους νεκρούς και τραυματίες. Ακολούθησαν σαουδαραβικά αντίποινα στην Υεμένη. Κάθε νέο χτύπημα αυξάνει τον κίνδυνο για τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, την ασφάλιση των φορτίων και τις μεταφορικές διαδρομές. Η Σαουδική Αραβία διατήρησε το πρόγραμμα του Παγκόσμιου Συνεδρίου Πετρελαίου 10–14 Οκτωβρίου με αυξημένη ασφάλεια.

Στενά του Ορμούζ, τάνκερ και ελληνόκτητη ναυτιλία

Η διαταραχή στα Στενά του Ορμούζ, δίοδο σημαντικού μέρους του παγκόσμιου πετρελαίου, αποτελεί βασικό παράγοντα της κρίσης. Στις 10 Οκτωβρίου τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν τη διάσωση 22 ναυτικών από φλεγόμενο δεξαμενόπλοιο στον Περσικό Κόλπο. Ιρανική αναφορά έκανε λόγο για πρόσκρουση τάνκερ σε νάρκη, χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί ότι αφορούσε το ίδιο πλοίο.

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Στη Μαύρη Θάλασσα, το ελληνικών συμφερόντων Aframax Rio αναφέρθηκε ότι δέχθηκε επίθεση με μη επανδρωμένα σκάφη στα ανοικτά του Σότσι στις 6 Οκτωβρίου. Το πλήρωμα απομακρύνθηκε χωρίς αναφερόμενους τραυματισμούς. Για την ελληνόκτητη ναυτιλία, οι κίνδυνοι απλώνονται πλέον από τον Περσικό Κόλπο έως τη Μαύρη Θάλασσα.

Πετρέλαιο και φυσικό αέριο: Οι τελευταίες τιμές

Στο κλείσιμο της Παρασκευής 9 Οκτωβρίου, το Brent αναφερόταν στα 104,72 δολάρια ανά βαρέλι και το αμερικανικό WTI στα 91,85 δολάρια. Το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο TTF αναφερόταν στα 81,43 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Πρόκειται για τιμές αναφοράς του τελευταίου κλεισίματος, όχι για ενδοσυνεδριακές τιμές της Κυριακής. Η G7 ανακοίνωσε συντονισμένη διάθεση αποθεμάτων πετρελαίου και πετρελαιοειδών, με προτεραιότητα στην αγορά ντίζελ. Το υψηλό κόστος φυσικού αερίου επηρεάζει τη θέρμανση, τη βιομηχανία και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

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Η αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας προειδοποίησε ότι η χαλάρωση κυρώσεων στο ρωσικό ντίζελ μπορεί να αυξήσει τα έσοδα που διαθέτει η Μόσχα για τον πόλεμο. Η ΕΕ επιμένει στη διατήρηση της πίεσης προς τη Ρωσία, ενώ παράλληλα παρακολουθεί την επάρκεια ντίζελ και φυσικού αερίου. Το Βερολίνο επίσης υποστήριξε τη συνέχιση των ευρωπαϊκών κυρώσεων. Η αντίθεση ανάμεσα στην αμερικανική προσπάθεια άμεσης αποκλιμάκωσης των τιμών και στην ευρωπαϊκή στρατηγική περιορισμού της ρωσικής ενεργειακής χρηματοδότησης είναι πλέον εμφανής.

Τι γράφουν και μεταδίδουν τα διεθνή μέσα

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Το Reuters και το Associated Press παρουσιάζουν τη σύγκρουση Τραμπ–Ζελένσκι ως νέα δοκιμασία στις σχέσεις Ουάσιγκτον–Κιέβου.

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Το CBS News καταγράφει τις δηλώσεις για αλλαγή προέδρου και την αντιπαράθεση για τις τιμές ντίζελ.

Το Axios αναδεικνύει τα επανειλημμένα αμερικανικά αιτήματα να σταματήσουν οι επιθέσεις σε διυλιστήρια.

Οι Financial Times αναφέρουν προειδοποιήσεις προς το Κίεβο για τις συνέπειες των πληγμάτων.

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Washington Post και το Al Jazeera συνδέουν τη ρήξη με τη συμφωνία ρωσικού ντίζελ.

Η Guardian και η Le Monde επισημαίνουν τη γεωπολιτική σημασία της αλλαγής στάσης της Ουάσιγκτον.

Η Wall Street Journal παρακολουθεί τις μεταβολές στις διεθνείς τιμές.

