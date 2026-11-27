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Ένα ακόμη περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε σε δημοτικό πάρκο στο Ρέθυμνο, ενώ τον καβγά παρακολουθούσαν εκείνη την στιγμή δεκάδες συνομήλικοί τους.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο, οι ανήλικοι είχαν βγάλει τα κινητά τους και κατέγραφαν όσα συνέβαιναν, ενώ παράλληλα γελούσαν και φώναζαν «έλα, έλα!».

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Αυτό δεν ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό, καθώς παρόμοιοι καβγάδες φέρεται να έχουν σημειωθεί και στο παρελθόν στο ίδιο σημείο. Σύμφωνα με τον καταγγέλλοντα, τα ραντεβού για συμπλοκές μεταξύ ανηλίκων φαίνεται πως είναι συχνά, με αρκετούς άλλους μαθητές να συγκεντρώνονται γύρω τους και να παρακολουθούν.

Το δημοτικό πάρκο βρίσκεται δίπλα σε σχολείο, ωστόσο αποτελεί σημείο συνάντησης μαθητών από διάφορα γυμνάσια του δήμου, κυρίως τις απογευματινές ώρες. Τότε, σύμφωνα με τις πληροφορίες, φαίνεται πως καταγράφονται και οι περισσότερες εντάσεις.

Η ίδια καταγγελία αναφέρει ότι στο παρελθόν έχει χρειαστεί να παρέμβει και η αστυνομία, χωρίς ωστόσο αυτό να αποτρέψει την επανάληψη ανάλογων περιστατικών.

Πηγή: flashnews.gr