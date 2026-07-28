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Οι κάτοικοι αντιδρούν έντονα στην προοπτική αυτή, υποστηρίζοντας ότι η πόλη μετατρέπεται σε κοινότητα ηλικιωμένων εις βάρος της οικονομικής ανάπτυξης.

Υποστηρικτές του έργου τονίζουν την ανάγκη για επιπλέον υποδομές φροντίδας, δεδομένης της σημαντικής αύξησης του πληθυσμού ηλικίας άνω των 65 ετών.

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Στο στόχαστρο βρέθηκαν οι ηλικιωμένοι της πόλης Diss του Norfolk της Αγγλίας, καθώς τους κατηγορούν ότι η αύξηση του αριθμού τους επιβραδύνει την τοπική οικονομική ανάπτυξη, αποτρέποντας τους νεότερους από το να καθορίσουν την πολιτική και το μέλλον του τόπου τους.

Αγγλική πόλη διχάζεται για έναν οίκο ευγηρίας

Σύμφωνα με την Daily Mail, αφορμή στάθηκε η αίτηση για την κατασκευή όγδοου οίκου ευγηρίας στην πόλη, καθώς κατασκευαστική εταιρεία υπέβαλε αίτηση για έκδοση πολεοδομικής άδειας ενός οίκου φροντίδας 66 κλινών σε ένα τριώροφο πρώην εργοστάσιο. Το γεγονός αυτό όξυνε τις εντάσεις και στοχοποίησε την τρίτη ηλικία, με τους επικριτές να υποστηρίζουν ότι το Diss μετατρέπεται σε «πόλη για ηλικιωμένους».

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Η αίτηση πολεοδομικής άδειας υποβλήθηκε από την LNT Care Developments, η οποία περιγράφει τον εαυτό της στον ιστότοπό της ως «τον κορυφαίο εξειδικευμένο πάροχο οίκων ευγηρίας στο Ηνωμένο Βασίλειο».

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Η LNT Care Developments δήλωσε ότι ο οίκος ευγηρίας θα παρείχε 24ωρη εξειδικευμένη στεγαστική φροντίδα και φροντίδα άνοιας, μετατρέποντας παράλληλα μια αχρησιμοποίητη περιοχή σε έναν «υπερσύγχρονο, ειδικά κατασκευασμένο οίκο ευγηρίας». Έχει ήδη αναθεωρήσει τα σχέδια μετά από δημόσιες αντιδράσεις, αυξάνοντας τις θέσεις στάθμευσης από 27 σε 29 και προσθέτοντας κεκλιμένη στέγη, αντί για επίπεδη.

Η επιτροπή σχεδιασμού του Συμβουλίου του South Norfolk πρόκειται να αποφασίσει για την αίτηση την Τετάρτη.

Έντονες αντιδράσεις

Οι ντόπιοι ισχυρίζονται ότι ο αυξανόμενος αριθμός τέτοιων δομών αλλάζει την ατμόσφαιρα στην περιοχή, τονίζοντας ότι «η ανάπτυξη αυτής της κλίμακας κινδυνεύει να μετατρέψει την πόλη σε μια γηράσκουσα κοινότητα, αποτρέποντας ενδεχομένως νεότερους ανθρώπους και οικογένειες από το να εγκατασταθούν εδώ».

«Δεν μπορώ να καταλάβω πώς θα βοηθήσει το εμπόριο και τις επιχειρήσεις ώστε να δώσουν στους νέους μας λόγο να μείνουν και να ευημερήσουν στο Diss» είπε κάποιος άλλος κάτοικος. Άλλοι υποστηρίζουν ότι το κτίριο θα είναι «δεσπόζον και καταπιεστικό» και ότι «ο όγκος και η κλίμακα παραμένουν εκτός του χαρακτήρα της γύρω περιοχής».

Ιδιοκτήτες γειτονικών οικιστικών ακινήτων φοβούνται απώλεια της ιδιωτικότητας, με έναν εξ αυτών, τον Γκλεν Σμιθ, να δηλώνει: «Είναι πάρα πολύ μεγάλο και εκτός αναλογιών.

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Έχει περίπου 20 παράθυρα που βλέπουν στον κήπο μας. Αν προχωρήσει, δεν θα μπορούμε να καθίσουμε καθόλου στον κήπο χωρίς να μας βλέπει ο κόσμος».

Άλλοι – καθώς και το Νομαρχιακό Συμβούλιο του Norfolk – πιστεύουν ότι θα υπάρξουν κυκλοφοριακά προβλήματα, συμπεριλαμβανομένης της τοπικής οδικής συμφόρησης.

Ωστόσο, υπήρξαν και ορισμένοι υποστηρικτές, με το ζευγάρι Ντέιβιντ και Βίβιεν Όσμπορν να σχολιάζει: «Αν οι άνθρωποι ζουν περισσότερο, χρειάζεστε περισσότερα καταλύματα γι’ αυτούς».

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Πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι το Diss έχει πληθυσμό 9.861 κατοίκους, ενώ ο αριθμός των ατόμων ηλικίας 65 ετών και άνω είχε αγγίξει τους 2.640 – πράγμα που σημαίνει ότι πάνω από το ένα τέταρτο των κατοίκων ανήκει σε αυτή την ηλικιακή ομάδα. Ο αριθμός των ατόμων στο South Norfolk ηλικίας άνω των 65 ετών αυξήθηκε κατά 30,1% μεταξύ 2011 και 2021, σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας.

Έρευνες σε οίκους ευγηρίας έχουν δείξει ότι η προσφορά θέσεων αποτυγχάνει να συμβαδίσει με τον αυξανόμενο και γηράσκοντα πληθυσμό.

Οι σταθερά αυξανόμενες τιμές αναγκάζουν επίσης τους ενοίκους των οίκων ευγηρίας να πουλήσουν τα σπίτια τους και να καταναλώσουν τις οικονομίες μιας ζωής, παρά το γεγονός ότι πλήρωναν φόρους σε όλη τους τη ζωή – αφήνοντας στους αγαπημένους τους ελάχιστη κληρονομιά.

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Ο νέος πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ έχει υποσχεθεί να «προχωρήσει όσο πιο γρήγορα μπορεί» για να σταματήσει την κατάρρευση του Εθνικού Συστήματος Υγείας (NHS) υπό το «σπασμένο» σύστημα κοινωνικής φροντίδας – αλλά έχει αποτύχει να δεσμευτεί σε ένα χρονοδιάγραμμα και δεν έχει εξηγήσει πώς θα χρηματοδοτήσει τα σχέδιά του.

Εκπρόσωπος του Συμβουλίου του South Norfolk δήλωσε: «Όπως με όλες τις πολεοδομικές αποφάσεις, η επιτροπή θα αποφασίσει να εγκρίνει ή να απορρίψει αποκλειστικά με βάση τα ουσιαστικά στοιχεία της αίτησης που έχει μπροστά της».

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