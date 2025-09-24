Στρατιωτικό αεροσκάφος της Ισπανίας στο οποίο επέβαινε η υπουργός Άμυνας της χώρας, Μαργκαρίτα Ρόμπλες, υπέστη παρεμβολές/ «διαταραχή» GPS το πρωί της Τετάρτης ενώ πετούσε κοντά στον ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ, κατευθυνόμενο προς τη Λιθουανία, ανέφερε το υπουργείο, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Πέραν της Ρόμπλες, το αεροπλάνο μετέφερε συγγενείς Ισπανών αεροπόρων που υπάγονται στη νέα αποστολή αεράμυνας του ΝΑΤΟ στην ανατολική του πτέρυγα, η οποία άρχισε νωρίτερα μέσα στον μήνα, αφού η Πολωνία κατέρριψε drones τα οποία παραβίασαν τον εναέριο χώρο της.

To ισπανικό τμήμα της αποστολής (γνωστή ως Vilkas- «λύκος» στα λιθουανικά), αναχαίτισε την προηγούμενη εβδομάδα οκτώ ρωσικά αεροσκάφη που επιχειρούσαν πάνω από τη Βαλτική, ανέφερε την Τετάρτη το υπουργείο Άμυνας της Ισπανίας.

Η Ρόμπλες αναμενόταν να έχει συνάντηση με τη Λιθουανή ομόλογό της, Ντοβίλε Σακαλιένε, κατά τη διάρκεια επίσκεψης στην αεροπορική βάση Σιαουλιάι το πρωί της Τετάρτης, σύμφωνα με το πρόγραμμα που είχε παρουσιάσει η ισπανική κυβέρνηση.

Το εν λόγω περιστατικό ακολουθεί εκείνο στο οποίο είχαν λάβει χώρα παρεμβολές στο αεροπλάνο της προέδρου της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ενώ κατευθυνόταν στη Βουλγαρία στις 31 Αυγούστου. Εκπρόσωπος της ΕΕ είπε πως οι βουλγαρικές αρχές υποπτεύονταν ότι το περιστατικό οφειλόταν σε παρεμβολές από τη Ρωσία.

Με πληροφορίες από Reuters