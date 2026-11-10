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Μέλη του οργανωμένου εγκλήματος συνόδευσαν τη νεκρική πομπή με βεγγαλικά και μοτοσικλέτες, προκαλώντας τον τρόμο σε κατοίκους και τουρίστες της περιοχής.

Ο θανών είχε καταδικαστεί για τη δολοφονία μετανάστη και για εκβιασμούς σε βάρος ξένων εμπόρων στο κέντρο της πόλης.

Ο δήμαρχος Ρομπέρτο Λαγκάλα καταδίκασε το περιστατικό τονίζοντας ότι η δημοτική αστυνομία επενέβη άμεσα για να διακόψει την πομπή.

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Οργή και αντιδράσεις προκάλεσε στην Ιταλία η εξαναγκαστική λαϊκή συμμετοχή που απαίτησε η μαφία στην κηδεία «νονού» σε κεντρική περιοχή στο Παλέρμο την πρωτεύουσα της Σικελίας.

Όπως γράφει ο τοπικός Τύπος, έμποροι της μεγαλύτερης λαϊκής αγοράς της πρωτεύουσας της Σικελία, της Μπαλαρό, αναγκάστηκαν να «κατεβάσουν τα ρολά σε ένδειξη πένθους» την ώρα που από παρακείμενο δρόμο περνούσε η νεκρική πομπή με το φέρετρο του Εμανουέλε Ρουμπίνο.

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Cortejo fúnebre do mafioso Emanuele Rubino hoje em Palermo, na Itália. Diversos fogos de artifício, motos e fechamento do tradicional comércio de Ballarò. Cumprindo domiciliar por doença, o mafioso morreu de causas naturais. Era condenado a 25 anos de prisão. https://t.co/ccgQ4WxfK6 — Submundo Criminal (@submundodocrime) November 10, 2026

Ο θανών είχε καταδικαστεί να εκτίσει δώδεκα χρόνια κάθειρξη από πρωτοβάθμιο δικαστήριο της σικελικής πόλης, για τη δολοφονία μετανάστη από την Γκάμπια που διαπράχτηκε το 2016. Είχε επίσης κριθεί ένοχος και καταδικαστεί να εκτίσει κάθειρξη εννέα ετών για εκβιασμούς και επιβολή του υποχρεωτικού μαφιόζικου δασμού προστασίας σε ξένους εμπόρους που διατηρούν μικρές επιχειρήσεις στο κέντρο του Παλέρμο.

Μετά από συνεννόηση μέσω διαδικτύου, μέλη του οργανωμένου εγκλήματος αποφάσισαν να τιμήσουν τον Ρουμπίνο σταματώντας την κυκλοφορία σε κεντρικό δρόμο της πόλης, με κροτίδες, βεγγαλικά και μοτοσικλέτες στην κεφαλή της πομπής.

Funerali Emanuele Rubino, Ballarò chiude: «Sfida allo Stato» Botteghe chiuse e petardi a Ballarò per il funerale di un condannato per estorsioni mafiose ai commercianti stranieri. Il suo fine pena era il 2050. https://t.co/F94Vgtzbp6 — Byoblu (@byoblu) November 9, 2026

Το «θέαμα» κι η επιβολή του νόμου του μαφιόζικου παρακράτους τρόμαξε τουρίστες και εξόργισε χιλιάδες κατοίκους στο Παλέρμο.

«Η πόλη μας δεν μπορεί να δεχθεί ότι σε ολόκληρες περιοχές της υιοθετούνται συμπεριφορές εξαιτίας των οποίων οι πολίτες νιώθουν ότι δεν μπορούν να ζήσουν σε συνθήκες ασφάλειας και ελευθερίας», δήλωσε ο δήμαρχος Ρομπέρτο Λαγκάλα. Συμπλήρωσε ωστόσο ότι «όταν ειδοποιήθηκε η δημοτική αστυνομία τα μέλη της δραστηριοποιήθηκαν άμεσα και απαγόρευσαν την συνέχιση της πομπής».

A Palermo il funerale del pregiudicato diventa uno "show". In un video diffuso via social, la bara con Emanuele Rubino in corteo su via Maqueda #ANSA https://t.co/fgm4ThQEP8 — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) November 9, 2026

Fuochi d’artificio e mercato chiuso per lutto. #Funerali show, nel quartiere #Ballarò a #Palermo, per Emanuele #Rubino, pluri-condannato per tentato omicidio ed estorsione. Tutto sotto gli occhi attoniti dei residenti. #Tg1 Giorgio Ruta https://t.co/Eyryu2jNdb — Tg1 (@Tg1Rai) November 9, 2026