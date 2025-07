Τμήμα του τελευταίου λειτουργικού νοσοκομείο στην πόλη της Γάζας έπληξαν οι ισραηλινές δυνάμεις κατά την διάρκεια νυχτερινής αεροπορικής επιδρομής όπως αναφέρει το Υπουργείο Υγείας στον παλαιστινιακό θύλακα.

Μάρτυρες αναφέρουν, σύμφωνα με το BBC, ότι η επίθεση κατέστρεψε τα τμήματα εντατικής θεραπείας και χειρουργικής επέμβασης του Νοσοκομείου Μπαμπτίστ αλ Αλι.

Βίντεο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο δείχνει τεράστιες φλόγες και καπνό να αναδύονται από το νοσοκομείο αφού πύραυλοι έπληξαν ένα διώροφο κτίριο.

Άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων ασθενών που εξακολουθούν να βρίσκονται σε νοσοκομειακά κρεβάτια, φαίνονται να απομακρύνονται βιαστικά από το σημείο.

Israeli forces bomb Al Ahli hospital in Gaza city, one of the only operational hospitals in the Gaza Strip. pic.twitter.com/b2CWq03Pir — Palestine in the UK (@PalMissionUK) April 13, 2025

Footage taken from another angle documents the moment last night when Al-Ahli Baptist Hospital, the last functioning medical facility in northern Gaza, was targeted by Israeli airstrikes, which destroyed both the emergency department and the reception area. pic.twitter.com/5jKCP2xlA3 — Quds News Network (@QudsNen) April 13, 2025

Το Ισραήλ είπε ότι εξετάζει αναφορές για το χτύπημα.

Το υπουργείο Υγείας στη Γάζα είπε ότι το κτίριο «καταστράφηκε ολοσχερώς», και κατά συνέπεια έγινε «αναγκαστική μετακίνηση ασθενών και προσωπικού του νοσοκομείου».

Ένας τοπικός δημοσιογράφος, ο οποίος εργαζόταν στο νοσοκομείο, είπε ότι οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) τηλεφώνησαν σε έναν γιατρό που χειρουργούσε στο τμήμα επειγόντων περιστατικών και τους είπε να εκκενώσουν αμέσως το νοσοκομείο. «Όλοι οι ασθενείς και οι εκτοπισμένοι πρέπει να βγουν και να βρεθούν σε ασφαλή απόσταση», φέρεται να είπε ο αξιωματικός. «Έχετε μόνο 20 λεπτά για να φύγετε».

Patients and the injured forced into the streets following Israeli threats to strike the Baptist Hospital in the heart of Gaza City. pic.twitter.com/kVfc53ILyW Advertisement April 13, 2025

Φλόγες από το σημείο που βρίσκεται το τελευταίο λειτουργικό νοσοκομείο στην πόλη της Γάζας, που επλήγη σε νυχτερινή αεροπορική επιδρομή (13 Απριλίου 2025) Anadolu via Getty Images

Εικόνες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν προσωπικό και ασθενείς να φεύγουν από το κτίριο ενώ έξω ήταν ακόμα σκοτάδι. Δεκάδες Παλαιστίνιοι, μεταξύ των οποίων γυναίκες και παιδιά, εθεάθησαν επίσης να φεύγουν από μια αυλή μέσα στο νοσοκομείο όπου είχαν βρει καταφύγιο.

Το αλ Αλι- μια μικρή ιατρική εγκατάσταση πριν από τον πόλεμο – είναι τώρα το μόνο νοσοκομείο που εξακολουθεί να λειτουργεί στην πόλη της Γάζας μετά την καταστροφή του ιατρικού συγκροτήματος του Αλ Σίφα και των νοσοκομείων στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας.

Στην ανακοίνωσή του, το κυβερνητικό γραφείο μέσων ενημέρωσης της Χαμάς καταδίκασε την επίθεση. Το Ισραήλ «διαπράττει ένα φρικτό έγκλημα στοχεύοντας το νοσοκομείο Αλ-Αλί, το οποίο φιλοξενεί εκατοντάδες ασθενείς και ιατρικό προσωπικό».

The civil defense inspects the extensive damage caused by the Israeli occupation after they launched air strikes on the Al-Ahli Baptist Hospital a short while ago. pic.twitter.com/D3Dwm0mUXU — Eye on Palestine (@EyeonPalestine) April 13, 2025

Τμήματα του νοσοκομείου Αλ Αλί που καταστράφηκαν από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στην πόλη της Γάζας (13 Απριλίου 2025) via Associated Press

Τον Οκτώβριο του 2023, μια επίθεση στο ίδιο νοσοκομείο σκότωσε εκατοντάδες ανθρώπους. Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι κατηγόρησαν το ισραηλινό χτύπημα για την έκρηξη. Το Ισραήλ είπε ότι η έκρηξη προκλήθηκε από αποτυχημένη εκτόξευση ρουκετών από την παλαιστινιακή μαχητική οργάνωση Ισλαμική Τζιχάντ, η οποία αρνήθηκε την ευθύνη.

Περίπου 51.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στην Λωρίδα της Γάζα από την έναρξη του πολέμου εκ των οποίων περίπου 1.600 από τις 18 Μαρτίου 2025 οπότε το Ισραήλ εγκατέλειψε την συμφωνία εκεχειρίας και άρχισε ξανά τις επιθέσεις.

