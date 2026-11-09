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Μία απίστευτη ιστορία επιβίωσης βλέπει το φως της δημοσιότητας με πρωταγωνιστή έναν πιανίστα κρουαζιερόπλοιου που κατόρθωσε να επιβιώσει ενώ θαλασσοδερνόταν στον Ειρηνικό επί εννέα ώρες.

Τον έσωσαν ψαράδες

Δύο ψαράδες τον εντόπισαν κοντά στο νησί Καταλίνα την Παρασκευή, και σύμφωνα με το CBS News, οι αρχές εκτιμούν ότι μπορεί να βρισκόταν στον Ειρηνικό Ωκεανό για εννέα ώρες. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε σταθερή κατάσταση, όπως δήλωσε στο BBC η Ακτοφυλακή των ΗΠΑ, η οποία θα διεξάγει έρευνα για το περιστατικό.

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«Σκέφτηκα “ναι, είναι άνθρωπος. Σταματήστε το σκάφος. Ας μαζέψουμε όλοι τις πετονιές μας”», φέρεται να είπε ο Γκραντ Γκάρετ, ενθυμούμενος τη στιγμή που τον εντόπισαν μαζί με τον Σον Νόρτον.

Cruise ship pianist rescued from sea after nine hours in Pacific Ocean https://t.co/Fu5WjRth95 November 9, 2026

Οι ψαράδες λένε ότι ο άνδρας αυτοπροσδιορίστηκε ως πιανίστας στο κρουαζιερόπλοιο 14 καταστρωμάτων που ονομάζεται «Ovation of the Seas».

«Το μόνο πράγμα που μου είπε ήταν: “Ευχαριστώ. Νόμιζα ότι θα πέθαινα”», δήλωσε ο Νόρτον.

Το λιμενικό σώμα ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι έλαβε αναφορά από «έναν “καλό Σαμαρείτη” που ανέσυρε ένα άτομο που είχε τις αισθήσεις του από το νερό».

Το άτομο παραδόθηκε στους ναυαγοσώστες του Νιούπορτ Μπιτς, οι οποίοι επιβεβαίωσαν ότι ήταν υπάλληλος του κρουαζιερόπλοιου «Ovation of the Seas».

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Πώς επέζησε ο πιανίστας

Οι ναυαγοσώστες πιστεύουν ότι μπορεί να έπεσε στη θάλασσα γύρω στις 02.30, δηλαδή περίπου εννέα ώρες προτού εντοπιστεί. Ο Νόρτον απέδωσε την επιβίωση του άνδρα στις ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες του ωκεανού.

«Εχουμε αυτή την τρελή χρονιά με το σούπερ Ελ Νίνιο. Αυτός ο άνθρωπος ήταν στο νερό για πιθανώς 10 ώρες, αλλά η θερμοκρασία του νερού ήταν περίπου 24 βαθμοί Κελσίου», είπε ο Νόρτον, σημειώνοντας πως σε «μια διαφορετική χρονιά, δεν υπήρχε περίπτωση να τα είχε καταφέρει».

Το εξελισσόμενο κλιματικό φαινόμενο Ελ Νίνιο είναι πλέον το ισχυρότερο που έχει καταγραφεί, σύμφωνα με επιστήμονες που παρακολουθούν τον Ειρηνικό, με τις θερμοκρασίες του ωκεανού περίπου 3,05 βαθμούς Κελσίου πάνω από τον μέσο όρο.

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Σε δήλωσή του στο BBC, εκπρόσωπος του Royal Caribbean Group δήλωσε: «Παρέχουμε υποστήριξη και βοήθεια στο μέλος του πληρώματός μας σε αυτή τη δύσκολη περίοδο.

«Σεβόμενοι την ιδιωτικότητα του υπαλλήλου μας, δεν έχουμε επιπλέον λεπτομέρειες να μοιραστούμε».

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