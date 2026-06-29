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Η Ρωσία ασκεί μεγάλη πίεση εναντίον της Κωστιαντινίβκα, σημαντικού προπυργίου στην ανατολική «ζώνη φρουρίων» της Ουκρανίας, που επιθυμεί να αλώσει το Κρεμλίνο, ακόμα και αν η προέλασή της κατά μήκος του υπόλοιπου 1.200 χλμ μετώπου έχει σε μεγάλο βαθμό βαλτώσει.

Οι μάχες έχουν μπει πλέον και στην ίδια την πόλη, με μικρές ομάδες Ρώσων στρατιωτών να επιχειρούν να διεισδύσουν στα προάστιά της, είπαν ανώτεροι Ουκρανοί διοικητές την προηγούμενη εβδομάδα, υποδεικνύοντας πως θα ακολουθήσουν μάχες εκ του σύνεγγυς.

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Η Κωστιαντινίβκα είναι ο νοτιότερος από τέσσερις οικισμούς από τους οποίους αποτελείται μια αμυντική γραμμή κομβικής σημασίας για την ουκρανική προσπάθεια άμυνας στο Ντονέτσκ. Η πίεση προς τον συγκεκριμένο στόχο υπογραμμίζει την αριθμητική υπεροχή της Μόσχας, αν και οι ουκρανικές επιθέσεις με drones μέσης εμβέλειας κατά των ρωσικών γραμμών ανεφοδιασμού/ επιμελητείας έχουν μειώσει τη μαχητική ισχύ των ρωσικών δυνάμεων, εκτιμούν αναλυτές.

«Η επίδρασή τους δεν είναι τόσο μεγάλη που να αναγκάζει τους Ρώσους να αναστείλουν την επίθεσή τους» είπε ο Εμίλ Καστεχέλμι, της Black Bird στη Φινλανδία. «Ακόμα και αν η Ρωσία υφίσταται όλο και βαρύτερες απώλειες στα μετόπισθεν, μπορούν ακόμα να συνεχίζουν τις επιθέσεις τους, τουλάχιστον σε συγκεκριμένους τομείς».

Η κατάληψη της Κωστιαντινίβκα θα παρείχε στις ρωσικές δυνάμεις ένα προπύργιο για να προχωρήσει βορειότερα. Ωστόσο μια τέτοια προέλαση θα είχε μεγάλη διάρκεια και φόρο αίματος, όπως έγινε και σε άλλες περιπτώσεις, όπως στο Ποκρόφσκ και την Αβντιίβκα.

Ο Πούτιν είχε πει την προηγούμενη εβδομάδα ότι η Ρωσία ήταν κοντά στην κατάληψη της Κωστιαντινίβκα, ο πληθυσμός της οποίας έχει μειωθεί στις 2.000 από τις 70.000 πριν τον πόλεμο.

Οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν να προχωρούν επίσης και στο βόρειο τμήμα της ζώνης φρουρίων, απειλώντας το Σλοβιάνσκ και το Κραματόρσκ με συχνές αεροπορικές επιθέσεις και πλήγματα me drones.

Με πληροφορίες από Reuters