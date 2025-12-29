Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι είπε τη Δευτέρα πως το προσχέδιο της πρότασης για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία προβλέπει αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας 15 ετών στην Ουκρανία- με τον ίδιο να σημειώνει, απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους μέσω WhatsApp, πως είχε ζητήσει από τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ εγγυήσεις μέχρι και 50 ετών.

O Ζελένσκι είπε επίσης πως ο Τραμπ του ανέφερε ότι είχε μιλήσει με τον Πούτιν για το σχέδιο 20 σημείων, ενώ πρόσθεσε πως η Ουκρανία επιθυμεί συνάντηση συμβούλων εθνικής ασφαλείας με Ευρωπαίους και Αμερικανούς απεσταλμένους τις επόμενες ημέρες- σημειώνοντας πως θα ακολουθήσουν συναντήσεις με Ευρωπαίους ηγέτες. Ακόμη, είπε ότι μια συνάντηση με τους Ρώσους θα ήταν δυνατή αφού ο Τραμπ και οι Ευρωπαίοι ηγέτες συμφωνήσουν σχετικά με τα έγγραφα.

Με πληροφορίες από Reuters