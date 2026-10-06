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Η αστυνομία στη Γαλλία χρησιμοποίησε δακρυγόνα κατά διαδηλωτών έξω από λύκεια την Τρίτη καθώς μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς βγήκαν στους δρόμους σε αυτές που ο πρωθυπουργός Σεμπαστιέν Λεκορνί χαρακτήρισε ως τις πιο βίαιες διαδηλώσεις για τα σχολεία εδώ και δεκαετίες.

Χιλιάδες διαδηλώνουν ανά τη Γαλλία, διαμαρτυρόμενοι για αυτό που θεωρούν υποχρηματοδότηση των λυκείων. Σύμφωνα με ένα συνδικάτο, 2.000 σχολεία είχαν κλείσει, ενώ το υπουργείο Εσωτρεικών εκτιμούσε πως πάνω από 250.000 πολίτες διαδήλωναν ανά τη χώρα.

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Κατηγορίες απαγγέλθηκαν σε βάρος ενός αστυνομικού μετά τον τραυματισμό ενός αγοριού σε διαδηλώσεις κοντά στο Παρίσι. Οι δυνάμεις της αστυνομίας χρησιμοποιούσαν δακρυγόνα σε πολλές πόλεις, μεταξύ των οποίων η πρωτεύουσα και η Μασσαλία.

Οι διαδηλώσεις συγκλονίζουν τη Γαλλία εν μέσω μιας περιόδου όπου η άκρα δεξιά και η άκρα αριστερά ανεβάζουν τα ποσοστά τους εν όψει των προεδρικών εκλογών την άνοιξη. Παράλληλα, η κυβέρνηση πιέζεται για να περιορίσει το δημόσιο χρέος απέναντι σε μια αναιμική ανάπτυξη και δυσκολεύεται ακόμα και στα βασικά, όπως να περάσει προϋπολογισμό, από τότε που οι σύμμαχο του προέδρου Μακρόν έχασαν την πλειοψηφία το 2024.

Ο Λεκορνί είπε σε βουλευτές πως τουλάχιστον 215 έφηβοι και 85 μέλη προσωπικού σχολείων είχαν τραυματιστεί σε συγκρούσεις, «ο βαρύτερος απολογισμός εδώ και δεκαετίες που έχει πληρώσει το σχολικό σύστημα». Το γραφείο του είπε ότι πάνω από 700 αστυνομικοί είχαν τραυματιστεί.

Ο Μακρόν κάλεσε τον Λεκορνί και άλλους υπουργούς σε έκτακτη σύσκεψη την Τρίτη, σύμφωνα με το BFM. Στη Μασσαλία, τη Ναντ, την Τουλούζη, το Στρασβούργο, τη Λυών, τη Ρεν και το Παρίσι λάμβαναν χώρα διαδηλώσεις- στις τέσσερις τελευταίες μάλιστα έγιναν βίαιες, με δακρυγόνα και φωτιές σε δρόμους.

Οι διαδηλώσεις είχαν αρχίσει τον Σεπτέμβριο στα υποβαθμισμένα προάστια του Παρισιού και μετά εξαπλώθηκαν σε όλη τη χώρα. Οργανώσεις δικαιωμάτων, μαθητές και σύλλογοι γονέων έχουν κατηγορήσει τις αρχές για υπέρμετρη βία κατά ανηλίκων. Η κυβέρνηση λέει ότι στο κίνημα των διαδηλώσεων έχουν διεισδύσει άτομα εκτός του χώρου. Το υπουργείο Εσωτερικών είπε ότι 6.100 άτομα είχαν συλληφθεί από τότε που άρχισαν οι διαδηλώσεις- οι περισσότεροι ανήλικοι. Σε βάρος 1.800 ασκούνταν διώξεις, περιλαμβανομένων 1.483 ανηλίκων, σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Με πληροφορίες από Reuters, BBC