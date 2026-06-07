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Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν την Κυριακή στους δρόμους της Μαδρίτης προκειμένου να δουν από κοντά τον Πάπα Λέοντα ΙΔ΄, σε μία από τις μεγαλύτερες δημόσιες εμφανίσεις του από την ανάληψη των καθηκόντων του.

Σύμφωνα με το Reuters, περίπου 1,2 εκατομμύρια πιστοί και επισκέπτες βρέθηκαν στην ισπανικήπρωτεύουσα για να παρακολουθήσουν την παρουσία του Πάπα, δημιουργώντας μια εντυπωσιακή ατμόσφαιρα στο κέντρο της πόλης.

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REUTERS

«Ο Θεός στέκεται στο πλευρό των φτωχών»

Κατά την ομιλία του ενώπιον του τεράστιου πλήθους, ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ έστειλε ένα ισχυρό μήνυμα κοινωνικής αλληλεγγύης, τονίζοντας ότι «ο Θεός στέκεται στο πλευρό των φτωχών».

Ο Πάπας κάλεσε τους πιστούς να βρίσκονται κοντά στους πιο ευάλωτους ανθρώπους της κοινωνίας και να δείχνουν έμπρακτη στήριξη σε όσους αντιμετωπίζουν δυσκολίες, υπογραμμίζοντας τη σημασία της αλληλεγγύης και της κοινωνικής δικαιοσύνης.

REUTERS

Θερμή υποδοχή στη Μαδρίτη

Πολλοί από τους συγκεντρωμένους κρατούσαν σημαίες του Βατικανού και της Ισπανίας, ενώ αρκετοί είχαν φτάσει από νωρίς για να εξασφαλίσουν μια θέση κατά μήκος της διαδρομής του Πάπα.

Το πλήθος υποδέχθηκε τον Ποντίφικα με χειροκροτήματα και επευφημίες, σε μια εκδήλωση που εξελίχθηκε σε μεγάλη γιορτή πίστης για την καθολική κοινότητα της χώρας.

REUTERS

Ισχυρά μέτρα ασφαλείας

Λόγω της μαζικής προσέλευσης, οι ισπανικές αρχές είχαν θέσει σε εφαρμογή εκτεταμένα μέτρα ασφαλείας, με ισχυρή αστυνομική παρουσία και ειδικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε κεντρικούς δρόμους της Μαδρίτης.

Παρά τον τεράστιο αριθμό των παρευρισκομένων, η εκδήλωση ολοκληρώθηκε χωρίς σοβαρά προβλήματα, με τις αρχές να παρακολουθούν διαρκώς την κατάσταση.

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REUTERS

Η παρουσία εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων στους δρόμους της Μαδρίτης επιβεβαίωσε το έντονο ενδιαφέρον που εξακολουθεί να συγκεντρώνει η Καθολική Εκκλησία στην Ισπανία, καθώς και τη μεγάλη απήχηση που έχει ήδη αποκτήσει ο νέος Πάπας στους πρώτους μήνες της θητείας του.

Πηγή: reuters.com

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