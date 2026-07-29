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Ο Γάλλος DJ και μουσικός της electropop, Kavinsky, ο οποίος είχε εμφανιστεί στην τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού, βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στη γαλλική πρωτεύουσα το βράδυ της Τρίτης (28/7), σύμφωνα με ανακοίνωση της Εισαγγελίας του Παρισιού.

Ο καλλιτέχνης, του οποίου το πραγματικό όνομα ήταν Βενσάν Μπελορζέ (Vincent Belorgey), ήταν 50 ετών. «Διατάχθηκε έρευνα για τα αίτια του θανάτου, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες επήλθε, καθώς οι πρώτοι διασώστες που έφτασαν στο σημείο δεν εντόπισαν ύποπτα στοιχεία», ανέφερε η εισαγγελία.

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Ο Καβίνσκι ήταν δημιουργός του τραγουδιού «Nightcall», που κυκλοφόρησε το 2010 και έγινε παγκοσμίως γνωστό μέσα από την ταινία «Drive», με πρωταγωνιστή τον Ράιαν Γκόσλινγκ. Το συγκεκριμένο τραγούδι μετράει περισσότερες από 343 εκατομμύρια προβολές στο YouTube.