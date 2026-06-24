Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Πρόσφατη έρευνα του Pew Research Center σε 36 χώρες αποκαλύπτει ότι μόλις το 23% των πολιτών παγκοσμίως εμπιστεύεται την ηγεσία του Ντόναλντ Τραμπ.

Το αίσθημα για τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι σε μεγάλο βαθμό αρνητικό, με σημαντική πτώση της εμπιστοσύνης από παραδοσιακούς συμμάχους στην Ευρώπη και την Ασία.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος συγκεντρώνει χαμηλές βαθμολογίες για τον χειρισμό κρίσιμων ζητημάτων εξωτερικής πολιτικής, όπως οι εμπορικοί δασμοί και οι διεθνείς συγκρούσεις.

Το Ισραήλ παραμένει η μοναδική χώρα στο δείγμα όπου η πλειοψηφία των πολιτών εκφράζει θετική άποψη για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αντίθετα, σε πολλές μουσουλμανικές χώρες και στην Ελλάδα, οι απόψεις για τη διακυβέρνηση Τραμπ και την αμερικανική πολιτική παραμένουν έντονα αρνητικές.

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Ακόμη και εάν ο Ντόναλντ Τραμπ προβάλλει μία εγωκεντρική συμπεριφορά, υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ είναι πυλώνας που εγγυάται τη διεθνή ειρήνη και σταθερότητα, νέα δημοσκόπηση του Pew Research Center δείχνει ποσοστά αποδοχής του Προέδρου ανά τον κόσμο βρίσκονται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα.

Μόλις το 23% των πολιτών παγκοσμίως εμπιστεύεται την ηγεσία Τραμπ

Το Pew πραγματοποίησε έρευνα σε 42.151 πολίτες από 36 χώρες και διαπίστωσε ότι μόλις το 23% των ερωτηθέντων εκφράζει εμπιστοσύνη στην ηγεσία του Τραμπ όσον αφορά τις διεθνείς υποθέσεις, ενώ το γενικότερο αίσθημα για τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι «σε μεγάλο βαθμό αρνητικό». Οι θετικές γνώμες για τη χώρα έχουν μειωθεί σε πολλές περιοχές τον τελευταίο χρόνο, με διψήφια πτώση στην Ινδονησία, την Ιταλία, τη Νιγηρία, τη Νότια Αφρική, τη Νότια Κορέα και την Τουρκία.

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Ο Τραμπ συγκεντρώνει κατά βάση κακές βαθμολογίες για τον χειρισμό κρίσιμων ζητημάτων εξωτερικής πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων των δασμών, της Γάζας, του Ιράν, της Γροιλανδίας και του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας. Το ποσοστό όσων θεωρούν τις ΗΠΑ «αξιόπιστο εταίρο» έχει μειωθεί κατακόρυφα σε πολλές χώρες από το 2022, όταν είχε τεθεί το ίδιο ερώτημα επί προεδρίας Τζο Μπάιντεν.

Σύμφωνα με τη μελέτη, μερικές από τις χαμηλότερες βαθμολογίες προέρχονται από κατά κύριο λόγο μουσουλμανικούς πληθυσμούς, όπως στη Μαλαισία, το Πακιστάν, την Τουρκία και τα Παλαιστινιακά εδάφη (Δυτική Όχθη και Ανατολική Ιερουσαλήμ — η έρευνα δεν κατέστη δυνατόν να διεξαχθεί στη Γάζα).

Για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά τον πόλεμο στη Γάζα, δεν υπάρχει χώρα στην οποία η πλειοψηφία να εγκρίνει τον τρόπο με τον οποίο ο Τραμπ αντιμετωπίζει τη σύγκρουση. Πολύ λίγοι Παλαιστίνιοι στη Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ εγκρίνουν (3%), ενώ οι Ισραηλινοί είναι διχασμένοι: το 48% εγκρίνει και το 48% αποδοκιμάζει.

Οι δασμολογικές πολιτικές της κυβέρνησης Τραμπ είναι ευρέως αντιδημοφιλείς. Η Κένυα είναι η μόνη χώρα που συμμετείχε στην έρευνα στην οποία η πλειοψηφία (55%) εγκρίνει τον τρόπο με τον οποίο ο Τραμπ χειρίζεται αυτό το ζήτημα. Οι στάσεις είναι ιδιαίτερα αρνητικές σε πολλά έθνη με τα οποία οι ΗΠΑ έχουν σημαντικές εμπορικές σχέσεις, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου (27% εγκρίνει), της Ινδίας (18%), του Καναδά (17%), της Ιαπωνίας (15%), της Νότιας Κορέας (14%), του Μεξικού (11%) και της Γερμανίας (8%).

