Μοιάζει βγαλμένο από παραμύθι: Το ψηλότερο χριστουγεννιάτικο δέντρο στον κόσμο με ύψος 45 μέτρα και 138.000 λαμπάκια - Πηγή: DailyTribune

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Σε εορταστικούς ρυθμούς κινείται η Γερμανία, καθώς η χριστουγεννιάτικη περίοδος ξεκίνησε με εντυπωσιακές εκδηλώσεις και λαμπερούς στολισμούς. Τα βλέμματα συγκέντρωσε το Ντόρτμουντ, όπου φωταγωγήθηκε το εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο δέντρο ύψους 45 μέτρων, προσελκύοντας πλήθος επισκεπτών.

Η κατασκευή, που χαρακτηρίζεται ως το ψηλότερο χριστουγεννιάτικο δέντρο στον κόσμο, αποτελείται από περίπου 1.200 φυσικά έλατα ερυθρελάτης, τα οποία έχουν τοποθετηθεί πάνω σε ειδικό μεταλλικό σκελετό. Για τον εντυπωσιακό φωτισμό της χρησιμοποιούνται 138.000 λαμπάκια LED, ενώ στην κορυφή δεσπόζει ένας φωτεινός άγγελος ύψους τεσσάρων μέτρων.

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Dortmund switched on the lights of its 45-meter Christmas tree on Monday, drawing hundreds of visitors to its annual festive market. The structure is made from 1,200 real red spruce trees and features 138,000 LED lights.



Meanwhile, Berlin's Gendarmenmarkt Christmas market also… pic.twitter.com/0aIpaQsw3r — CGTN Europe (@CGTNEurope) November 24, 2026

Το εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο σκηνικό που προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες

Η φετινή φωταγώγηση έχει ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς συμπληρώνονται 30 χρόνια από τότε που το Ντόρτμουντ καθιέρωσε το εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο δέντρο ως σήμα κατατεθέν της πόλης. Η κατασκευή χρειάζεται περίπου τέσσερις εβδομάδες για να ολοκληρωθεί, ενώ κάθε απόγευμα πραγματοποιείται ειδικό φωτιστικό σόου διάρκειας δύο λεπτών, με εναλλαγές χρωμάτων και εντυπωσιακά εφέ.

Γύρω από το δέντρο έχει στηθεί η παραδοσιακή χριστουγεννιάτικη αγορά της πόλης, με εκατοντάδες ξύλινα περίπτερα, χειροποίητα δώρα, γιορτινά γλυκίσματα και ζεστό κρασί (Glühwein), δημιουργώντας μια παραμυθένια ατμόσφαιρα για μικρούς και μεγάλους.

Μοιάζει βγαλμένο από παραμύθι: Το ψηλότερο χριστουγεννιάτικο δέντρο στον κόσμο με ύψος 45 μέτρα και 138.000 λαμπάκια Μοιάζει βγαλμένο από παραμύθι: Το ψηλότερο χριστουγεννιάτικο δέντρο στον κόσμο με ύψος 45 μέτρα και 138.000 λαμπάκια Μοιάζει βγαλμένο από παραμύθι: Το ψηλότερο χριστουγεννιάτικο δέντρο στον κόσμο με ύψος 45 μέτρα και 138.000 λαμπάκια

Την ίδια ώρα, το χριστουγεννιάτικο κλίμα έχει φτάσει και στο Βερολίνο. Η δημοφιλής αγορά Gendarmenmarkt άνοιξε τις πύλες της, προσφέροντας στους επισκέπτες παραδοσιακές γεύσεις, ζεστό κρασί, χειροτεχνίες και εντυπωσιακό εορταστικό διάκοσμο.

Η Γερμανία μπαίνει έτσι δυναμικά στο εορταστικό κλίμα, με τις χριστουγεννιάτικες αγορές και τις εντυπωσιακές φωταγωγήσεις να μεταμορφώνουν τις πόλεις της σε δημοφιλείς χειμερινούς προορισμούς.