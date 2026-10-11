Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης επανέλαβαν σήμερα την προειδοποίησή τους προς τις αεροπορικές εταιρείες, τους εργαζόμενους σε αεροδρόμια και τους ταξιδιώτες να μην χρησιμοποιούν αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας, λέγοντας ότι η προειδοποίηση αυτή πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη και ότι το βασίλειο “φέρει ευθύνη για αποτυχημένες αναχαιτίσεις”.
Η ανακοίνωση αυτή των ανταρτών Χούθι, που πρόσκεινται στο Ιράν, γίνεται μία ημέρα ύστερα από επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ που στοίχισε τη ζωή σε 12 ανθρώπους.