Αυτή η πτωτική τάση παρατηρείται σε αρκετά έθνη με τα οποία οι ΗΠΑ διατηρούν μακροχρόνιους οικονομικούς δεσμούς και σχέσεις ασφαλείας. Για παράδειγμα, στον Καναδά, το 83% χαρακτήριζε τις ΗΠΑ αξιόπιστο εταίρο το 2022, ενώ σήμερα το ποσοστό αυτό ανέρχεται μόλις στο 35%. Αντίστοιχες μεγάλες μειώσεις έχουν καταγραφεί και σε ορισμένους βασικούς εταίρους της Αμερικής στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού.

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Take a deep dive into declining ratings for the U.S. amid rising concerns about its #foreignpolicy and the health of its democracy: https://t.co/xVR1JkGMfk — Pew Research Center (@pewresearch) June 23, 2026

Στο εσωτερικό των ΗΠΑ, ο Τραμπ έχει ποσοστό αποδοχής 39% και ποσοστό αποδοκιμασίας 59%, σύμφωνα με το tracker δημοσκοπήσεων των New York Times. Το ποσοστό αποδοχής του είναι παρόμοιο με το 41% του Μπάιντεν στο αντίστοιχο σημείο της θητείας του (σύμφωνα με τη Gallup), καθώς και με το δικό του 41% κατά την ίδια περίοδο της πρώτης του θητείας.

Ο μέσος όρος αποδοχής του Τραμπ έχει μειωθεί από το 41% που βρισκόταν στα τέλη Φεβρουαρίου —πριν από την επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν— και από το 52% που είχε όταν ανέλαβε τα καθήκοντά του. Το ποσοστό του σημείωσε γρήγορη πτώση στον απόηχο των λεγόμενων «δασμών της Ημέρας Απελευθέρωσης» πέρυσι, υποχωρώντας από το 48% στις αρχές Απριλίου στο 44% έως το τέλος του ίδιου μήνα.

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H γνώμη της Ελλάδας

Αναφορικά με την Ελλάδα, το 60% των Ελλήνων διατηρούν επίσης αρνητική άποψη για τις ΗΠΑ ανέρχεται στο 60%, έναντι 37% που βλέπουν θετικά την υπερδύναμη. Το 59% επίσης θεωρεί ότι η αμερικανική κυβέρνηση δεν σέβεται τις ελευθερίες των πολιτών στις ΗΠΑ σε σχέση με το 2021 που ήταν 43%.

Η στάση του Ισραήλ

Σύμφωνα με την πρόσφατη έρευνα του Pew Research Center, το Ισραήλ αποτελεί μια εξαίρεση στον παγκόσμιο χάρτη όσον αφορά την εικόνα των Ηνωμένων Πολιτειών. Ενώ σε πολλές χώρες του κόσμου το αίσθημα απέναντι στην αμερικανική ηγεσία έχει καταστεί αρνητικό, το Ισραήλ παραμένει η μοναδική χώρα στο δείγμα των 36 εθνών όπου η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών εκφράζει θετική άποψη για τις ΗΠΑ, αγγίζοντας το 81%. Βέβαια, αυτά τα ποσοστά πρέπει να αξιολογηθούν βάσει των τρεχουσών συνθηκών και ειδικότερα του συμφώνου ΗΠΑ- Ιράν που παραγκωνίζει τα συμφέροντα ασφαλείας του Ισραήλ.

Η έρευνα αναδεικνύει ένα έντονο χάσμα στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Στους γειτονικούς μουσουλμανικούς πληθυσμούς —όπως οι Παλαιστίνιοι στη Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ, καθώς και οι πολίτες της Τουρκίας— οι απόψεις για τις ΗΠΑ και τη διακυβέρνηση Τραμπ είναι από τις πιο αρνητικές παγκοσμίως. Η αντίθεση αυτή αποτυπώνει τις διαφορετικές προσλαμβάνουσες για τις επιπτώσεις της αμερικανικής πολιτικής στο μέτωπο του πολέμου στη Γάζα και τις σχέσεις με το Ιράν.

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