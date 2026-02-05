Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν κατέσχεσαν δύο δεξαμενόπλοια στον Περσικό Κόλπο που μετέφεραν πάνω από 1 εκατομμύριο λίτρα λαθραίων καυσίμων, σύμφωνα με αναφορά των κρατικών μέσων ενημέρωσης την Πέμπτη, προσθέτοντας ότι τα πληρώματα των πλοίων, που αποτελούσαν 15 αλλοδαποί, παραπέμφθηκαν στις δικαστικές αρχές. Δεν έχει γίνει γνωστή ακόμα η προέλευση των τάνκερ.

Το ημιεπίσημο κρατικό πρακτορείο της κυβέρνησης του Ιράν Mehr, αναφέρει τα εξής: «Σύμφωνα με το Ναυτικό Σώμα της Ισλαμικής Επαναστατικής Φρουράς (IRGC), τα δύο κατασχεθέντα σκάφη εμπλέκονταν σε οργανωμένες δραστηριότητες λαθρεμπορίου καυσίμων στα ύδατα γύρω από το νησί Φάρσι.

Advertisement

Advertisement

Οι αρχές ανέφεραν ότι πάνω από ένα εκατομμύριο λίτρα λαθραίου καυσίμου ανακαλύφθηκαν στα κατασχεθέντα σκάφη.

Επιπλέον, 15 μέλη του πληρώματος αλλοδαπής υπηκοότητας συνελήφθησαν και παραδόθηκαν στις δικαστικές αρχές για τη διεξαγωγή νομικών διαδικασιών.

Οι αρχές σημείωσαν ότι τα σκάφη λειτουργούσαν ως μέρος ενός συντονισμένου δικτύου λαθρεμπορίου τους τελευταίους μήνες.

Μετά από παρακολούθηση πληροφοριών, επιτήρηση και επιχειρησιακό εντοπισμό, οι ναυτικές δυνάμεις του IRGC εντόπισαν και αναχαίτισαν τα σκάφη, θέτοντας τέλος στην παράνομη δραστηριότητα».

NEW: Iran’s IRGC says it seized two oil tankers in the Persian Gulf carrying about one million liters of smuggled fuel and around 15 foreign crew members. pic.twitter.com/eOCr2b3UVP — Clash Report (@clashreport) February 5, 2026

Οι κατασχέσεις έλαβαν χώρα εν μέσω αυξημένης έντασης, καθώς η Ουάσιγκτον έστειλε μια ναυτική ομάδα στην περιοχή μετά την αιματηρή αντίδραση της Τεχεράνης στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις και την προειδοποίηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι η Τεχεράνη πρέπει να αποδεχτεί μια πυρηνική συμφωνία.

Advertisement

Οι ιρανικές δυνάμεις στοχεύουν τακτικά δεξαμενόπλοια που η Τεχεράνη κατηγορεί ότι συμμετέχουν στο παράνομο εμπόριο στον Κόλπο και στο Στενό του Ορμούζ, ένα κομβικό σημείο για τις παγκόσμιες μεταφορές πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Η κατάσχεση είναι η τελευταία σε μια σειρά παρόμοιων περιστατικών τους τελευταίους μήνες.

Οι τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων στο Ιράν είναι από τις χαμηλότερες στον κόσμο, γεγονός που καθιστά το λαθρεμπόριο καυσίμων σε άλλες χώρες ιδιαίτερα κερδοφόρο.

Advertisement