Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε έντονο εκνευρισμό προς τον υπουργό Πολέμου Πιτ Χέγκεθ σχετικά με τα μειωμένα αποθέματα όπλων των ΗΠΑ.

Η έλλειψη πυραύλων περιορίζει τους στρατιωτικούς ελιγμούς των αμερικανικών δυνάμεων και επηρεάζει τις αποφάσεις για νέους βομβαρδισμούς εναντίον ιρανικών θέσεων.

Οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν καταναλώσει μεγάλες ποσότητες πυραύλων κρουζ, αναχαιτιστών και βαλλιστικών πυραύλων, ενώ η παραγωγή νέου υλικού απαιτεί αρκετά χρόνια.

Ο υπουργός Χέγκεθ απέρριψε την ευθύνη για την ελλιπή ενημέρωση του Λευκού Οίκου, αποδίδοντας τις πληροφορίες περί διαφωνιών σε ψευδείς ειδήσεις.

Ο Λευκός Οίκος και το Πεντάγωνο διέψευσαν κατηγορηματικά τα δημοσιεύματα, δηλώνοντας ότι ο Πρόεδρος Τραμπ διατηρεί την απόλυτη εμπιστοσύνη του προς το πρόσωπο του Υπουργού.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Εξοργισμένος με τον υπουργό Πολέμου Οργή Πιτ Χέγκσεθ ήταν ο Ντόναλντ Τραμπ στη συνάντηση των δύο ανδρών στο Καμπ Ντέιβιντ με αφορμή τα μειωμένα αποθέματα όπλων των ΗΠΑ, με τον Αμερικανό πρόεδρο να ξεσπά με οργή λέγοντας ότι τον κρατούσαν στο σκοτάδι σχετικά με τα σοβαρά ελλείμματα πυραύλων που περιορίζουν πλέον τους στρατιωτικούς ελιγμούς εναντίον του Ιράν.

Την αποκάλυψη έκανε χθες η Washington Post, επικαλούμενη δύο πηγές στο Λευκό Οίκο οι οποίοι υποστήριξαν ότι υπήρξε μια πολύ τεταμένη συζήτηση μεταξύ των δύο ανδρών, στο περιθώριο της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου την περασμένη Παρασκευή.

Advertisement

Advertisement

Ο Τραμπ φέρεται να εξέφρασε έντονο εκνευρισμό, καθώς όπως είπε «υπέθεσε ότι το έλλειμμα εφοδιασμού είχε διορθωθεί».

Η σημαντική μείωση των πυραύλων ακριβείας μεγάλου βεληνεκούς και αναχαιτιστικών αντιαεροπορικής άμυνας συνέβαλε στην απόφαση του Τραμπ να σταματήσει τους νέους βομβαρδισμούς εναντίον ιρανικών θέσεων, υποστήριξε η εφημερίδα.

Ο Τραμπ σημείωσε πρόσφατα ότι είχε προετοιμάσει αλλά στη συνέχεια ανέστειλε «τη μεγαλύτερη επίθεση από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο», επικαλούμενος πιθανές διπλωματικές συνομιλίες γύρω από το Στενό του Ορμούζ.

Παρότι η Ουάσινγκτον έχει υπογράψει συμφωνίες κατασκευής για βασικά συστήματα όπως οι πύραυλοι αεράμυνας Patriot, η παραγωγή του νέου υλικού απαιτεί έως και δύο χρόνια, χωρίς να μπορεί να καλύψει άμεσα τα κενά εφοδιασμού.

Μόνο κατά τη διάρκεια του πρώτου μήνα των εχθροπραξιών, οι αμερικανικές δυνάμεις εκτόξευσαν πάνω από 850 πυραύλους κρουζ Tomahawk μαζί με περισσότερους από 1.000 αναχαιτιστές Patriot και THAAD. Επιπλέον, οι αμερικανικές μονάδες ξόδεψαν πάνω από 1.300 τακτικούς βαλλιστικούς πυραύλους του Στρατού (ATACMS). Η προμήθεια ATACMS – που επίσης αναζητούσε η Ουκρανία – έχει εξαντληθεί τόσο, που τα αποθέματα έχουν ουσιαστικά εξαντληθεί.

«Μάχη» Τραμπ – Χέγκσεθ

Όταν ο Τραμπ αμφισβήτησε την ικανότητα του Χέγκεθ στο υπουργείο Πολέμου, θεωρώντας τον υπεύθυνο για τη μείωση του αποθέματος, ο Χέγκσεθ φέρεται να υπερασπίστηκε τις αποφάσεις του και μετέφερε την ευθύνη στον Αναπληρωτή Υπουργό Άμυνας Στίβεν Φάινμπεργκ, ισχυριζόμενος ότι ο Φάινμπεργκ δεν ενημέρωσε σωστά τον Λευκό Οίκο.

Advertisement

Ο Λευκός Οίκος πάντως, έσπευσε να απορρίψει τους ισχυρισμούς περί διαφωνίας λέγοντας ότι «αυτή είναι 100% ψευδής είδηση. Κυριολεκτικά δεν συνέβη ποτέ. Και ο Πρόεδρος Τραμπ έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στον Υπουργό Χέγκσεθ», δήλωσε η Γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολίν Λίβιτ.

Την ίδια στάση προσπάθησε να κρατήσει και ο επικεφαλής εκπρόσωπος του Πενταγώνου Σον Πάρνελ που επιβεβαίωσε τις αναφορές για εσωτερική διαφωνία, λέγοντας στην Washington Post: «Ο Υπουργός Χέγκσεθ δεν παραπλάνησε κανέναν σχετικά με τη στάση μας όσον αφορά τα πυρομαχικά και δεν κατηγόρησε τον Υφυπουργό Φάινμπεργκ. Αυτοί οι ισχυρισμοί για εξαντλημένα αποθέματα, εσωτερικές διαφωνίες, τη θέση του Υπουργού για το Ιράν… είναι εξίσου φανταστικοί».

Ο Τραμπ απειλεί με φυλάκιση

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ προσπάθησε να υποβαθμίσει το θέμα λέγοντας ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν «μαζικά αποθέματα πυρομαχικών, ιδιαίτερα συγκεκριμένων τύπων» ενώ «μεγάλες ποσότητες κατασκευάζονται και αποστέλλονται στη χώρα όποτε χρειάζεται».

Advertisement

Οι αμυντικές βιομηχανίες κατασκευάζουν «τον μεγαλύτερο αριθμό εργοστασίων στην ιστορία της χώρας» είπε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, οι δηλώσεις του έγιναν μία ημέρα μετά από δημοσίευμα του CNN, σύμφωνα με το οποίο οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν καταναλώσει σχεδόν τα τέσσερα πέμπτα των αποθεμάτων πυραύλων THAAD που διέθεταν πριν από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, καθώς και περίπου το ήμισυ των αναχαιτιστικών πυραύλων Patriot.

Στην ίδια ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ εξαπέλυσε επίθεση και κατά όσων διαρρέουν τέτοιες πληροφορίες στον Τύπο, λέγοντας ότι «οι διαρροείς αυτών των προδοτικών δηλώσεων εντοπίζονται» και ότι «θα ζητηθούν πολυετείς ποινές φυλάκισης».

Advertisement