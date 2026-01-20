Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν συνδυασμένη επιδρομή με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα στην ουκρανική πρωτεύουσα, το Κίεβο, κατά τη διάρκεια της νύχτας της Δευτέρας προς Τρίτη, προκαλώντας διακοπές της ηλεκτροδότησης και της υδροδότησης σε τομείς της πόλης, ανέφερε τις πρώτες πρωινές ώρες ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο.

Ο κ. Κλίτσκο ανέφερε μέσω Telegram ότι πλήγμα στην ανατολική όχθη του Δνείπερου ποταμού, που διαρρέει την πόλη, είχαν αποτέλεσμα διακοπές της ηλεκτροδότησης και της ύδρευσης . Κτίριο χτυπήθηκε και ένας άνθρωπος τραυματίστηκε, σημείωσε .

Σε ανεπίσημους λογαριασμούς στον ίδιο ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης αναρτήθηκαν φωτογραφίες με πολυκατοικίες βυθισμένες στο σκοτάδι.

Ο Τιμούρ Τκατσένκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της ουκρανικής πρωτεύουσας, σημείωσε ότι αποθήκες υπέστησαν ζημιές και ότι αυτοκίνητα βρίσκονταν στις φλόγες .

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters