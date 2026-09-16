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Ο Παναθηναϊκός έκανε το «2 στα 2» στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας και ανέβηκε στην κορυφή της βαθμολογίας, όπου συγκατοικεί πλέον με τον Ολυμπιακό. Την ίδια ώρα, ο ΠΑΟΚ πανηγύρισε την πρώτη του νίκη στη διοργάνωση, ενώ Άρης και Αστέρας AKTOR συνέχισαν επίσης με θετικά αποτελέσματα.

Οι «πράσινοι» χρειάστηκε να περιμένουν μέχρι το δεύτερο ημίχρονο στην αναμέτρηση με την Κηφισιά, όμως τελικά έφυγαν με τη νίκη με 2-0. Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Ουναΐ, ο οποίος με την εμφάνισή του έδωσε λύσεις στον Παναθηναϊκό και τον οδήγησε στο απόλυτο των νικών στις δύο πρώτες αγωνιστικές του Κυπέλλου.

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Λίγο αργότερα, ο ΠΑΟΚ πέρασε από το Περιστέρι, επικρατώντας με 1-0 του Ατρομήτου και πρόσθεσε τους τρεις πρώτους βαθμούς του στη League Phase.

Νωρίτερα, ο Άρης χρειάστηκε επίσης να ανεβάσει στροφές στο δεύτερο ημίχρονο για να κάμψει την αντίσταση της Μαρκό. Οι «κίτρινοι» επικράτησαν με 1-0 και πανηγύρισαν την πρώτη τους νίκη στη διοργάνωση.

Στο άλλο παιχνίδι της ημέρας, ο Αστέρας AKTOR πραγματοποίησε επιβλητική εμφάνιση στον Βόλο, επικρατώντας με 3-0 της Νίκης Βόλου και ανεβαίνοντας στους τέσσερις βαθμούς.

Τα αποτελέσματα της Τετάρτης (16/9)

Νίκη Βόλου – Αστέρας AKTOR 0-3

Άρης – Μαρκό 1-0

Κηφισιά – Παναθηναϊκός 0-2

Ατρόμητος – ΠΑΟΚ 0-1

H βαθμολογία

Ολυμπιακός 6 (2αγ.)

Παναθηναϊκός 6 (2αγ.)

Αστέρας AKTOR 4 (2αγ.)

ΟΦΗ 4 (2αγ.)

Άρης 4 (2αγ.)

ΠΑΟΚ 4 (2αγ.)

ΑΕΚ 3 (1αγ.)

Ατρόμητος 3 (2αγ.)

Καλαμάτα 1 (1αγ.)

Βόλος 1 (2αγ.)

Μαρκό 1 (2αγ.)

Κηφισιά 1 (2αγ.)

Πανσερραϊκός 0 (1αγ.)

ΑΕΛ 0 (1αγ.)

Νίκη Βόλου 0 (2αγ.)

Νέστος Χρυσούπολης 0 (2αγ.)

Οι αναμετρήσεις της Πέμπτης (17/9)

Καλαμάτα – ΑΕΛ (16:30)

ΑΕΚ – Πανσερραϊκός (17:45)