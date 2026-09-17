Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η ΑΕΛ και η Καλαμάτα αναδείχθηκαν ισόπαλες με σκορ 1-1 στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο Νοικοκυράκης άνοιξε το σκορ για την ΑΕΛ στο σαράντα πέμπτο λεπτό, ενώ ο Μπολίβαρ ισοφάρισε για την Καλαμάτα στο ογδοηκοστό τέταρτο λεπτό.

Η ΑΕΚ επικράτησε του Πανσερραϊκού με το εντυπωσιακό 8-1 και ανέβηκε στην κορυφή της βαθμολογίας της διοργάνωσης.

Η Ένωση συγκέντρωσε έξι βαθμούς, διαθέτοντας την καλύτερη διαφορά τερμάτων μεταξύ των ομάδων που ισοβαθμούν στην πρώτη θέση.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ισόπαλες με 1-1 έμειναν ΑΕΛ και Καλαμάτα στη Νεάπολη, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του Κυπέλλου Ελλάδας. Οι «βυσσινί» πήραν το προβάδισμα λίγο πριν από την ανάπαυλα με τον Νοικοκυράκη, όμως η Μαύρη Θύελλα βρήκε το γκολ της ισοφάρισης στο φινάλε, χάρη στον Μπολίβαρ.

Στο άλλο παιχνίδι της ημέρας, η ΑΕΚ με «μάγο» τον Πέτρο Μάνταλο κέρδισε 8-1 τον Πανσερραϊκό, ανεβαίνοντας στην κορυφή της βαθμολογίας.

Advertisement

Advertisement

Το παιχνίδι:

Η ΑΕΛ είχε τον πρώτο λόγο στο μεγαλύτερο διάστημα του πρώτου ημιχρόνου και δημιούργησε αρκετές καλές στιγμές μπροστά από την εστία της Καλαμάτας.

Η πρώτη αξιόλογη φάση καταγράφηκε στο 20′, όταν ο Νίτσος πήρε την κεφαλιά μετά την εκτέλεση κόρνερ του Παρρά, χωρίς όμως να βρει δίχτυα.

Τρία λεπτά αργότερα, οι τυπικά φιλοξενούμενοι άγγιξαν το 0-1. Ο Αντράντα εκτέλεσε φάουλ προς τον Τσελεπίδη, ο οποίος σηκώθηκε για την κεφαλιά και έστειλε την μπάλα στο δοκάρι.

Η ΑΕΛ συνέχισε να απειλεί και στο 26′, όταν έφυγε πολύ καλά στην αντεπίθεση. Ο Αντράντα βρέθηκε σε θέση τετ α τετ, αλλά ο Γκίνης βγήκε νικητής και κράτησε ανέπαφη την εστία του.

Στο 36′, Παρράς και Αντράντα συνδυάστηκαν ωραία, με τον πρώτο να γίνεται αποδέκτης της μπάλας σε καλή θέση και να επιχειρεί το τελείωμα, όμως η προσπάθειά του έφυγε πάνω από την εστία.

Advertisement

Η πίεση της ΑΕΛ απέφερε καρπούς λίγο πριν από την ανάπαυλα. Στο 45′ ο Αγαπάκης έκανε τη σέντρα και βρήκε τον Νίτσο, εκείνος γύρισε την μπάλα προς την περιοχή και ο Νοικοκυράκης από κοντινή απόσταση την έστειλε στα δίχτυα, γράφοντας το 0-1.

Στην επανάληψη η εικόνα του αγώνα έγινε περισσότερο ισορροπημένη. Η ΑΕΛ, πάντως, είχε την ευκαιρία να διπλασιάσει τα τέρματά της στο 65′. Ο Παπαγεωργίου επιχείρησε όμορφο πλασέ, αλλά η μπάλα πέρασε λίγο δίπλα από το δοκάρι του Γκίνη.

Η Καλαμάτα προσπάθησε να απαντήσει και στο 71′ έφτασε κοντά στην ισοφάριση. Ο Ιγκνιάτοβιτς βρέθηκε σε θέση εκτέλεσης μέσα στην περιοχή, όμως το σουτ του κατέληξε άουτ.

Advertisement

Τελικά, η επιμονή της Μαύρης Θύελλας ανταμείφθηκε στο 84′. Μετά την εκτέλεση κόρνερ του Μπονέτο, ο Μπολίβαρ, που είχε περάσει ως αλλαγή, βρέθηκε σε θέση βολής και με σουτ νίκησε τον Μελίσσα, διαμορφώνοντας το τελικό 1-1.

Η βαθμολογία του Κυπέλλου Ελλάδας

Η ΑΕΚ πανηγύρισε μια εντυπωσιακή νίκη με 8-1 απέναντι στον Πανσερραϊκό και μετά το δεύτερο συνεχόμενο τρίποντό της στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, ανέβηκε στην πρώτη θέση της βαθμολογίας. Η Ένωση έχει την καλύτερη διαφορά τερμάτων από τις ομάδες που έχουν συγκεντρώσει έξι βαθμούς.

Στην ίδια συγκομιδή βρίσκονται επίσης ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, ενώ η Καλαμάτα πρόσθεσε έναν ακόμη βαθμό μετά το 1-1 με την ΑΕΛ, φτάνοντας συνολικά τους δύο.

Advertisement

ΑΕΚ 6 β. 10-1 (2 αγώνες)

Ολυμπιακός 6 β. 7-2 (2 αγώνες)

Παναθηναϊκός 6 β. 3-0 (2 αγώνες)

Αστέρας Τρίπολης AKTOR 4 β. 4-1 (2 αγώνες)

ΟΦΗ 4 β. 3-0 (2 αγώνες)

Άρης 4 β. 2-1 (2 αγώνες)

ΠΑΟΚ 4 β. 1-0 (2 αγώνες)

Ατρόμητος 3 β. 1-1 (2 αγώνες)

Καλαμάτα 2 β. (2 αγώνες)

Βόλος 1 β. 4-5 (2 αγώνες)

Μαρκό 1 β. 2-3 (2 αγώνες)

Κηφισιά 1 β. 2-4 (2 αγώνες)

ΑΕΛ Novibet 1 β. (2 αγώνες)

Νίκη Βόλου 0 β. 0-4 (2 αγώνες)

Νέστος Χρυσούπολης 0 β. 0-5 (2 αγώνες)

Πανσερραϊκός 0 β. 1-9 (2 αγώνες)



Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής



Νίκη Βόλου – Αστέρας Τρίπολης 0-3

Άρης – Μαρκό 1-0

Κηφισιά – Παναθηναϊκός 0-2

Ατρόμητος – ΠΑΟΚ 0-1

Καλαμάτα – ΑΕΛ 1-1

ΑΕΚ – Πανσερραϊκός 8-1



Advertisement

Advertisement