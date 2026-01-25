Μια νεαρή γυναίκα στη Βρετανία πήρε το ρίσκο της ζωής της προσπαθώντας να τραβήξει selfie κατά τη διάρκεια της καταιγίδας Ίνγκριντ στο Πέιντον του Ντέβον. Το περιστατικό καταγράφηκε από περαστικό και δείχνει τη γυναίκα να περπατάει με αποφασιστικότητα προς την άκρη του λιμανιού, ενώ τα κύματα σκάνε με ορμή πίσω της.

Σε μια πρώτη στιγμή, ένα από τα μεγάλα κύματα την παραλίγο να παρασύρει, προκαλώντας κραυγή πανικού και αναγκάζοντάς τη να υποχωρήσει προσωρινά. Παρά τον κίνδυνο, η γυναίκα επέστρεψε για να συνεχίσει την προσπάθειά της να τραβήξει τη selfie, όμως ένα ακόμα κύμα της εμπόδισε ξανά τη φωτογραφία.

Η τρίτη και πιο επικίνδυνη προσπάθεια ήρθε όταν η νεαρή αφαίρεσε το παλτό της και μπήκε στα παγωμένα νερά, με τα κύματα να την παρασύρουν σχεδόν ολόκληρη. Τελικά, μετά από την τρίτη αποτυχημένη προσπάθεια και αφού συνειδητοποίησε τον κίνδυνο, αποφάσισε να απομακρυνθεί από την άκρη του λιμανιού, σώζοντας τη ζωή της.

Η καταιγίδα Ίνγκριντ πλήττει τη Νοτιοδυτική Βρετανία με ριπές ανέμου που φτάνουν τα 60 μίλια την ώρα, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στις μεταφορές, διακοπές στις σιδηροδρομικές γραμμές, αλλά και πλημμύρες σε περιοχές της περιοχής. Τα κύματα ήταν τόσο ισχυρά που μέρος της ιστορικής προβλήτας στο Ντέβον παρασύρθηκε από τη θάλασσα.

Το περιστατικό αυτό έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας αντιδράσεις για την επικίνδυνη συμπεριφορά της γυναίκας. Το γεγονός υπενθυμίζει πόσο γρήγορα μπορεί να μετατραπεί μια αστεία ή εντυπωσιακή στιγμή σε σοβαρό κίνδυνο όταν η φύση δείχνει τη δύναμή της. Η προσοχή και η αυτοσυντήρηση παραμένουν απαραίτητα σε τέτοιες ακραίες καιρικές συνθήκες.