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«Πολύ καλύτερο από κάθε μου όνειρο» χαρακτήρισε ο Τράβις Κέλσι τον γάμο του με την Τέιλορ Σουίφτ. Ο 36χρονος αστέρας του NFL και ο quarterback Πάτρικ Μαχόουμς μίλησαν στον Κρις Μπέρμαν του ESPN για τη συνέντευξη που θα προβληθεί τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Στο teaser που κυκλοφόρησε την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, ο Μπέρμαν τον ρώτησε αν πράγματι παντρεύτηκε, με τον Κέλσι να επιβεβαιώνει την είδηση απαντώντας με χιούμορ: «Είναι αλήθεια… εσένα γιατί δεν σε είδα εκεί;».

Συνεχίζοντας, εξομολογήθηκε ότι δεν μπορούσε ούτε να ονειρευτεί πως θα παντρευόντουσαν: «Ήταν η καλύτερη βραδιά της ζωής μου. Το να παντρευτώ την Τέιλορ ήταν κάτι πολύ περισσότερο απ’ ό,τι θα μπορούσα ποτέ να έχω ονειρευτεί, λόγω όλων των ανθρώπων που ήταν εκεί και της αγάπης που, ξέρεις, υπήρχε παντού στην ατμόσφαιρα».

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“It was the best night of my life. Marrying Taylor was more than I could have ever dreamed it to be because of all the people that showed up and, and, and the amount of, you know, love that was in the air.” 🤧 pic.twitter.com/lAIekAtNIo — ver. (@thefateofv) September 11, 2026

Η Σουίφτ και ο Κέλσι παντρεύτηκαν στις 3 Ιουλίου στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης. Το ζευγάρι προσκάλεσε σχεδόν 1.000 καλεσμένους, μεταξύ των οποίων πολλοί συμπαίκτες του Κέλσι στους Chiefs Στο επεισόδιο «New Heights», στις αρχές του μήνα, ο Τράβις Κέλσι είχε χαρακτηρίσει τη μεγάλη ημέρα του ζευγαριού «μια βραδιά που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ».

Ο Κέλσι είχε εξομολογηθεί επίσης ότι ο ίδιος και η Σουίφτ ένιωσαν μεγάλη ευγνωμοσύνη για όσους βρέθηκαν στον γάμο τους και ότι χάρηκαν που είχαν κοντά τους αγαπημένα πρόσωπα και διασκέδασαν πολύ, ενώ είχε χαρακτηρίσει τη βραδιά πραγματικά μαγική.

«Η Τέιλορ κι εγώ είμαστε τόσο ευγνώμονες σε όλους όσοι ήρθαν, από τη στιγμή των όρκων μέχρι το ότι είδαμε όλους τους ανθρώπους μας και το πόσο πολύ διασκεδάσαμε καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς. Και το να ακούμε μετά όλα αυτά να μας μεταφέρονται μέσα από τις ιστορίες που έλεγε ο καθένας για εκείνη τη νύχτα… Ήταν πραγματικά μαγικό», είχε εκμυστηρευτεί.