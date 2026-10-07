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Ο υπουργός Εσωτερικών διέταξε τη διακοπή της χρήσης τους μέχρι να διευκρινιστούν πλήρως οι συνθήκες του περιστατικού, για το οποίο υπάρχουν αντικρουόμενες μαρτυρίες.

Εκατοντάδες χιλιάδες μαθητές διαδηλώνουν σε όλη τη χώρα για τη βελτίωση των εκπαιδευτικών συνθηκών, ενώ πολλά σχολεία παραμένουν κλειστά λόγω σοβαρών ζημιών και βανδαλισμών.

Η αστυνομία έχει προχωρήσει σε εκατοντάδες συλλήψεις, ενώ έχουν καταγραφεί καταγγελίες για άσκηση βίας και τραυματισμούς ανηλίκων από τις δυνάμεις καταστολής.

Η υπηρεσία εσωτερικών υποθέσεων της γαλλικής αστυνομίας διεξάγει έρευνες για τις επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των μαζικών διαμαρτυριών.

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Στην προσωρινή παύση της χρήσης χειροβομβίδων κρότου λάμψης προχωρούν οι αρχές στην Γαλλία, μετά το σοκαριστικό περιστατικό στο οποίο ένας 15χρονος μαθητής τραυματίστηκε σοβαρά και έχασε το χέρι του, κατά την διάρκεια των μεγάλων μαθητικών κινητοποιήσεων.

Ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνέζ ανακοίνωσε ότι ζήτησε να σταματήσει η χρήση τους μέχρι να «διευκρινιστούν» πλήρως οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό της Δευτέρας στη Λανς. Οι μαρτυρίες των διαδηλωτών και οι εκδοχές των Αρχών παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές.

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Την ίδια ώρα, αρκετές οργανώσεις καταγγέλλουν ότι οι αστυνομικές δυνάμεις έχουν ασκήσει βία σε μαθητές. Οι κινητοποιήσεις συνεχίστηκαν και την Τετάρτη, με περισσότερα από 500 σχολεία να παραμένουν κλειστά ή να λειτουργούν με προβλήματα. Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί αναμένεται να τοποθετηθεί για τις μαθητικές διαμαρτυρίες σε τηλεοπτικό διάγγελμα που θα απευθύνει το βράδυ.

Χιλιάδες μαθητές επηρεάζονται από τις ζημιές στα σχολεία

Ο υπουργός Παιδείας Εντουάρ Ζεφρέ, μιλώντας στη γαλλική Εθνοσυνέλευση, δήλωσε ότι 24 σχολεία έχουν «καεί ή βανδαλιστεί» σε τέτοιο βαθμό ώστε να μην μπορούν να επαναλειτουργήσουν για αρκετές εβδομάδες. Όπως ανέφερε, η κατάσταση αυτή επηρεάζει περίπου 30.000 μαθητές.

Την Τρίτη, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν στις διαδηλώσεις, ζητώντας καλύτερες συνθήκες στα σχολεία. Σε ορισμένες πόλεις η αστυνομία χρησιμοποίησε δακρυγόνα και υδροφόρες με κανόνια νερού, ενώ το υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι 488 άνθρωποι συνελήφθησαν και 43 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας τραυματίστηκαν.

Σε δηλώσεις του στον γαλλικό ραδιοφωνικό σταθμό RTL, ο Νουνέζ ανέφερε ότι η υπηρεσία εσωτερικών υποθέσεων της αστυνομίας, IGPN, έχει διεξαγάγει έρευνες για τις αστυνομικές επιχειρήσεις στις διαδηλώσεις.

Ο τραυματισμός του 15χρονου μαθητή

Ο 15χρονος ακρωτηριάστηκε όταν εξερράγη κοντά του μια χειροβομβίδα, κάτω από συνθήκες που παραμένουν προς το παρόν αδιευκρίνιστες, κοντά στο λύκειο Ογκίστ Μπεάλ στη Λανς, στη βόρεια Γαλλία.

