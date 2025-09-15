Τον σκοτεινό κόσμο των porta potty parties έφερε στο φως της δημοσιότητας μια διεξοδική έρευνα του BBC αποκαλύπτοντας τον εγκέφαλο πίσω από το δίκτυο σεξουαλικής εκμετάλλευσης στις πιο κοσμοπολίτικες περιοχές του Ντουμπάι. Ο ίδιος ο Charles Mwesigwa αρνείται τους ισχυρισμούς αλλά μαρτυρίες και στοιχεία υποδηλώνουν ότι παγιδεύει ευάλωτες γυναίκες, κυρίως από την Ουγκάντα τις οποίες εξαναγκάζει να συμμετέχουν σε αυτά βίαια πάρτι με τα ακραία φετίχ.

Η έρευνα του BBC ξεκίνησε όταν ο Charles Mwesigwa ο οποίος δηλώνει πρώην οδηγός λεωφορείου στο Λονδίνο, είπε σε έναν undercover ρεπόρτερ του μέσου ότι μπορούσε να προμηθεύσει γυναίκες για πάρτι με σεξουαλικό περιεχόμενο με τιμή εκκίνησης 1.000 δολαρίων (περίπου £740), προσθέτοντας ότι πολλές μπορούν να κάνουν «περισσότερα ή λιγότερα οτιδήποτε θέλουν οι πελάτες τους».

Ο Mwesigwa φέρεται να προσελκύει γυναίκες από την Ουγκάντα, υποσχόμενος τους νόμιμες θέσεις εργασίας σε σούπερ μάρκετ ή ξενοδοχεία στο Ντουμπάι. Όταν φτάνουν, όμως, τις παγιδεύει σε ένα δίκτυο εκμετάλλευσης, ισχυριζόμενος ότι του χρωστούν μεγάλα ποσά για τα αεροπορικά τους εισιτήρια, τη βίζα και τη στέγασή τους. Αυτό το χρέος διογκώνεται με τον καιρό, καθιστώντας αδύνατη τη διαφυγή τους.

Φήμες για άγρια σεξουαλικά πάρτι στο εμιράτο των ΗΑΕ κυκλοφορούν εδώ και χρόνια. Το hashtag #Dubaiportapotty, που έχει προβληθεί πάνω από 450 εκατομμύρια φορές στο TikTok, συνδέεται με διάφορες υποθέσεις σχετικά με γυναίκες κατηγορούμενες ότι είναι influencers που θέλουν χρήματα και μυστικά χρηματοδοτούν τον τρόπο ζωής τους ικανοποιώντας τις πιο ακραίες σεξουαλικές απαιτήσεις.

Η έρευνα έρχεται να επιβεβαιώσει και να δώσει μια ακόμα πιο σκοτεινή διάσταση στα διαβόητα #Dubaiportapotty, με θύματα influencers που εκτελούν ακραίες σεξουαλικές πράξεις για χρήματα. Ωστόσο, οι μαρτυρίες γυναικών όπως η «Mia» και η «Lexi» αποκαλύπτουν μια πραγματικότητα πολύ πιο απάνθρωπη.

Οι γυναίκες αυτές περιγράφουν τρομακτικές εμπειρίες, με πελάτες που ζητούν ακραία φετίχ, όπως η κοπρολαγνεία. Η «Lexi» αναφέρει ότι οι απαιτήσεις από τους πελάτες να γίνει «φορητή τουαλέτα» ήταν συχνές και πως υπάρχει ένα φυλετικό στοιχείο σε αυτό το ακραίο φετίχ, με τους πελάτες να προτιμούν μαύρες γυναίκες που κλαίνε, ουρλιάζουν και προσπαθούν να διαφύγουν.

Η «Lexi» λέει ότι εξαπατήθηκε από ένα διαφορετικό δίκτυο και περιγράφει ιστορίες ανθρώπινη φρίκης. «Υπήρχε ένας πελάτης που έλεγε: ‘σε πληρώνουμε 4.084 δολάρια για να σε βιάσουν ομαδικά, να σε ουρήσουν στο πρόσωπο, να σε χτυπήσουν και να πληρώσουν 5.000 δολάρια επειδή σε καταγράφουν να τρώς κόπρανα».

