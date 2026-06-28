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Οι νεκροί από τους καταστροφικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα ξεπέρασαν τους 1.400 το Σάββατο, καθώς ξένες ομάδες διάσωσης εισέρχονταν στη χώρα και οι αρχές συνέχιζαν τις εντατικές έρευνες για επιζώντες στις σκληρότερα πληγείσες παραθαλάσσιες περιοχές.

Διασώστες επιχειρούσαν στη Λα Γκουάιρα και τμήματα του Καράκας, όπου οικογένειες και εθελοντές έχουν περάσει ημέρες βγάζοντας επιζώντες και πτώματα από τα ερείπια. Αξιωματούχοι λένε πως έχουν καταφθάσει πάνω από 1.600 ξένοι διασώστες και ότι αποστέλλονταν επιπλέον ομάδες, καθώς εντείνεται η διεθνής ανταπόκριση στους δύο σεισμούς που χτύπησαν την Τετάρτη και ακολουθήθηκαν από εκατοντάδες μετασεισμούς.

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Στην Καραμπαλέντα, μία από τις χειρότερα πληγείσες περιοχές της Λα Γκουάιρα, αμερικανικά ελικόπτερα μετέφεραν ομάδες διάσωσης σε ζώνες προσγείωσης,αφήνοντας διασώστες πριν απογειωθούν ξανά.

Κάτοικοι λένε πως η ανταπόκριση σε κάποιες περιοχές ήταν χωρίς τάξη, αν και βαριά μηχανήματα εργάζονταν σε τμήματα της Καραμπαλέντα και τους Λος Κοράλες το Σάββατο. Παράλληλα, επέστρεφε η ηλεκτροδότηση.

Αν και η κυβέρνηση έχει πει ότι οι εγκλωβισμένοι και οι αγνοούμενοι είναι εκατοντάδες, πάνω από 55.000 άτομα παρουσιάζονται ως αγνοούμενα σε ιστοσελίδα που προωθεί η αντιπολίτευση. Η US Geological Survey υπολόγιζε πως είναι πιθανό να υπάρχουν πάνω από 10.000 νεκροί.

Με πληροφορίες από Reuters