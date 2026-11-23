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Το ταμείο ασφάλισης ατυχημάτων αρνήθηκε να αναγνωρίσει το περιστατικό ως εργατικό ατύχημα, ενώ το Ανώτερο Κοινωνικό Δικαστήριο επικύρωσε τη σχετική απόρριψη.

Οι δικαστές έκριναν απίθανο ο θόρυβος στην τάξη να αποτέλεσε την αιτία των ιατρικών προβλημάτων, βασιζόμενοι σε γνωματεύσεις ειδικών και την έλλειψη επιβεβαιωτικών στοιχείων.

Ο εκπαιδευτικός διατηρεί τη δυνατότητα να ζητήσει άδεια για άσκηση έφεσης στο Ομοσπονδιακό Κοινωνικό Δικαστήριο.

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Ένα απίστευτο περιστατικό βλέπει το φως της δημοσιότητας από τη Γερμανία, με πρωταγωνιστή ένα δάσκαλο στο Βερολίνο που ισχυρίζεται ότι απέκτησε πρόβλημα στην ακοή μετά από φασαρία που προκάλεσαν οι μαθητές της δεύτερης τάξης που τραγούδησαν δυνατά στην τάξη Η υπόθεση έφτασε στο δικαστήριο, που αποφάνθηκε ότι το περιστατικό δεν αποτελεί εργατικό ατύχημα.

Δάσκαλος μήνυσε το σχολείο του για «προβλήματα ακοής»

Σύμφωνα με την Daily Mail, ο δάσκαλος μήνυσε το σχολείο του στη Γερμανία, ισχυριζόμενος ότι το τραγούδι που έλεγαν οι μαθητές «Wenn du fröhlich bist», τη γερμανική εκδοχή του «If You’re Happy and You Know It», του προκάλεσε πρόβλημα στα αυτιά, την ίδια στιγμή που τα παιδιά χτυπούσαν τα πόδια τους, χτυπούσαν παλαμάκια και φώναζαν.

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Teacher sues school, saying children singing ‘if you’re happy clap your hands’ gave him tinnitus https://t.co/r5cujfxJPW — Daily Mail (@DailyMail) November 23, 2026

Λίγες ημέρες αργότερα, ο τότε 43χρονος επισκέφθηκε τον ωτορινολαρυγγολόγο του, ο οποίος του διέγνωσε εμβοές, καθώς και υπερακουσία, μια ακουστική διαταραχή που χαρακτηρίζεται από δυσανεξία ή υπερευαισθησία σε συνηθισμένους ήχους, οι οποίοι γίνονται αντιληπτοί ως υπερβολικά δυνατοί, ενοχλητικοί ή επώδυνοι.

Πεπεισμένος ότι ο θόρυβος στην αίθουσα διδασκαλίας ήταν η αιτία της διάγνωσης των εμβοών, λίγες ημέρες αργότερα υπέβαλε αίτηση για αναγνώριση εργατικού ατυχήματος.

Το ταμείο ασφάλισης ατυχημάτων αρνήθηκε να αναγνωρίσει το περιστατικό ως εργατικό ατύχημα.

Η αγωγή ενώπιον του Κοινωνικού Δικαστηρίου του Βερολίνου δεν είχε επιτυχία, και το Ανώτερο Κοινωνικό Δικαστήριο (LSG) επικύρωσε την απόρριψη της αίτησης με απόφαση της 10ης Νοεμβρίου.

Ο δάσκαλος μπορεί ακόμη να ζητήσει άδεια από το Ομοσπονδιακό Κοινωνικό Δικαστήριο για να ασκήσει έφεση στο Ανώτατο Δικαστήριο.

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Για να καταλήξουν σε απόφαση, οι δικαστές θα πρέπει να διαπιστώσουν εάν ο ενάγων εκτέθηκε σε θόρυβο που θα μπορούσε να έχει προκαλέσει βλάβη στην ακοή του.

Αν και ο δάσκαλος ισχυρίζεται ότι και τα παιδιά σφύριζαν δυνατά, ο ισχυρισμός αυτός δεν μπόρεσε να επιβεβαιωθεί ούτε από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό, ούτε από άλλα μέλη του προσωπικού που ερωτήθηκαν.

Δεδομένου ότι το σχολείο δεν διατηρούσε τις διευθύνσεις των πρώην μαθητών, δεν ήταν δυνατή η επικοινωνία μαζί τους για συνέντευξη.

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Το δικαστήριο σημείωσε ότι τα αποτελέσματα των εξετάσεων ακοής και η εξέλιξη των συμπτωμάτων δεν υποστηρίζουν την ύπαρξη βλάβης που προκλήθηκε από θόρυβο, σύμφωνα με τους ειδικούς στους οποίους ζητήθηκε η γνώμη τους.

Η υπόθεση του 2023

Ως εκ τούτου, έκρινε απίθανο ο θόρυβος να ήταν η αιτία των ιατρικών προβλημάτων του. Η ελπίδα του να κερδίσει την υπόθεσή του πηγάζει από το γεγονός ότι το ίδιο δικαστήριο αναγνώρισε εργατικό ατύχημα σε μια άλλη σχολική υπόθεση σχετική με θόρυβο το 2023.

Ένας γυμναστής περπατούσε σε έναν διάδρομο που οδηγούσε στα αποδυτήρια μαζί με περίπου 30 φωνακλάδες εφήβους.

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Μόλις λίγες ημέρες αργότερα, διαγνώστηκε με αιφνίδια απώλεια ακοής.