Δεν είναι η πρώτη φορά που βγαίνουν στη φόρα πληροφορίες ή και φήμες ή και κακίες, ότι ο ισχυρός άνδρας της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν κάνει «αταξιές» πίσω από την πλάτη της επίσημης σύντροφου του. Τώρα τα πράγματα γίνονται λίγο πιο συγκεκριμένα και… ζουμερά. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν φέρεται να διατηρούσε για χρόνια παράλληλη, μυστική σχέση με τη νεαρή Αλίσα Χαρτσέβα, διαγωνιζόμενη σε καλλιστεία που είχε ποζάρει σε τολμηρό ημερολόγιο για τα γενέθλιά του, την ώρα που η επίσημη σύντροφός του, Αλίνα Καμπάεβα, εμφανιζόταν δημοσίως στο πλευρό του. Τα «στοιχεία» φέρνει στο φως το ρωσικό ανεξάρτητο ερευνητικό μέσο Proekt, επικαλούμενο πηγές με γνώση των «υποτιθέμενων επαφών».

Σύμφωνα με το Proekt, η Αλίσα Χαρτσέβα ήταν μόλις 17 ετών όταν άρχισε, όπως ισχυρίζονται οι πηγές του, να έχει μυστικές συναντήσεις με τον τότε πρωθυπουργό της Ρωσίας. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι η Χαρτσέβα μεταφερόταν διακριτικά στην επίσημη κατοικία του Πούτιν στο Νοβο-Ογκάρεβο ή σε άλλον φυλασσόμενο χώρο περίπου δύο φορές τον μήνα. Οι επισκέψεις αυτές φέρονται να συνέπιπταν με περιόδους κατά τις οποίες η Αλίνα Καμπάεβα –η μακροχρόνια σύντροφος του Πούτιν και φερόμενη μητέρα δύο παιδιών του– απουσίαζε. Το Proekt επικαλείται πρόσωπα που υποστηρίζουν ότι «οι σχέσεις ανάμεσα στους δύο ξεκίνησαν σύντομα» μετά την αποστολή ενός τολμηρού ημερολογίου στο Κρεμλίνο, στο οποίο η Χαρτσέβα είχε συμμετάσχει ως μοντέλο.

Το ημερολόγιο που άνοιξε την πόρτα στο Κρεμλίνο

Το επίμαχο ημερολόγιο είχε δημιουργηθεί από μέλη του φιλοκρεμλινικού νεολαιίστικου κινήματος Nashi, τα οποία –σύμφωνα με το ρεπορτάζ– επιδίωκαν να ενισχύσουν την επιρροή τους στο περιβάλλον του Πούτιν. Μαζί με το ημερολόγιο, στους συνεργάτες του Ρώσου ηγέτη εστάλησαν και τα στοιχεία επικοινωνίας των νεαρών γυναικών που είχαν ποζάρει. Όπως ισχυρίζονται οι πηγές του Proekt, λίγο καιρό αργότερα η Χαρτσέβα δέχθηκε τηλεφώνημα που την καλούσε σε συνάντηση στην πρωθυπουργική κατοικία στο Νοβο-Ογκάρεβο. Δεν είναι σαφές ποιος πραγματοποίησε την κλήση, ενώ –σύμφωνα με το δημοσίευμα– κυκλοφορεί η φήμη ότι ο Πούτιν είχε εντυπωσιαστεί από τη φωτογραφία της στο ημερολόγιο.

Η Χαρτσέβα εμφανίστηκε στη συνέχεια στην τηλεόραση μιλώντας για το ημερολόγιο και αργότερα έφτασε μέχρι τους τελικούς του διαγωνισμού ομορφιάς «Μις Ρωσία», παρά το γεγονός ότι –όπως αναφέρουν οι δημοσιογράφοι του Proekt– η διαδικασία επιλογής της χαρακτηρίστηκε «ασυνήθιστα γρήγορη». Παράλληλα, σύμφωνα πάντα με το Proekt, η δημόσια προβολή της συνεχιζόταν, την ώρα που η φερόμενη προσωπική σχέση της με τον Πούτιν παρέμενε απολύτως μυστική.

Το ρεπορτάζ σημειώνει ότι στελέχη του Nashi προσπάθησαν να αξιοποιήσουν τη Χαρτσέβα ως «δίαυλο» για να προωθήσουν αιτήματα και συμφέροντά τους προς τον Πούτιν. Ωστόσο, οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν ότι καμία από αυτές τις πρωτοβουλίες δεν απέδωσε καρπούς και ενδέχεται μάλιστα να προκάλεσε ενόχληση στον Ρώσο ηγέτη.

Σύμφωνα με τις «αποκαλύψεις» του Proekt, ο Πούτιν φέρεται να βοήθησε τον πατέρα της Χαρτσέβα να τοποθετηθεί σε σημαντική θέση εργασίας, ενώ η ίδια λέγεται ότι εισήχθη στο κορυφαίο διπλωματικό πανεπιστήμιο MGIMO και απέκτησε πολυτελές διαμέρισμα στη Μόσχα. Όταν ρωτήθηκε σχετικά για τις φήμες περί σχέσης με τον Πούτιν, η Χαρτσέβα λέγεται ότι απάντησε μόνο: «Κανείς δεν μου έχει κάνει ποτέ τόσο χαζές ερωτήσεις», χωρίς όμως να προχωρήσει σε ευθεία διάψευση. Σήμερα, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, εμφανίζεται ως συνιδιοκτήτρια αλυσίδας πολυτελών στούντιο μαυρίσματος.

Η εικόνα του «προστάτη των παραδοσιακών αξιών» και η ιδιωτική ζωή

Οι αποκαλύψεις του Proekt έρχονται σε συνέχεια πρόσφατου βιβλίου, το οποίο υποστηρίζει ότι ο Πούτιν –αν και δημόσια προβάλλει τον εαυτό του ως υπερασπιστή των παραδοσιακών οικογενειακών αξιών– στην ιδιωτική του ζωή φέρεται να προτιμά πιο «ελεύθερες» σχέσεις. Ο ίδιος ο Ρώσος πρόεδρος έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι η προσωπική του ζωή «δεν επιδέχεται παρεμβάσεις» και έχει επικρίνει όσους «τρυπώνουν με τη μύτη τους και τις ερωτικές τους φαντασιώσεις στη ζωή των άλλων». Οι νέες αυτές μαρτυρίες, ωστόσο, αναζωπυρώνουν τη συζήτηση γύρω από τη διάσταση ανάμεσα στη δημόσια εικόνα του και τις φερόμενες επιλογές του στην ιδιωτική σφαίρα.