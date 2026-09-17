Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η ομάδα Prema δέχθηκε πρόστιμο 428 λιρών στο Grand Prix επειδή η Πολίνα Μοντόγια εμφανίστηκε στο pit lane φορώντας φόρεμα.

Οι αγωνοδίκες απέρριψαν το επιχείρημα της ομάδας πως η 20χρονη ήταν απλώς καλεσμένη και όχι μέλος του προσωπικού.

Σύμφωνα με τον Διεθνή Αθλητικό Κώδικα της FIA, οι ομάδες φέρουν την ευθύνη για την ενδυμασία όλων των προσώπων που εισέρχονται στο pit lane.

Η Πολίνα Μοντόγια αντιμετώπισε το περιστατικό με χιούμορ, επιλέγοντας την επόμενη ημέρα να φορέσει παντελόνι για να συμμορφωθεί με τους κανονισμούς.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ένα μάλλον ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε στο Grand Prix της Ισπανίας, καθώς το φόρεμα της κόρης του θρύλου της Formula 1, Χουάν Πάμπλο Μοντόγια, οδήγησε σε πρόστιμο για την ομάδα του αδελφού της στη Formula 2.

Η 20χρονη Πολίνα Μοντόγια, η οποία είναι influencer με περισσότερους από 40.000 followers στο Instagram, βρέθηκε στη Μαδρίτη ως καλεσμένη της Prema, προκειμένου να στηρίξει τον αδελφό της, Σεμπάστιαν, που αγωνίζεται στη Formula 2.

Advertisement

Advertisement

Την Παρασκευή, η Πολίνα εμφανίστηκε στο pit lane φορώντας ένα λευκό φόρεμα. Ωστόσο, οι κανονισμοί της FIA προβλέπουν ότι το προσωπικό των ομάδων και το τεχνικό προσωπικό πρέπει να φορά μακρύ παντελόνι στο pit lane κατά τη διάρκεια των αγωνιστικών περιόδων.

Η Prema προσπάθησε να εξηγήσει στους αγωνοδίκες ότι η 20χρονη δεν ήταν μέλος του προσωπικού, αλλά απλώς καλεσμένη της ομάδας. Το επιχείρημα, ωστόσο, δεν έγινε δεκτό.

Οι αγωνοδίκες επικαλέστηκαν τον Διεθνή Αθλητικό Κώδικα της FIA, σύμφωνα με τον οποίο οι καλεσμένοι που αποκτούν πρόσβαση στις συγκεκριμένες περιοχές θεωρούνται «συμμετέχοντες». Παράλληλα, ο κανονισμός καθιστά την ομάδα υπεύθυνη για τις πράξεις ή τις παραλείψεις οποιουδήποτε προσώπου στο οποίο έχει επιτρέψει την πρόσβαση στο pit lane.

Έτσι, επιβλήθηκε στην Prema πρόστιμο 428 λιρών, καθώς διαπιστώθηκε ότι άτομο που βρισκόταν κοντά στο μονοθέσιο με τον αριθμό 11 δεν φορούσε μακρύ παντελόνι.

Η Πολίνα αντιμετώπισε πάντως την εξέλιξη με χιούμορ. Την επόμενη ημέρα εμφανίστηκε στο pit lane φορώντας λευκό παντελόνι και ανέβασε στα social media φωτογραφία της, συνοδεύοντάς την με τη φράση «Appropriate attire» («Κατάλληλη ενδυμασία»).

Advertisement

Την Κυριακή επέστρεψε στο μακρύ φόρεμά της, φροντίζοντας όμως αυτή τη φορά να μην πλησιάσει τόσο τα μονοθέσια.

Ο Σεμπάστιαν Μοντόγια, 21 ετών, βρίσκεται στη δεύτερη σεζόν του στη Formula 2 με την Prema και αυτή τη στιγμή καταλαμβάνει τη 16η θέση στη βαθμολογία.

Ο πατέρας του, Χουάν Πάμπλο Μοντόγια, αγωνίστηκε στη Formula 1 από το 2001 έως το 2006 με τις Williams και McLaren. Ο Κολομβιανός οδηγός πανηγύρισε επτά νίκες και κατέλαβε δύο φορές την τρίτη θέση στο πρωτάθλημα οδηγών. Στη συνέχεια συνέχισε την καριέρα του στο IndyCar και στο NASCAR Cup Series.

Με πληροφορίες από Dailymail

Advertisement