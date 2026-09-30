Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Σομαλοί πειρατές σκότωσαν πέντε μέλη του πληρώματος του δεξαμενόπλοιου MT Honour 25 πριν από την επέμβαση των δυνάμεων ασφαλείας της περιοχής του Πουντλάντ.

Οι αρχές του Πουντλάντ απελευθέρωσαν το πλοίο και συνέλαβαν 16 πειρατές, ενώ επιβεβαίωσαν τον τραυματισμό τεσσάρων ακόμη μελών του πληρώματος κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.

Το συγκεκριμένο περιστατικό αποτελεί την πρώτη καταγεγραμμένη απώλεια ζωής από Σομαλούς πειρατές εδώ και μία δεκαετία, εν μέσω μιας ευρύτερης αναζωπύρωσης της πειρατείας στην περιοχή.

Παράλληλα, οι ναυτικές δυνάμεις του Πουντλάντ ολοκλήρωσαν επιτυχώς τη διάσωση ενός δεύτερου πλοίου, του MT Eureka, το οποίο είχε καταληφθεί από πειρατές τον περασμένο Μάιο.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Σομαλοί πειρατές σκότωσαν πέντε μέλη του πληρώματος του καταληφθέντος δεξαμενόπλοιου πετρελαϊκών προϊόντων MT Honour 25, πριν αυτό διασωθεί από τις δυνάμεις ασφαλείας, όπως ανακοίνωσε την Τρίτη η ημιαυτόνομη περιοχή του Πουντλάντ στη Σομαλία.

Οι αρχές του Πουντλάντ ανέφεραν επίσης ότι διέσωσαν την Τρίτη ένα δεύτερο πλοίο, το οποίο είχε καταληφθεί τον Μάιο.

Advertisement

Advertisement

Puntland forces have freed the Honour 25 after a gun battle with suspected pirates off the Somali coast. The operation reportedly led to injuries and arrests, marking the second vessel the authorities say they have recovered. pic.twitter.com/27lJlgj6oh — Dalsan TV (@DalsanTv) September 29, 2026

Οι θάνατοι επί του πλοίου υπό σημαία Παλάου φαίνεται να είναι οι πρώτοι που προκλήθηκαν από Σομαλούς πειρατές σε διάστημα πάνω από μια δεκαετία.

Το πλοίο, με 17 μέλη πληρώματος, καταλήφθηκε από πειρατές τον Απρίλιο, κατά τη διάρκεια μιας αναζωπύρωσης της πειρατείας στη Σομαλία, την οποία οι ειδικοί αποδίδουν, εν μέρει, στις επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν, συμπεριλαμβανομένων των αυξημένων τιμών του πετρελαίου που καθιστούν τα δεξαμενόπλοια πιο ελκυστικούς στόχους.

Five Killed as Puntland Forces Retake Hijacked Tanker Honour 25 Off Somalia — Three Pakistanis Among the Dead



Puntland Maritime Police Force has taken control of the Palau-flagged oil tanker MT Honour 25 (also reported as Honor 25 / Honour 25) after an operation off the Bandar… — Muhammad Fahad (@myrules_fahad) September 29, 2026

Το υπουργείο Πληροφοριών του Πουντλάντ ανέφερε σε δήλωσή του ότι μια αποστολή διάσωσης κατάφερε να απελευθερώσει το πλοίο και να συλλάβει 16 πειρατές.

#WATCH: Audio recording released by Ansar Burney Trust reports five deaths and four injuries among the crew of the Somali pirate-held MT Honour 25, according to people it identified as crew members. Read more: https://t.co/LgtnXCWWO7 pic.twitter.com/P2UPqFYCth Advertisement September 29, 2026

«Πριν από την έναρξη της επιχείρησης, οι πειρατές που βρίσκονταν επί του πλοίου σκότωσαν πέντε μέλη του πληρώματος. Μεταξύ των νεκρών ήταν τρεις από το Πακιστάν, ένας από τη Μιανμάρ και ένας από την Ινδία», ανέφερε.

Τέσσερα μέλη του πληρώματος — τρεις Πακιστανοί και ένας Ινδός — τραυματίστηκαν επίσης, σύμφωνα με τη δήλωση.

Kapten MT Honour 25 Masih Disandera di Somalia, Orang Tua Mohon Doa Masyarakat pic.twitter.com/5fUL6R1VQj Advertisement June 13, 2026

Η διάσωση αυτή ακολουθεί μια άλλη επιχείρηση διάσωσης την περασμένη εβδομάδα, όταν oι ναυτικές δυνάμεις του Πουντλάντ απελευθέρωσαν το δεξαμενόπλοιο «Sibu 1», το οποίο είχε υποστεί αμερικανικές κυρώσεις και είχε καταληφθεί από Σομαλούς πειρατές τον Αύγουστο.

Η Ναυτική Αστυνομία του Πουντλάντ (PMPF) ανέφερε σε ανακοίνωσή της αργά την Τρίτη ότι είχε επίσης διασώσει ένα πετρελαιοφόρο με το όνομα «MT Eureka», το οποίο είχε καταληφθεί τον Μάιο, αφού οι πειρατές εγκατέλειψαν το σκάφος όταν η αστυνομία πλησίασε το πλοίο.

Advertisement