Οι Αρχές υποστηρίζουν ότι ο μαθητής σήκωσε τη χειροβομβίδα, η οποία στη συνέχεια εξερράγη. Μαθητές, ωστόσο, υποστηρίζουν ότι ο 15χρονος χτυπήθηκε απευθείας από τη χειροβομβίδα, αφού αυτή εκτοξεύτηκε από αστυνομικό.

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Σύμφωνα με τον τοπικό νομάρχη, το περιστατικό σημειώθηκε όταν αστυνομικοί ήρθαν αντιμέτωποι με ομάδα 200 έως 250 μαθητών, οι οποίοι φέρονται να πετούσαν πέτρες και πυροτεχνήματα.

Νέα περιστατικά τραυματισμών στο φως της δημοσιότητας

Οι ανησυχίες για τη χρήση αστυνομικής βίας ενισχύθηκαν και από την υπόθεση ενός 14χρονου, ο οποίος την περασμένη εβδομάδα χτυπήθηκε στο πρόσωπο από χειροβομβίδα δακρυγόνου.

Ο δικηγόρος του υποστήριξε ότι ο ανήλικος έχασε αρκετά δόντια και υπέστη κάταγμα στη γνάθο κατά το περιστατικό που σημειώθηκε στο Σεν-Ουέν-λ’Ομόν, βορειοδυτικά του Παρισιού. Για την υπόθεση έχει απαγγελθεί κατηγορία σε βάρος αστυνομικού.

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Σε άλλο περιστατικό, ένας 16χρονος υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο χέρι έξω από σχολείο στο Στρασβούργο την Τετάρτη. Την ίδια ημέρα, οι εισαγγελικές Αρχές ανακοίνωσαν ότι ξεκίνησε έρευνα για απόπειρα ανθρωποκτονίας, μετά την καταγγελία ενός 17χρονου μαθητή που συμμετείχε στις διαδηλώσεις. Ο ανήλικος υποστήριξε ότι ένας αστυνομικός «κράτησε το κεφάλι του κάτω από το νερό» κατά τη διάρκεια της προσπάθειας σύλληψής του κοντά σε ποτάμι στην πόλη Μπελφόρ, στη βορειοανατολική Γαλλία.

Ωστόσο, σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης, ο 17χρονος έχει και ο ίδιος κατηγορηθεί για διακεκριμένη επίθεση, καθώς φέρεται να επιτέθηκε στον αστυνομικό.

Γάλλος εκπαιδευτικός στη HuffPost για τις μαθητικές κινητοποιήσεις

Την ίδια στιγμή, ένας εκπαιδευτικός σε δημόσιο γυμνάσιο της Λυών στην Γαλλία, μιλά στη HuffPost για όσα αντιμετωπίζει ο ίδιος στο σχολείο του, αλλά και για τα αιτήματα των μαθητών που βρίσκονται στους δρόμους.

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Σύμφωνα με τον εκπαιδευτικό, «τα ίδια αιτήματα υπάρχουν εδώ και 40 χρόνια», επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση δεν αντιμετωπίζει ουσιαστικά τα προβλήματα που υπάρχουν στην καθημερινότητα των σχολείων.

Κατά τον ίδιο εκπαιδευτικό, «οι καθηγητές κατανοούν τα αιτήματα των μαθητών, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για την έλλειψη εκπαιδευτικών, τις υπερπλήρεις τάξεις ή τις κακές συνθήκες σε ορισμένα σχολεία. Κάποιοι θεωρούν ότι ο αποκλεισμός των λυκείων δεν είναι απαραίτητα η καλύτερη λύση», αναφέρει χαρακτηριστικά και προσθέτει ότι οι μαθητές έχουν σοβαρούς λόγους να κινητοποιούνται, αφού τους αφορά άμεσα.

(Με πληροφορίες από BBC)

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