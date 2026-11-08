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Δύο συνεργοί ηλικίας 20 και 32 ετών κατέγραφαν το περιστατικό και το μετέδιδαν ζωντανά μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες απομάκρυναν τη σημαία με τη συνδρομή της πυροσβεστικής, ενώ οι γερμανικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη και των τριών εμπλεκομένων.

Η ομάδα Ειρηνικά Ενάντια στη Γενοκτονία ανέλαβε την ευθύνη για την ενέργεια, η οποία χαρακτηρίζεται από τις αρχές ως δυσφήμιση εθνικών συμβόλων.

Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για φθορά περιουσίας, παράνομη είσοδο και παραβίαση του νόμου περί ελευθερίας των συνελεύσεων.

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Ένα περιστατικό με πολιτικές προεκτάσεις σημειώθηκε την Κυριακή στο Βερολίνο, όταν ένας 22χρονος κατέβασε τη μεγάλη γερμανική σημαία που κυματίζει έξω από το κτίριο του γερμανικού Κοινοβουλίου, το ιστορικό Ράιχσταγκ, και στη θέση της ύψωσε μια παλαιστινιακή σημαία.

Σύμφωνα με τις γερμανικές Αρχές, ο νεαρός δεν ενεργούσε μόνος του, καθώς μαζί του βρίσκονταν δύο ακόμη άνδρες, ηλικίας 20 και 32 ετών. Οι δύο συνεργοί του κατέγραφαν με κάμερες την ενέργεια, μεταδίδοντας μάλιστα το περιστατικό ζωντανά μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

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Η παλαιστινιακή σημαία παρέμεινε υψωμένη στον ιστό για αρκετή ώρα, μέχρι να κινητοποιηθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες και να απομακρυνθεί. Για την αφαίρεσή της χρειάστηκε η συνδρομή της πυροσβεστικής, η οποία χρησιμοποίησε ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.

++EIL++ Palestina-Aktivisten hissen Flagge vor Reichstag! https://t.co/wXRMm7XKKg November 8, 2026

Όπως αναφέρει η γερμανική εφημερίδα Bild, ο νεαρός που ανέβηκε στον ιστό και αντικατέστησε τη γερμανική σημαία φέρεται να δήλωσε ότι προχώρησε στην πράξη αυτή εκφράζοντας την «αλληλεγγύη προς την Παλαιστίνη». Την ευθύνη για την ενέργεια ανέλαβε μέσω Instagram η ομάδα με την ονομασία «Ειρηνικά Ενάντια στη Γενοκτονία», η οποία γνωστοποίησε τη συμμετοχή της στην κινητοποίηση.

Μετά το περιστατικό, οι γερμανικές Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη και των τριών ανδρών που συμμετείχαν στην ενέργεια.

Ποιες κατηγορίες αντιμετωπίζουν οι τρεις συλληφθέντες

Οι τρεις άνδρες ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωποι με μια σειρά αδικημάτων, τα οποία σχετίζονται τόσο με την αντικατάσταση της γερμανικής σημαίας όσο και με την παρουσία τους στον χώρο του Κοινοβουλίου.

Μεταξύ των πιθανών κατηγοριών περιλαμβάνονται η δυσφήμιση του κράτους και των εθνικών συμβόλων του, η κακόβουλη φθορά περιουσίας, η παραβίαση του Νόμου περί Ελευθερίας των Συνελεύσεων του Βερολίνου, καθώς και η παράνομη είσοδος.

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Το περιστατικό αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς η σημαία που κατέβηκε από τον ιστό δεν αποτελεί ένα απλό εθνικό σύμβολο, αλλά συνδέεται άμεσα με την ιστορία της γερμανικής επανένωσης. Το μνημείο και η σημαία που βρίσκεται έξω από το κτίριο του Ράιχσταγκ συμβολίζουν την ενότητα της Γερμανίας.

Ειδικότερα, η συγκεκριμένη σημαία είναι γνωστή ως «Σημαία της Ενότητας» και υψώθηκε για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια επίσημης τελετής τη νύχτα της 2ας προς την 3η Οκτωβρίου 1990. Η τελετή εκείνη σηματοδότησε την ιστορική επανένωση των δύο Γερμανιών, μετά από δεκαετίες διαχωρισμού της χώρας σε Ανατολική και Δυτική Γερμανία.

Έκτοτε, η σημαία αποτελεί ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα σύμβολα της γερμανικής ενότητας, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στο περιστατικό της αντικατάστασής της από την παλαιστινιακή σημαία.

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