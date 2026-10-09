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Την επιστροφή του φόρου στα υπερκέρδη των εταιριών ενέργειας, μετά τις τεράστιες αυξήσεις που προκαλούν νέο ενεργειακό σοκ το φετινό χειμώνα εξετάζει και πάλι η ΕΕ.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μελετήσει την δυνατότητα επιβολής ενός πανευρωπαϊκού φόρου στα υπερκέρδη, μέτρο για το οποίο ενημέρωσε σήμερα τους υπουργούς Οικονομικών της ΕΕ, με σκοπό να αντληθούν πόροι που θα κατευθυνθούν σε μέτρα ανακούφισης των πολιτών.

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Ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι το μέτρο είναι πρωτοβουλία της Γερμανίας ενώ συμφωνεί και η Γαλλία.

«Πρέπει να εξετάζουμε όλο το φάσμα των πιθανών λύσεων», δήλωσε ο Ευρωπαίος Επίτροπος για το Κλίμα, Βόπλκε ο Χούκστρα στους δημοσιογράφους κατά την άφιξή του στη συνεδρίαση της Παρασκευής. «Δεν πρόκειται για μέτρο χωρίς επιπλοκές», πρόσθεσε ο ίδιος, επισημαίνοντας ότι αρκετά από τα κράτη-μέλη αντιτίθενται στην επιβολή ενός τέτοιου φόρου.

Σε επιστολή τους νωρίτερα φέτος, η Γερμανία, η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Αυστρία, η Ιταλία και η Πολωνία κάλεσαν την ΕΕ να προτείνει την επιβολή φόρου στα υπερκέρδη των ενεργειακών εταιρειών.

Ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών Λαρς Κλίνγκμπαϊλ δήλωσε χθες ότι η Γαλλία δεν είναι αντίθετη σε μια τέτοια πρωτοβουλία. «Βλέπουμε πώς τα διυλιστήρια και οι πετρελαϊκές εταιρείες επωφελούνται από αυτή την κρίση, ενώ τελικά το βάρος το επωμίζονται οι καταναλωτές»

Η μείωση των τιμών της ενέργειας αναμένεται να αποτελέσει βασικό θέμα συζήτησης στη σύνοδο κορυφής των ηγετών της ΕΕ στις Βρυξέλλες την επόμενη εβδομάδα. Ωστόσο, οι διαθέσιμες λύσεις είναι περιορισμένες, καθώς η Ένωση εξαρτάται από τις εισαγωγές για τη συντριπτική πλειονότητα των αναγκών της σε ορυκτά καύσιμα.