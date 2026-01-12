Μια εφαρμογή με το προκλητικό όνομα «Are You Dead?» έχει μετατραπεί σε φαινόμενο στην Κίνα, αποτυπώνοντας με ωμό τρόπο μια βαθύτερη κοινωνική ανησυχία: τον φόβο του να ζει και να πεθάνει κανείς μόνος, χωρίς κανείς να το αντιληφθεί.

Η λειτουργία της εφαρμογής είναι απλή αλλά αποκαλυπτική. Ο χρήστης καλείται να επιβεβαιώνει ανά τακτά χρονικά διαστήματα ότι είναι ζωντανός, πατώντας ένα κουμπί. Αν δεν το κάνει, ειδοποιείται αυτόματα μια επαφή έκτακτης ανάγκης. Το εργαλείο αυτό βρήκε απήχηση κυρίως σε νέους ανθρώπους που ζουν μόνοι σε μεγάλες κινεζικές πόλεις, μακριά από την οικογένειά τους.

Advertisement

Advertisement

Η εκρηκτική άνοδος της εφαρμογής συνδέεται άμεσα με τις δημογραφικές εξελίξεις στη χώρα. Η Κίνα οδεύει προς μια κοινωνία όπου τα μονοπρόσωπα νοικοκυριά αυξάνονται ραγδαία, με εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για έως και 200 εκατομμύρια έως το 2030. Η μοναξιά, η εργασιακή ανασφάλεια και οι πιέσεις της αστικής ζωής δημιουργούν ένα περιβάλλον όπου η ανάγκη για αίσθημα ασφάλειας γίνεται επιτακτική.

Χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μιλούν ανοιχτά για τον φόβο του «αθόρυβου θανάτου» – του να φύγει κανείς από τη ζωή χωρίς μάρτυρες, χωρίς βοήθεια, χωρίς αποχαιρετισμό. Για πολλούς, η εφαρμογή λειτουργεί όχι μόνο ως εργαλείο ασφαλείας αλλά και ως ψυχολογικό αποκούμπι.

Παρά τη δημοφιλία της, το όνομα της εφαρμογής έχει προκαλέσει αντιδράσεις. Πολλοί θεωρούν ότι είναι δυσοίωνο και ζητούν να αλλάξει σε κάτι πιο αισιόδοξο. Η εταιρεία πίσω από το προϊόν δηλώνει ότι εξετάζει σοβαρά αυτό το ενδεχόμενο, χωρίς όμως να υποχωρεί από τη βασική φιλοσοφία της.

Η επιτυχία της εφαρμογής δεν περιορίζεται στην Κίνα. Με το διεθνές όνομα Demumu, καταγράφει υψηλές πωλήσεις και σε άλλες χώρες, κυρίως όπου ζουν Κινέζοι του εξωτερικού. Παράλληλα, η εταιρεία εξετάζει την ανάπτυξη νέων προϊόντων, ειδικά για ηλικιωμένους, σε μια κοινωνία που γερνά ταχύτατα.

Το «Are You Dead?» μπορεί να ακούγεται ακραίο, όμως λειτουργεί ως καθρέφτης μιας σύγχρονης πραγματικότητας: της αυξανόμενης μοναξιάς και της ανάγκης για ανθρώπινη σύνδεση και φροντίδα, ακόμη και μέσω μιας εφαρμογής.