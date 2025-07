Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άναψε σήμερα (4/6)και επίσημα το πράσινο φως για την ένταξη της Βουλγαρίας στη ζώνη του ευρώ από την 1η Ιανουαρίου 2026 δίνοντάς της την προοπτική να καταστεί το 21ο μέλος της ΕΕ που υιοθετεί το κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα. Ωστόσο η απόφαση ορόσημο, συνοδεύεται από έντονες αντιδράσεις στο εσωτερικό της χώρας καθώς μεγάλο μέρος των πολιτών εκφράζει φόβους για απότομες αυξήσεις τιμών – ιδιαίτερα στα βασικά αγαθά και τα τρόφιμα. Παρά τις κοινωνικές ενστάσεις, η ένταξη θεωρείται από τις Βρυξέλλες βήμα προς μεγαλύτερη οικονομική σταθερότητα και ευρωπαϊκή σύγκλιση.

https://www.huffingtonpost.gr/entry/voelyaria-tromazei-toes-polites-e-eiothetese-toe-eero-propayanda-fake-news-aynosto-kai-krefe-atzenta_gr_683ec76fe4b00333c96065fb

Η αξιολόγηση της Κομισιόν παρατίθεται στην Έκθεση Σύγκλισης 2025, η οποία καταρτίστηκε κατόπιν αιτήματος των βουλγαρικών αρχών και σηματοδοτεί ένα κρίσιμο και ιστορικό βήμα στην πορεία της Βουλγαρίας προς την υιοθέτηση του ευρώ, αναφέρει η Επιτροπή και προσθέτει:

«Η Έκθεση διαπιστώνει ότι η Βουλγαρία πληροί τα τέσσερα ονομαστικά κριτήρια σύγκλισης (Υγιή δημόσια οικονομικά, χαμηλό πληθωρισμό, σταθερότητα συναλλαγματικής ισοτιμίας και σύγκλιση μακροπρόθεσμων επιτοκίων) τα οποία έχουν ως στόχο να διασφαλίσουν ότι μια χώρα είναι έτοιμη να υιοθετήσει το ευρώ και ότι η οικονομία της είναι επαρκώς προετοιμασμένη γι′ αυτό.

Όσον αφορά τον πληθωρισμό, βάσει της έκθεσης, η μέση ετήσια αύξηση τιμών για τους 12 μήνες έως τον Απρίλιο 2025 ήταν 2,7% κάτω από το όριο αναφοράς του 2,8%. Επίσης η Επιτροπή αναφέρει ότι δεν εντόπισε ενδείξεις ανησυχίας για τη διατήρησιμότητα της σταθερότητας των τιμών.

Η νομοθεσία του κράτους μέλους διαπιστώνεται επίσης ότι είναι συμβατή με τις απαιτήσεις της Συνθήκης και του Καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).

Η αξιολόγηση της Επιτροπής εξετάζει επίσης πρόσθετους παράγοντες που σχετίζονται με την οικονομική ολοκλήρωση και σύγκλιση, όπως οι εξελίξεις στο ισοζύγιο πληρωμών και η ενσωμάτωση των αγορών προϊόντων, εργασίας και χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

✅ The @EU_Commission’s convergence report finds that 🇧🇬 #Bulgaria meets all the criteria to become the 21st #euro area member in 2026.



I look forward to meeting Bulgarian authorities on the next steps.



The Council is expected to take the final decision on accession in July. pic.twitter.com/0YYyfSu4V8