Ελλάδα: Καύσιμα, θέρμανση και κυβερνητικές δεσμεύσεις

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της 7ης Οκτωβρίου, η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης στην περιοχή της Αθήνας αναφερόταν στα 2,176 ευρώ ανά λίτρο: ένα γέμισμα 50 λίτρων κοστίζει περίπου 109 ευρώ. Το υψηλό κόστος ντίζελ μεταφέρεται σε μεταφορές, αγροτική παραγωγή και τιμές προϊόντων.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει θέσει ως στόχο να ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης στις 15 Οκτωβρίου με τιμή χαμηλότερη από τα 1,75 ευρώ ανά λίτρο, ενώ έχει προαναγγελθεί ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης για δικαιούχα νοικοκυριά. Η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης παρατάθηκε για 1–15 Οκτωβρίου στα 12 λεπτά ανά λίτρο προ ΦΠΑ. Για κάθε νέα παράταση ή αλλαγή απαιτείται νέα απόφαση.

Γιατί η ρήτρα διαφυγής δεν επιτρέπει αυτομάτως μείωση ΕΦΚ

Η ευρωπαϊκή δημοσιονομική ευελιξία που εγκρίθηκε στις 9 Οκτωβρίου για συγκεκριμένες δαπάνες ενεργειακής ασφάλειας δεν καλύπτει την απευθείας μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα. Δεν απαγορεύει μια τέτοια φορολογική μείωση, αλλά δεν επιτρέπει να εξαιρεθεί το κόστος της από τους συνήθεις δημοσιονομικούς υπολογισμούς με βάση αυτή τη ρήτρα. Ο ΕΦΚ στην αμόλυβδη είναι 70 λεπτά ανά λίτρο και στο πετρέλαιο κίνησης 41 λεπτά. Μια υποθετική μείωση του ΕΦΚ της βενζίνης κατά 10 λεπτά θα μπορούσε, με πλήρη μετακύλιση και ΦΠΑ 24%, να μειώσει την τελική τιμή κατά 12,4 λεπτά το λίτρο.

Η κυβέρνηση προτάσσει στοχευμένες επιδοτήσεις και δημοσιονομική σταθερότητα, ενώ κόμματα της αντιπολίτευσης και εκπρόσωποι της αγοράς ζητούν ευρύτερες παρεμβάσεις στη φορολογία. Το ερώτημα είναι αν οι παρεμβάσεις θα απορροφήσουν τις διεθνείς ανατιμήσεις ή αν το κόστος θα περάσει ξανά στους καταναλωτές.

Ελληνικοί Patriot και η ασφάλεια της ενέργειας

Η Ελλάδα συμμετέχει επίσης στην προστασία κρίσιμων εγκαταστάσεων στη Σαουδική Αραβία μέσω συστοιχίας Patriot. Στις 24 Σεπτεμβρίου μεταδόθηκε ότι ελληνική συστοιχία αναχαίτισε βαλλιστικό πύραυλο και μη επανδρωμένο αεροσκάφος στην ευρύτερη περιοχή του Γιανμπού. Η ενεργειακή κρίση έχει συνεπώς και άμεση διάσταση ασφάλειας για τη χώρα.

Ο δύσκολος χειμώνας και οι αποφάσεις που έρχονται

Οι επόμενες εβδομάδες θα δείξουν αν η συμφωνία για το ρωσικό ντίζελ μπορεί να ανακουφίσει την αγορά χωρίς νέα γεωπολιτική όξυνση. Η ένταση στα διυλιστήρια της Ρωσίας, στις εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας και στις θαλάσσιες οδούς καθιστά εύθραυστη κάθε αποκλιμάκωση. Για την Ελλάδα, το πρώτο τεστ είναι η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης στις 15 Οκτωβρίου και η υλοποίηση των επιδοτήσεων. Το ουσιαστικό αποτέλεσμα θα μετρηθεί στην αντλία, στους λογαριασμούς και στο οικογενειακό εισόδημα.

Ενδεικτικές δημοσιογραφικές πηγές

Reuters, 10/10/2026 – https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/russian-attack-ukraines-zaporizhzhia-kills-seven-governor-says-2026-10-10/

Associated Press, 10/10/2026 – https://apnews.com/article/228ccf74b2848c1ff0ac23f038b37512

CBS News, 10/10/2026 – https://www.cbsnews.com/news/russia-strikes-ukraine-trump-diesel-deal/

Axios, 10/10/2026 – https://www.axios.com/2026/10/10/trump-zelensky-putin-diesel-deal-war

Al Jazeera, 10/10/2026 – https://www.aljazeera.com/news/2026/10/10/trump-says-ukraine-needs-a-new-president-who-will-agree-to-end-the-war

Kyiv Independent, 10/10/2026 – https://kyivindependent.com/he-better-damn-well-stop-trump-slams-zelensky-for-attacking-russian-refineries-says-ukraine-should-get-new-president/