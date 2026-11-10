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Νεκρή από όπλο που κρατούσε ο σύζυγός της έπεσε η 41χρονη Πακιστανή παρουσιάστρια Ραμπία Αχσάν.

Πακιστανή παρουσιάστρια ειδήσεων πυροβολήθηκε από τον σύζυγό της

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή, μόλις λίγες ώρες αφότου η άτυχη δημοσιογράφος είχε ανεβάσει στο κανάλι της στο YouTube ένα βίντεο με ανάλυση για τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ.

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Ο θανάσιμος τραυματισμός της 41χρονης σημειώθηκε την Κυριακή μέσα στο σπίτι που ζούσε με τον σύζυγό της, Αχσάν Ταχίρ, στην περιοχή Ραβαλπίντι και ενώ έξω απο το κτήριο βρίσκονταν η μητέρα και η αδελφή της.

Τους πυροβολισμούς που έπεσαν λίγο πριν τις 4 το μεσημέρι, άκουσε πρώτη η αδελφή της δημοσιογράφου που έτρεξε στην κρεβατοκάμαρα και βρήκε την Αχσάν πεσμένη σε λίμνη αίματος, ενώ ο σύζυγός της φέρεται να κρατούσε όπλο.

Όπως διαπίστωσε ο ιατροδικαστής η παρουσιάστρια από το Πακιστάν είχε δεχθεί έναν πυροβολισμό κάτω από τον λαιμό και έναν ακόμη στη δεξιά πλευρά της πλάτης της. Στον τόπο του εγκλήματος βρέθηκε ένα πιστόλι με τις αρχές να διαπιστώνουν ότι ο σύζυγος της 41χρονης δεν είχε άδεια οπλοκατοχής.

🚨🇵🇰 #BREAKING: News anchor Rabia Ahsan was shot dead at her home in Rawalpindi, Pakistan. Her husband has been implicated in the killing; he claims that the gun went off accidentally. The police have currently taken the husband into custody. #RabiaAhsan #Pakistan #Rawalpindi https://t.co/DDdZywhdMz — Newslive 24×7 🅧︎ (@kanpurtak) November 9, 2026

Μετά τη σύλληψή του ο Ταχίρ φέρεται να παραδέχθηκε ότι πυροβόλησε τη σύζυγό του, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι δεν γνώριζε πως το όπλο ήταν γεμάτο και ότι εκπυρσοκρότησε κατά λάθος.

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν φαίνεται να υπήρχε ιστορικό ενδοοικογενειακών διαφωνιών ή επεισοδίων μεταξύ του ζευγαριού, το οποίο είχε αποκτήσει δύο παιδιά.