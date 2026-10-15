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Οι αρχές εκτιμούν ότι η χρήση ακατάλληλων οικοδομικών υλικών και η κακή κτιριακή υποδομή προκάλεσαν το δυστύχημα κατά τη διάρκεια του μαθήματος.

Σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις έρευνες στα συντρίμμια, ενώ οι τραυματίες έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο για την παροχή επείγουσας ιατρικής φροντίδας.

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια των ζωών και οι αρμόδιες αρχές διέταξαν τη διενέργεια έρευνας για τα αίτια της τραγωδίας.

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Τουλάχιστον 34 άτομα, στην συντρηπτική πλειοψηφία μαθητές και όλοι κάτω από 13 ετών σκοτώθηκαν σήμερα όταν κατέρρευσε η οροφή ενός σχολείου κατά τη διάρκεια του μαθήματος στην πόλη Πεσαβάρ του Πακιστάν, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Ο επικεφαλής της αστυνομίας της Πεσαβάρ Μιάν Σαέντ εξέφρασε φόβους ότι ο αριθμός των νεκρών πιθανόν να αυξηθεί καθώς μόνο οι 47 από τους 110 μαθητές που βρίσκονταν σε τρεις τάξεις τη στιγμή του δυστυχήματος έχουν διασωθεί.

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Look at the site of the collapsed school building in Peshawar, where all three floors have crumbled into rubble. Authorities say substandard construction materials were the main cause of the collapse. #PeshawarTragedy #SchoolTragedy #Pakistan https://t.co/IK5De81joV — Sajjad Tarakzai (@SajjadTarakzai) October 15, 2026

A tragic incident in Peshawar, where at least 16 students and teachers have died after the roof of a private school collapsed. Our thoughts are with the victims and their grieving families Rescue operations are ongoing #Peshawar #BreakingNews #Pakistan #SchoolCollapse https://t.co/h5kCPW26nt October 15, 2026

“Ηταν μια αδύναμη κτιριακή υποδομή. Η σκεπή ήταν υπερβολικά βαριά …”, εκτίμησε ο ίδιος.

Οι αρχές του σχολείου ωστόσο δεν έχουν σχολιάσει.

Τα περισσότερα παιδιά μεταφέρθηκαν νεκρά στο νοσοκομείο Lady Reading μαζί με άλλους 20 τραυματίες, δήλωσε ο εκπρόσωπος του νοσηλευτικού ιδρύματος Μοχαμάντ Ασίμ.

Το ιδιωτικό “Εκπαιδευτικό Κέντρο Αλ-Χάιρ” βρίσκεται στην Αποικία Ντιρ, μια συνοικία της πόλης.

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Σωστικά συνεργεία εργάζονται για την μεταφορά των νεκρών και των τραυματιών στα νοσοκομεία, είπε ο κυβερνητικός αξιωματούχος Μπιλάλ Φαΐζι.

PAKISTAN: 17 CHILDREN, TEACHER KILLED AS SCHOOL ROOF COLLAPSES IN PESHAWAR At least 17 students, all under 13, and one teacher were killed when a school roof collapsed in Peshawar, Pakistan. More than a dozen people were injured, according to a hospital spokesperson. — Subodh Kumar (@kumarsubodh_) October 15, 2026

Ενας διασώστης δήλωσε ότι η οροφή ενός από τους πάνω ορόφους κατέρρευσε πάνω στην οροφή του πρώτου ορόφου του κτιρίου, το οποίο στη συνέχεια έπεσε πάνω στους μαθητές που βρίσκονταν στις τάξεις τους.

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Τηλεοπτικά πλάνα δείχνουν ασθενοφόρα να σπεύδουν στον τόπο του δυστυχήματος και διασώστες να ανασύρουν ματωμένους μαθητές από τα χαλάσματα.

Σύμφωνα με τις αρχές, διατάχθηκε έρευνα για να διακριβωθούν τα αίτια του δυστυχήματος.

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ εξέφρασε τη «βαθιά του θλίψη για την απώλεια τόσο πολύτιμων ζωών», σύμφωνα με ανακοίνωση.

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Οι καταρρεύσεις οροφών και κτιρίων είναι συχνές στο Πακιστάν, κυρίως λόγω ανεπαρκών προτύπων ασφαλείας και κακής ποιότητας οικοδομικών υλικών στη χώρα της Νότιας Ασίας με περισσότερους από 240 εκατομμύρια κατοίκους.

#BREAKING : 29 Killed, Over 40 Injured in Pakistan School Roof Collapse A devastating school roof collapse in Peshawar, Pakistan, has killed at least 28 children and a female teacher, with more than 40 people injured, officials said. The incident occurred at a private school in Dir Colony. Authorities have arrested the school owner, while rescue teams continue searching the debris for anyone still trapped. An emergency has been declared at Lady Reading Hospital, and an investigation into the collapse has been ordered. All the children killed were reportedly aged 13 or younger. #Pakistan #Peshawar #SchoolCollapse #PakistanNews #SchoolSafety #RescueOperation #KhyberPakhtunkhwa — upuknews (@upuknews1) October 15, 2026

Τον Ιούνιο του 2016, περισσότερα από 12 παιδιά σκοτώθηκαν όταν κατέρρευσε η στέγη ενός κέντρου υποστήριξης σχολείων στη Λαχόρη του ανατολικού Πακιστάν.

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Το 2025, 27 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 10 τραυματίστηκαν όταν κατέρρευσε ένα πενταώροφο κτίριο στην φτωχή περιοχή Λιάρι του Καράτσι, μιας πόλης στο νότιο Πακιστάν.

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