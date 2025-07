Επιδρομή με drones και βαλλιστικούς πυραύλους που εξαπέλυσαν οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις στην ουκρανική πρωτεύουσα, Κίβεο τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι, όπως ανακοίνωσε μέσω Telegram ο δήμαρχος του Κιέβου, ο Βιτάλι Κλίτσκο, ενώ οι αρχές σε πολλές άλλες ουκρανικές περιφέρειες έκαναν λόγο για σφοδρούς βομβαρδισμούς.

Η επίθεση στην ουκρανική πρωτεύουσα εκτιμάται πως αποτελεί μια πρώτη απάντηση της Ρωσίας στην ουκρανική επιχείρηση «Ιστός της Αράχνης» με στόχο δεκάδες βομβαρδιστικά ακόμη και σε αεροπορικές βάσεις πολλών χιλιάδων χιλιομέτρων βαθιά μέσα στη χώρα.

Επίσης, οι νέες επιθέσεις καταγράφονται αφού ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε προχθές Τετάρτη, έπειτα από τηλεφωνική συνδιάλεξή του με τον ρώσο ομόλογό του Βλάντιμιρ Πούτιν, ότι η Μόσχα εννοεί να ανταποδώσει την επίθεση αυτής της εβδομάδας που κατέστρεψε ρωσικά στρατηγικά βομβαρδιστικά.

«Έχει επιβεβαιωθεί πως τέσσερις άνθρωποι είναι νεκροί στην πρωτεύουσα», εξήγησε ο δήμαρχος Κλίτσκο, αφού αρχικά έκανε λόγο για έναν νεκρό και 20 τραυματίες, εκ των οποίων «16 διακομίστηκαν» σε νοσοκομεία.

Οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων ανέφεραν νωρίτερα πως το Κίεβο έγινε στόχος «επίθεσης με drones και βαλλιστικούς πυραύλους» που έπληξαν διάφορους τομείς της πόλης.

Σύμφωνα με τις πολιτικές και στρατιωτικές αρχές της πόλης, τμήμα γραμμών του μετρό της ουκρανικής πρωτεύουσας υπέστη ζημιά. Σύμφωνα με τη στρατιωτική διοίκηση Κιέβου, υπέστη ζημιά τρένο ανάμεσα σε σταθμούς.

Η ουκρανική σιδηροδρομική εταιρεία έκανε λόγο από την πλευρά της για ζημιές σε σιδηροτροχιές στη νότια περιφέρεια της πρωτεύουσας.

Πέραν του Κιέβου, για σφοδρούς ρωσικούς βομβαρδισμούς έκαναν επίσης λόγο οι αρχές σε διάφορες άλλες περιφέρειες.

Russia doesn`t change its stripes – another massive strike on cities and ordinary life. They targeted almost all of Ukraine – Volyn, Lviv, Ternopil, Kyiv, Sumy, Poltava, Khmelnytskyi, Cherkasy, and Chernihiv regions. Some of the missiles and drones were shot down. I thank our… pic.twitter.com/O1iemSp3s2 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 6, 2025

Στη Λουτσκ (δυτικά), όχι μακριά από τα σύνορα με την Πολωνία, «μαζική επίθεση με πυραύλους και drones» είχε αποτέλεσμα να «καταστραφεί εν μέρει» πολυκατοικία και να τραυματιστούν πέντε άνθρωποι, ανέφερε ο στρατιωτικός περιφερειάρχης Ιβάν Ρουντνίτσκι μέσω Telegram.

Επίσης στο δυτικό τμήμα της χώρας, η περιφέρεια Τερνόπιλ υπέστη «την πιο μαζική αεροπορική επίθεση μέχρι σήμερα» στον πόλεμο, με «πολλαπλά πλήγματα», σύμφωνα με τον Βιτσισλάβ Νεγκόντα, επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης.

Ο δήμαρχος της Τερνόπιλ Σεργκέι Ναντάλ έκανε λόγο για ζημιές σε «βιομηχανικές εγκαταστάσεις και υποδομές».

«Ορισμένα τμήματα της Τερνόπιλ δεν έχουν ρεύμα και η πίεση στο δίκτυο διανομής του νερού έχει μειωθεί εξαιτίας των διακοπών ρεύματος», πρόσθεσε.

Russian attack Kyiv, Khmelnytskyi, Chernihiv, Cherkasy, and other cities



Στη Ρωσία, ο δήμαρχος Μόσχας Σεργκέι Σαμπιάνιν έκανε λόγο για επιδρομή τουλάχιστον 10 ουκρανικών drones εναντίον της πρωτεύουσας.

Τρία αεροδρόμια που εξυπηρετούν τη μεγαλούπολη ανέστειλαν τη λειτουργία τους προσωρινά, ανακοίνωσε η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας, προτού ανακοινώσει την άρση του μέτρου.

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας προχώρησαν σε εισβολή στην επικράτεια της Ουκρανίας τον Φεβρουάριο του 2022. Ως αυτό το στάδιο έχουν θέσει υπό τον έλεγχό τους περί το 20% της ουκρανικής επικράτειας. Είχε προσαρτήσει ήδη το 2014 τη χερσόνησο της Κριμαίας.

Ένας άνδρας κοιτάζει έξω από παράθυρο ενός κτιρίου που υπέστη ζημιές κατά τους ρωσικούς βομβαρδσιμούς στο Κίεβο (6 Ιουνίου 2025) via Associated Press

Κάτοικοι του Κιέβου βρήκαν καταφύγιο σε σταθμό του μετρό κατά την διάρκεια των ρωσικών βομβαρδισμών (6 Ιουνίου 2025) via Associated Press

Ρωσικοί βομβαρδισμοί στο Κίεβο τη νύχτα της 5ης προς 6η Ιουνίου 2025 via Associated Press

Κατεστραμμένο διαμέρισμα στο Κίεβο από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς (6 Ιουνίου 2025) via Associated Press

Πηγή: Reuters, AFP, AΠΕ ΜΠΕ