Ένα σοκαριστικό περιστατικό που παραλίγο να εξελιχθεί σε μαζική τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στο αεροδρόμιο της Νίκαιας στη Γαλλία, όταν δύο επιβατικά αεροσκάφη βρέθηκαν σε απόσταση λίγων μέτρων το ένα από το άλλο κατά τη διάρκεια κρίσιμων φάσεων πτήσης.

Βίντεο που καταγράφηκε από αυτόπτες μάρτυρες και κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνει τη δραματική στιγμή που αεροσκάφος της εταιρείας easyJet, ενώ ετοιμαζόταν για απογείωση, γλίτωσε για ελάχιστα μέτρα τη σύγκρουση με αεροπλάνο της Nouvelair, το οποίο κατέβαινε για προσγείωση.

Advertisement

Advertisement

3 μέτρα απόσταση μεταξύ των δύο αεροσκαφών

Σύμφωνα με δεδομένα που δημοσιεύθηκαν από τον ιστότοπο Flightradar, το αεροπλάνο της Nouvelair – προερχόμενο από την Τυνησία – προσέγγισε λανθασμένα τον διάδρομο όπου βρισκόταν σταματημένο το Airbus της easyJet, περνώντας μόλις τρία μέτρα πάνω από αυτό. Η προσέγγιση ματαιώθηκε άμεσα και ο πιλότος της Nouvelair προχώρησε σε διαδικασία «go-around» (επανακύκλωσης).

Η σύγκρουση αποφεύχθηκε για δευτερόλεπτα, ενώ στο σημείο εκείνη την ώρα επικρατούσαν καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις.

Κάθε αεροσκάφος μετέφερε περίπου 150 επιβάτες, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί. Ωστόσο, αρκετοί επιβάτες περιέγραψαν στιγμές έντονου τρόμου.

Μάρτυρες που επέβαιναν στο αεροπλάνο της easyJet ανέφεραν ότι, ενώ βρίσκονταν στις θέσεις τους περιμένοντας την απογείωση, άκουσαν έναν εκκωφαντικό θόρυβο. Ο ήχος προερχόταν από το αεροσκάφος της Nouvelair, το οποίο ανέπτυξε μέγιστη ισχύ στις μηχανές του για να αποφύγει την πρόσκρουση.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok από ζευγάρι επιβατών της Nouvelair, περιγράφεται η σοκαριστική εμπειρία:

«Το ηθικό δίδαγμα; Μια ήρεμη πτήση μπορεί να μετατραπεί σε επεισόδιο Άνθρωπος εναντίον Μοίρας μέσα σε δύο δευτερόλεπτα. Ευτυχώς, ο πιλότος έσωσε την κατάσταση».

Advertisement

Έρευνα από τις αρχές – Στο στόχαστρο οι πιλότοι της Nouvelair

Το Γαλλικό Γραφείο Ερευνών και Αναλύσεων (BEA) ανακοίνωσε την έναρξη επίσημης έρευνας για το σοβαρό συμβάν, ενώ ο Γάλλος Υπουργός Μεταφορών, Φιλίπ Ταμπαρό, δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Παραλίγο να σημειωθεί μια καταστροφική σύγκρουση ανάμεσα στα δύο αεροπλάνα».

Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, οι πιλότοι της Nouvelair προσπάθησαν να προσγειωθούν σε λάθος διάδρομο, γεγονός που προκάλεσε την επικίνδυνη προσέγγιση. Η διοίκηση του αεροδρομίου φέρεται να απέδωσε σαφή ευθύνη στον πιλότο, τονίζοντας ότι έγινε λάθος προσέγγισης.

Advertisement

Οι πιλότοι της easyJet αρνήθηκαν να συνεχίσουν την πτήση

Μετά το συμβάν, οι πιλότοι της πτήσης 4706 της easyJet, με προορισμό τη Νάντη, βρίσκονταν σε τέτοια κατάσταση σοκ, που αποφάσισαν να μην συνεχίσουν το ταξίδι. Ως αποτέλεσμα, οι επιβάτες παρέμειναν καθηλωμένοι στο αεροδρόμιο.

Το περιστατικό της Κυριακής χαρακτηρίζεται ως μία από τις πιο επικίνδυνες παραλίγο συγκρούσεις στην ευρωπαϊκή πολιτική αεροπορία τα τελευταία χρόνια.

Advertisement