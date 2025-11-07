Σε δύσκολη θέση μπροστά στις κάμερες έφερε τον Βλαντίμιρ Πούτιν μια 11χρονη από τη Σιβηρία, η Κίρα, όταν του μίλησε ανοιχτά για τον τραυματισμένο θείο της, που στάλθηκε ξανά να πολεμήσει χωρίς να έχει λάβει την κατάλληλη ιατρική φροντίδα.

Το κορίτσι, που έχει ήδη χάσει τον 36χρονο πατέρα της στον πόλεμο στην Ουκρανία, ζήτησε από τον Πούτιν να βοηθήσει ώστε ο θείος της να μεταφερθεί σε νοσοκομείο στη Ρωσία.

Μετά την επιμονή της Κίρα η οποία φρόντισε να του πει και το όνομα του θείου της ώστε να μάθει ο Ρώσος πρόεδρος για ποιον πρόκειται, ο Πούτιν, φανερά αμήχανος, φίλησε το κορίτσι στο κεφάλι και υποσχέθηκε να ασχοληθεί με την υπόθεση, λέγοντας μάλιστα «Σε ευχαριστώ που τον θυμήθηκες».

Russian kids say the darndest things, like: “Putin, my uncle was wounded and is being sent back into battle without treatment!”



It seems Russians have forgotten that kids can’t be coached as easily as adults, and now little Kira might end up defenestrated. 🤨



The video was… pic.twitter.com/SEpLGnRLuK November 5, 2025

Η Κίρα του είπε το όνομα του θείου της για να τον βρουν, ενώ του πρόσφερε και ένα χειροποίητο παιχνίδι Τσεμπουράσκα που είχε πλέξει η ίδια, ως «γούρι» για τους θείους της που πολεμούν.

Η ιστορία συγκίνησε, καθώς το κορίτσι μίλησε με θάρρος για τον πόνο και τις δυσκολίες της οικογένειάς της, εκφράζοντας ταυτόχρονα αγωνία και αγάπη για τους συγγενείς της που βρίσκονται στο μέτωπο.

Σύμφωνα με την Daily Mail, o θείος του κοριτσιού έχει δύο γιους, ηλικίας 9 και 18 ετών. Το κορίτσι έχει και άλλους δύο θείους που πολεμούν στο μέτωπο. Η μητέρα της Κίρα, Βικτόρια Πιμένοβα, εργάζεται ως δικηγόρος στην Επιτροπή Οικογενειών Πολεμιστών της Πατρίδας, και έχει ακόμα μία κόρη.

