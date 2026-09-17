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Λίγο πριν συμπληρώσουν έναν χρόνο γάμου, η Σελένα Γκόμεζ μίλησε για τη σχέση της με τον Μπένι Μπλάνκο, αποκαλύπτοντας τι είναι αυτό που εκτιμά περισσότερο στον σύζυγό της.

Σε συνέντευξή της στο People, η τραγουδίστρια μίλησε με ιδιαίτερα τρυφερά λόγια για τον μουσικό παραγωγό, τονίζοντας πόσο σημαντικό είναι για εκείνη να έχει δίπλα της έναν άνθρωπο που την ακούει και τη στηρίζει ανεξάρτητα από τη διάθεσή της.

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«Τον χρειάζομαι και τον αγαπώ»

Όταν ρωτήθηκε πώς αισθάνεται για τον πρώτο χρόνο του γάμου τους, η Σελένα Γκόμεζ απάντησε: «Το λατρεύω. Είναι υπέροχο να έχεις έναν σύντροφο που πραγματικά σε ακούει και βρίσκεται δίπλα σου ακριβώς εκεί που είσαι, όποια κι αν είναι η διάθεσή σου ή η μέρα σου. Αυτό είναι το μόνο που θα μπορούσα να ζητήσω. Τον χρειάζομαι και τον αγαπώ, οπότε είναι πραγματικά υπέροχα».

Μιλώντας για την προσωπικότητα του Μπένι Μπλάνκο, η τραγουδίστρια στάθηκε ιδιαίτερα στη θετική του διάθεση και στον αυθορμητισμό του.

«Είναι πραγματικά εκπληκτικό. Είναι ένας πολύ χαρούμενος άνθρωπος. Είναι πολύ διασκεδαστικός, αυθόρμητος και του αρέσει να μιλάει», ανέφερε.

Selena Gomez Says She and ‘Joyful’ Husband Benny Blanco Are Still in ‘Honeymoon Stage’ Ahead of First Anniversary (Exclusive) https://t.co/pcnnXl9NwE — People (@people) September 17, 2026

Από τη φιλία στη σχέση και τη μουσική

Η Σελένα Γκόμεζ και ο Μπένι Μπλάνκο γνωρίστηκαν όταν ήταν ακόμη έφηβοι και αργότερα συνεργάστηκαν επαγγελματικά στη μουσική. Η σχέση τους εξελίχθηκε σε ερωτική το 2023, ενώ το 2025 κυκλοφόρησαν μαζί το άλμπουμ «I Said I Love You First».

Το άλμπουμ έφτασε στη δεύτερη θέση του Billboard 200, ενώ απέσπασε υποψηφιότητα για Grammy στην κατηγορία Best Dance Pop Recording.

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Η κοινή τους μουσική πορεία ήταν και η αφορμή για να ερωτηθεί η Γκόμεζ αν ο σύζυγός της έχει μεγαλύτερο έλεγχο στα συγκεκριμένα πρότζεκτ, λόγω της μεγαλύτερης εμπειρίας του στον χώρο.

«Τυχαίνει να είναι πολύ πιο έμπειρος σε αυτόν τον χώρο από εμένα και εκτιμώ πραγματικά τις συμβουλές και την καθοδήγησή του, όμως ποτέ δεν πήρε τον έλεγχο για τίποτα. Αντιθέτως, εγώ ήθελα να το κάνει και εκείνος απλώς μου είπε “Όχι, θέλω οι αποφάσεις σου να είναι δικές σου”. Και ήταν πολύ εύκολο», εξήγησε.

Η τραγουδίστρια δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να συνεργαστούν ξανά μουσικά, ξεκαθάρισε όμως ότι δεν θα ήθελε αυτό να γίνει σε κάθε άλμπουμ.

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«Δεν νομίζω ότι θα έκανα κάθε άλμπουμ μαζί του, αλλά το απόλαυσα και τώρα έχουμε μια κοινή ανάμνηση. Κάναμε κάτι μαζί», τόνισε.