Η έρευνα του BBC έφερε στο φως δύο θανάτους γυναικών που συνδέονται με τον Mwesigwa, της Monic Karungi και της Kayla Birungi, οι οποίες έπεσαν από πολυώροφα διαμερίσματα. Και τα δύο περιστατικά θεωρήθηκαν αυτοκτονίες από την αστυνομία του Ντουμπάι.

Η Monic Karungi, η οποία έφτασε στο Ντουμπάι με την υπόσχεση εργασίας σε σούπερ μάρκετ, βρέθηκε να ζει σε ένα διαμέρισμα με δεκάδες άλλες γυναίκες που δούλευαν για τον Mwesigwa. Είχε προσπαθήσει να δραπετεύσει από το δίκτυό του και είχε βρει μια νόμιμη δουλειά, λίγες μέρες πριν πέσει από το μπαλκόνι. H Monic μεγάλωσε σε μία πολυμελή οικογένεια στην Ουγκάντα.

Η Kayla Birungi πέθανε το 2021 με παρόμοιο τρόπο. Ενώ η αστυνομία ανέφερε ότι ο θάνατός της συνδέθηκε με ναρκωτικά και αλκοόλ, μια τοξικολογική έκθεση στην οποία απέκτησε πρόσβαση το BBC έδειξε ότι δεν υπήρχε καμία τέτοια ουσία στον οργανισμό της.

Συγγενείς και φίλοι των θυμάτων κατηγορούν την αστυνομία για την πλημμελή διερεύνηση των θανάτων. Η αστυνομία του Ντουμπάι δεν θέλησε να εμπλακεί καθώς όπως είπαν, «αυτές ειναι δουλειές Αφρικανών μεταξύ τους και δεν θέλουμε να μπλέξουμε».

«Δεν τον αγγίζει κανείς»

Παρά τις κατηγορίες και τους θανάτους, ο Charles Mwesigwa παραμένει ατιμώρητος. Σύμφωνα με τον Troy, έναν πρώην συνεργάτη του, ο Mwesigwa χρησιμοποιεί τα ονόματα άλλων ανθρώπων για την ενοικίαση διαμερισμάτων και αυτοκινήτων, ώστε το δικό του όνομα να μην εμφανίζεται ποτέ σε επίσημα έγγραφα.

Ο Troy, ένας πρώην συνεργάτης του Mwesigwa, αποκάλυψε ότι ο Charles πληρώνει για την ασφάλεια σε διάφορα νυχτερινά κέντρα ώστε οι γυναίκες του να μπορούν να μπαίνουν για να βρουν πελάτες. «Δεν έχει σημασία τι περνάς, αρκεί οι πλούσιοι άντρες του να είναι ευτυχισμένοι… [οι γυναίκες] δεν έχουν διέξοδο διαφυγής… Βλέπουν μουσικούς, βλέπουν ποδοσφαιριστές, βλέπουν προέδρους», δήλωσε ο Troy.

Οι οικογένειες των θυμάτων ζητούν δικαιοσύνη και προστασία για τις γυναίκες που εξακολουθούν να είναι παγιδευμένες στο δίκτυο του Mwesigwa, ενώ ο ίδιος συνεχίζει να αρνείται κάθε κατηγορία, ισχυριζόμενος ότι απλώς «προσκαλεί μεγάλους παίκτες στα τραπέζια του».

Η έρευνα του BBC ρίχνει φως σε ένα σκοτεινό εμπόριο ανθρώπων που ανθίζει στις σκιές της λάμψης του Ντουμπάι, θυμίζοντας πως πίσω από την υπερβολή και τη χλιδή κρύβονται ιστορίες σωματικής και ψυχικής εκμετάλλευσης.

Πηγή: BBC

