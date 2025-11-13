Επιφυλακτικοί παραμένουν οι σεισμολόγοι για το εάν ο σεισμός των 5,3 που χτύπησε χθες την Κύπρο ήταν ο κύριος σεισμός κι εάν έχει περάσει ο κίνδυνος.Σύμφωνα με τον καθηγητή σεισμολογίας στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, Γεράσιμο Παπαδόπουλο, τα μέχρι στιγμής δεδομένα δείχνουν ότι βρισκόμαστε σε καλό δρόμο καθώς η ακολουθία φαίνεται αρκετά φυσιολογική.

Μιλώντας στην ΕΡΤ τόνισε ότι «η περιοχή αυτή της νοτιοδυτικής Κύπρου είναι η πιο δραστήρια στο κυπριακό τόξο από το 1900 και η οροφή είναι το μέγεθος 7 της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με τον σεισμολόγο, την ώρα που οι μετασεισμοί το τελευταίο 24ωρο στην Κύπρο ξεπερνούν τους 30 με ισχυρότερο τα 3,7 Ρίχτερ που καταγράφηκε τα ξημερώματα».

«Με αυτά τα μικρά μεγέθη μετασεισμών αυξάνει η πιθανότητα να έχουμε ήδη περάσει τον κίνδυνο. Διατηρούμε όμως επιφύλαξη γιατί στο παρελθόν στην ίδια περιοχή έχουν γίνει και μεγαλύτεροι σεισμοί είπε ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος, τονίζοντας ότι δεν είναι αρκιβείς οι αναφορές για 8 Ρίχτερ το 365 μ.Χ. στο Κούριο, κοντά στη Λεμεσό» ανέφερε.

«Ο καταστροφικός σεισμός του 370 μ.χ δεν έγινε στην Κύπρο αλλά στην Κρήτη»

«Αυτό θα μου επιτρέψει να επισημάνω και να πω ότι δεν είναι ακριβές. Ναι, το αρχαίο Κούριο πλησίον της Πάφου κατεστράφη από σεισμό, πιθανότατα το 370 μετά Χριστόν, αλλά ο μεγάλος σεισμός του 365 δεν έγινε στην Κύπρο αλλά στη νοτιοδυτική Κρήτη, όπως επαληθεύεται από πληθώρα ιστορικών αλλά και αρχαιολογικών στοιχείων. Κατά συνέπεια η περιοχή αυτή δεν έχει το δυναμικό για σεισμό μεγέθους 8 Ρίχτερ». Ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος εξήγησε ότι αν η οροφή είναι τα 7 Ρίχτερ και όχι τα 8, αυτό έχει μια τεράστια διαφορά στην εκτίμηση της σεισμικής επικινδυνότητας της περιοχής.