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Πηγές αναφέρουν ότι ο Γκέρμπερ λάμβανε κεταμίνη με ιατρική συνταγή, παρά το ιστορικό του με τη χρήση ουσιών και την αναγνώριση του προβλήματός του.

Αν και η νεκροψία ολοκληρώθηκε, η επίσημη αιτία θανάτου παραμένει σε εκκρεμότητα εν αναμονή των αποτελεσμάτων των τοξικολογικών εξετάσεων.

Η οικογένεια του εκλιπόντος ζήτησε από τα μέσα ενημέρωσης και το κοινό να σεβαστούν την ιδιωτικότητά της κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

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Κεταμίνη φέρεται να λάμβανε με συνταγή γιατρού ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ, παρά το γεγονός ότι αντιμετώπιζε προβλήματα εθισμού και, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το TMZ, είχε αναγνωρίσει σε κοντινούς του ανθρώπους ότι η συγκεκριμένη ουσία αποτελούσε για τον ίδιο σοβαρό πρόβλημα.

Ο 27χρονος γιος της Σίντι Κρόφορντ και του Ράντε Γκέρμπερ πέθανε την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου σε κέντρο αποκατάστασης στην περιοχή του Λος Άντζελες, μία ημέρα μετά την εισαγωγή του. Η νεκροψία έχει ολοκληρωθεί, όμως η επίσημη αιτία θανάτου παραμένει μέχρι στιγμής σε εκκρεμότητα.

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Σύμφωνα με το TMZ, άνθρωποι που βρίσκονταν σε τακτική επαφή με τον Πρίσλεϊ και γνώριζαν την κατάσταση που αντιμετώπιζε υποστηρίζουν ότι ένας γιατρός τού χορηγούσε κεταμίνη, παρότι γνώριζε τα προβλήματά του με τη χρήση ουσιών. Φίλοι του μοντέλου φέρονται μάλιστα να είναι ιδιαίτερα οργισμένοι με την απόφαση αυτή, με ορισμένους να υποστηρίζουν ότι ο γιατρός θα έπρεπε να αντιμετωπίσει ποινικές συνέπειες.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο Γκέρμπερ είχε μιλήσει σε στενούς φίλους του για τη σχέση του με την κεταμίνη πριν από τον θάνατό του. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό ποιες ουσίες υπήρχαν στον οργανισμό του τη στιγμή που πέθανε και δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι η κεταμίνη συνδέεται με τον θάνατό του.

Η έρευνα για τον θάνατό του

Ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ βρέθηκε σε κατάσταση καρδιακής ανακοπής στο κέντρο αποκατάστασης όπου είχε εισαχθεί. Σύμφωνα με ηχητικό από την κλήση στο 911 που δημοσίευσε η Page Six, στο περιστατικό αναφέρθηκε πιθανή υπερβολική δόση, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν να ερευνούν τις συνθήκες του θανάτου του. Η επίσημη αιτία και ο τρόπος θανάτου δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί.

Το TMZ ανέφερε επίσης ότι η νεκροψία ολοκληρώθηκε και ότι η σορός του Γκέρμπερ απελευθερώθηκε από τις Αρχές, χωρίς ωστόσο να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία προσδιορισμού της αιτίας θανάτου.

Η μάχη του με τον εθισμό

Ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ αντιμετώπιζε εδώ και χρόνια προβλήματα που σχετίζονταν με τη χρήση ουσιών και είχε μιλήσει δημόσια για την προσπάθειά του να τα διαχειριστεί. Σύμφωνα με την Page Six, είχε αναφερθεί στο παρελθόν στη νηφαλιότητά του και στις θεραπείες που ακολουθούσε, ενώ τους τελευταίους μήνες είχε αναζητήσει και εναλλακτικές μορφές θεραπείας.

Λίγο πριν από τον θάνατό του, ο 27χρονος είχε αποφασίσει να εισαχθεί σε κέντρο αποκατάστασης, καθώς, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η Page Six, γνώριζε ότι χρειαζόταν βοήθεια.

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Ο Γκέρμπερ είχε μιλήσει δημόσια και για την ψυχική του υγεία, την αυτοεκτίμηση και τη μάχη του με τον εθισμό, χρησιμοποιώντας μεταξύ άλλων τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να μοιραστεί μέρος της προσωπικής του διαδρομής και να ενθαρρύνει τη συζήτηση γύρω από την ψυχική υγεία.

Η οικογένεια ζητά ιδιωτικότητα

Μετά την είδηση του θανάτου του, η οικογένειά του ζήτησε από τα μέσα ενημέρωσης και το κοινό να σεβαστούν την ιδιωτικότητά της σε αυτή τη δύσκολη περίοδο.

Η οικογένεια δεν έχει κάνει δημόσιο σχόλιο σχετικά με τις πληροφορίες για την κεταμίνη. Παράλληλα, οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων που θα βοηθήσουν να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες του θανάτου του 27χρονου.

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