«Θα αλλάξω τη μοναρχία όταν γίνω βασιλιάς», είπε ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ μιλώντας στον ηθοποιό Γιουτζίν Λέβι στο Γουίνδσορ, για την εκπομπή The Reluctant Traveller του Apple TV+ σε μια συνέντευξη που, σύμφωνα με πηγές του παλατιού, θεωρείται η πιο ανοιχτή που έχει δώσει ποτέ.

Σε μια αποκαλυπτική συζήτηση, ο ηθοποιός ρώτησε τον Ουίλιαμ για τον μελλοντικό του ρόλο ως βασιλιάς. «Νομίζω ότι είναι ασφαλές να πω πως η αλλαγή είναι στην ατζέντα μου», είπε. «Αλλαγή προς το καλό, και την αγκαλιάζω, απολαμβάνω αυτή την αλλαγή. Δεν τη φοβάμαι· αυτό είναι που με συναρπάζει, η ιδέα να μπορώ να φέρω αλλαγές. Όχι υπερβολικά ριζοσπαστικές, αλλά αλλαγές που πιστεύω ότι είναι απαραίτητες».

Ο πρίγκιπας έκανε αυτά τα σχόλια ενώ ξεναγούσε τον Λέβι στο Κάστρο του Ουίνδσορ. Έφτασε μάλιστα για να τον συναντήσει πάνω σε ένα ηλεκτρικό σκούτερ, το οποίο –όπως είπε– χρησιμοποιεί για να μετακινείται στους χώρους του κάστρου.

Αποκάλυψε επίσης ότι υπήρξε θαυμαστής της κινηματογραφικής σειράς American Pie, όπου ο Λέβι υποδύθηκε τον υπομονετικό πατέρα.

Κατά τη διάρκεια της ξενάγησης στις πιο εντυπωσιακές αίθουσες του κάστρου, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ μίλησε και για την οικογενειακή του ιστορία.

«Αν δεν είσαι προσεκτικός, η ιστορία μπορεί να γίνει ένα βάρος και μια άγκυρα που σε καθηλώνει, μπορεί να σε κάνει να νιώθεις πνιγμένος και υπερβολικά περιορισμένος. Και νομίζω ότι είναι σημαντικό να ζεις για το παρόν».

Ο πρίγκιπας τόνισε τη σημασία της παράδοσης, αλλά είπε ότι δεν φοβάται να κάνει ερωτήσεις ώστε η μοναρχία να παραμείνει επίκαιρη.

«Υπάρχουν στιγμές που κοιτάς την παράδοση και αναρωτιέσαι: εξακολουθεί να είναι κατάλληλη σήμερα; Είναι ακόμη σωστό να το κάνουμε αυτό; Έχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή επιρροή;

Γι’ αυτό μου αρέσει να αμφισβητώ τα πράγματα, αυτό είναι το νόημα».

Η συζήτηση συνεχίστηκε σε έναν περίπατο με τον οικογενειακό σκύλο, την Όρλα, γύρω από το κάστρο.

Μίλησαν για την οικογένεια, τα παιδιά, την εισβολή των ΜΜΕ στη ζωή τους και την αγάπη του πρίγκιπα για την Άστον Βίλα.

Το θέμα της πίεσης που δέχεται λόγω της μάχης με τον καρκίνο τόσο του πατέρα του όσο και της συζύγου του, ήταν ένα από τα κεντρικά σημεία της συζήτησης.

«Τα θέματα που αφορούν την οικογένεια με κατακλύζουν αρκετά. Το άγχος και οι ανησυχίες γύρω από την οικογενειακή πλευρά των πραγμάτων με καταβάλλουν αρκετά».

Σε αυτή την πιο ανεπίσημη ατμόσφαιρα, ο πρίγκιπας εμφανίστηκε χαλαρός, ειδικά όταν μιλούσε για την οικογένειά του και για το πώς τα παιδιά του αντέδρασαν στην ασθένεια της μητέρας τους.

«Προσπαθούμε να τους εξασφαλίζουμε την ασφάλεια και την προστασία που χρειάζονται», είπε στον Λέβι.

«Και είμαστε μια πολύ ανοιχτή οικογένεια, μιλάμε για τα πράγματα που μας ενοχλούν ή μας απασχολούν, αλλά ποτέ δεν ξέρεις ποιες μπορεί να είναι οι παρενέργειες.

Έτσι, είναι σημαντικό να είμαστε εκεί ο ένας για τον άλλον και να καθησυχάζουμε τα παιδιά ότι όλα θα πάνε καλά».

Η συνέντευξη δεν αγγίζει την κατάσταση στις σχέσεις με τον πρίγκιπα Χάρι.

Ωστόσο, ο Ουίλιαμ αναφέρθηκε στον αδελφό του όταν ρωτήθηκε για τις εμπειρίες του μεγαλώνοντας στη βασιλική οικογένεια υπό το έντονο βλέμμα των ΜΜΕ.

«Ελπίζω να μην επιστρέψουμε σε κάποιες από τις πρακτικές του παρελθόντος, μέσα στις οποίες μεγαλώσαμε εγώ και ο Χάρι. Και θα κάνω ό,τι μπορώ για να μην ξανακυλήσουμε σε εκείνη την κατάσταση».

«Μου έλεγε τι σκέφτεται και μπορέσαμε να έχουμε έναν ειλικρινή διάλογο»

Μιλώντας στο BBC, ο Λέβι είπε ότι εξεπλάγη από το πόσο ειλικρινής ήταν ο πρίγκιπας στη συνέντευξη.

«Για μένα ήταν απλώς μια συζήτηση. Δεν το είδα στο μυαλό μου σαν κάποιο μεγάλο ρεπορτάζ», είπε.

«Μου έλεγε τι σκέφτεται και μπορέσαμε να έχουμε έναν ειλικρινή διάλογο. Ήταν μια εντελώς σουρεαλιστική μέρα για μένα».

Και καθώς ο πρίγκιπας και ο ηθοποιός τελείωναν τα ποτήρια τους και ολοκλήρωναν τη μέρα τους μαζί, ο Ουίλιαμ είπε ότι θέλει να δημιουργήσει έναν κόσμο για τον οποίο ο γιος του θα είναι περήφανος.

«Ξέρεις, η ζωή είναι γεμάτη δοκιμασίες και μπορεί να είναι σίγουρα δύσκολη μερικές φορές, αλλά το να καταφέρνεις να τις ξεπερνάς είναι αυτό που μας διαμορφώνει.

Είμαι πολύ περήφανος για τη γυναίκα μου και τον πατέρα μου, για τον τρόπο που αντιμετώπισαν τη χρονιά που πέρασε. Και τα παιδιά μου τα πήγαν εξαιρετικά».

Πηγή: BBC