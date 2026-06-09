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Οι πριγκίπισσες Βεατρίκη και Ευγενία βρίσκονται ξανά στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης στη Βρετανία, μετά τη δημοσιοποίηση έκθεσης της Εθνικής Ελεγκτικής Υπηρεσίας (National Audit Office – NAO), η οποία έφερε στο φως λεπτομέρειες για τις στεγαστικές διευκολύνσεις που απολαμβάνουν μέλη της βασιλικής οικογένειας.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έκθεσης, οι δύο κόρες του πρώην πρίγκιπα Άντριου διαμένουν εδώ και χρόνια σε βασιλικές κατοικίες χωρίς να καταβάλλουν προσωπικά ενοίκιο, καθώς το κόστος καλύπτεται από τον βασιλιά Κάρολο μέσω ιδιωτικών πόρων που προέρχονται από το Δουκάτο του Λάνκαστερ. Πρόκειται για πρακτική που, σύμφωνα με τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, είχε ξεκινήσει επί βασιλείας της Ελισάβετ Β΄ και συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

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Οι κατοικίες των δύο πριγκιπισσών

Η πριγκίπισσα Ευγενία κατοικεί στο Ivy Cottage, εντός του συγκροτήματος του Παλατιού του Κένσινγκτον, ενώ η πριγκίπισσα Βεατρίκη διαμένει σε διαμέρισμα στο Παλάτι του Αγίου Ιακώβου. Και οι δύο θεωρούνται πλέον «μη εργαζόμενα» μέλη της βασιλικής οικογένειας, καθώς δεν εκτελούν επίσημα καθήκοντα για το Στέμμα.

Η έκθεση αποκάλυψε ακόμη ότι για αρκετά χρόνια τα ενοίκια των συγκεκριμένων κατοικιών υπολογίζονταν βάσει παλαιότερων εκτιμήσεων της αγοράς. Για παράδειγμα, το Ivy Cottage βασιζόταν σε αποτίμηση του 2018, ενώ η κατοικία της Βεατρίκης σε αποτίμηση του 2020, γεγονός που προκάλεσε νέα ερωτήματα για τον τρόπο διαχείρισης της βασιλικής περιουσίας.

Η ζωή πέρα από τα παλάτια

Τα βρετανικά δημοσιεύματα επισημαίνουν ότι οι δύο αδελφές διαθέτουν και άλλες κατοικίες εκτός Λονδίνου. Η Ευγενία μοιράζει τον χρόνο της ανάμεσα στη βρετανική πρωτεύουσα και την Πορτογαλία, όπου η οικογένειά της διατηρεί πολυτελή κατοικία, ενώ η Βεατρίκη ζει με τον σύζυγό της, τον επιχειρηματία ακινήτων Εντοάρντο Μαπέλι Μότσι, και την οικογένειά τους, έχοντας επίσης πρόσβαση σε ιδιωτική περιουσία εκτός των βασιλικών κατοικιών.

Αναζωπυρώνεται η συζήτηση για τα βασιλικά προνόμια

Οι αποκαλύψεις έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς πολλοί αναρωτιούνται αν είναι λογικό μη εργαζόμενα μέλη της βασιλικής οικογένειας να εξακολουθούν να απολαμβάνουν στεγαστικά προνόμια τα οποία συνδέονται με βασιλικά ακίνητα.

Η έκθεση της NAO αναφέρει ότι δεν χρησιμοποιούνται άμεσα χρήματα φορολογουμένων για την καταβολή των ενοικίων, αφού αυτά καλύπτονται από τα ιδιωτικά κεφάλαια του μονάρχη. Ωστόσο, τα ακίνητα βρίσκονται μέσα σε βασιλικά παλάτια που συντηρούνται μέσω του Sovereign Grant, του μηχανισμού χρηματοδότησης της μοναρχίας, γεγονός που διατηρεί ζωντανή τη δημόσια συζήτηση.

Ο πρώην υπουργός των Φιλελεύθερων Δημοκρατών, Norman Baker, ήταν από τους πιο επικριτικούς σχολιαστές της υπόθεσης. «Το όλο ζήτημα είναι εξωφρενικό», δήλωσε, προσθέτοντας ότι «δείχνει απόλυτη περιφρόνηση προς τον φορολογούμενο». Παράλληλα, υποστήριξε ότι δεν θα έπρεπε μη εργαζόμενα μέλη της βασιλικής οικογένειας να επωφελούνται από τέτοιου είδους διευκολύνσεις.

Η απάντηση του παλατιού

Από την πλευρά του, το Παλάτι του Μπάκιγχαμ υποδέχθηκε θετικά τη δημοσιοποίηση της έκθεσης, τονίζοντας ότι ο βασιλικός οίκος παραμένει προσηλωμένος στη διαφάνεια. Εκπρόσωπος του παλατιού ανέφερε ότι οι στεγαστικές ρυθμίσεις διαφέρουν ανάλογα με τις συνθήκες κάθε περίπτωσης και επανεξετάζονται σε τακτική βάση.

Με πληροφορίες από townandcountrymag και theguardian