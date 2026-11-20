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Περίπου τρεις εβδομάδες μετά τον θάνατο του Πάτρικ Στιούαρτ, σε ηλικία 86 ετών, έγιναν γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα αίτια που οδήγησαν στον θάνατό του.

Οι αρχικές πληροφορίες ανέφεραν ότι ο ηθοποιός αντιμετώπιζε τη νόσο Αλτσχάιμερ, κάτι που επιβεβαιώνεται και από το πιστοποιητικό θανάτου. Ωστόσο, στα σχετικά έγγραφα γίνεται αναφορά και σε άνοια.

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Ειδικότερα, σύμφωνα με έγγραφα που δημοσίευσε το TMZ, ως αιτία θανάτου του Πάτρικ Στιούαρτ καταγράφεται η καρδιοπνευμονική ανακοπή, σε συνδυασμό με νευρογνωστική διαταραχή με σωμάτια Lewy. Πρόκειται για μια προοδευτική μορφή άνοιας, η οποία επηρεάζει τη μνήμη, τη σκέψη και την κίνηση.

Τα ίδια έγγραφα αναφέρουν ακόμη ότι η σορός του ηθοποιού υποβλήθηκε σε υδάτινη αποτέφρωση στις 3 Νοεμβρίου.

Η οικογένεια του ηθοποιού είχε γνωστοποιήσει τον θάνατό του στις 29 Οκτωβρίου, μέσω εκπροσώπου της. Στην ανακοίνωση αναφερόταν ότι ο σερ Πάτρικ Στιούαρτ έφυγε από τη ζωή την προηγούμενη ημέρα, στο σπίτι του στο Λος Άντζελες, έχοντας στο πλευρό του την αγαπημένη του σύζυγο, Σάνι.

«Ανακοινώνουμε με μεγάλη θλίψη τον θάνατο του σερ Πάτρικ Στιούαρτ χθες στο σπίτι του στο Λος Άντζελες, υπό τη στοργική φροντίδα της αγαπημένης του συζύγου Σάνι, έπειτα από μια σύντομη και συγκινητική πορεία με τη νόσο Αλτσχάιμερ», ανέφερε χαρακτηριστικά η οικογένεια.